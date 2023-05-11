Arabian Travel Market 2023’te sürdürülebilir turizm ön plana çıktı

Geçtiğimiz hafta, 1-4 Mayıs 2023 tarihinde, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde (DWTC) 30. kez gerçekleştirilen Arabian Travel Market (ATM) fuarı yüksek teknolojiyle donatılmış dev stantları ve yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekti.

ATM 2023, iki binden fazla katılımcıya ve 150’nin üzerinde ülkeden 34 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

63 oturumda 150’den fazla konuşmacıyı dinleme imkânı sunan ATM fuarına BAE, Bahreyn, Umman, Ürdün, Jamaika ve İspanya’dan bakanlar, özel sektörden çok sayıda üst düzey isim katıldı. Başarılı uygulamalar paylaşıldı. Fuarda en çok sürdürülebilir inovasyon çalışmaları dikkat çekti.

ATM 2023 tüm fuar sektörlerinde büyüme sağladı. Katılımcı sayısı geçen yıla göre %27 oranında arttı. Avrupa’nın katılımının %30,9, Asya’nın %18,6 ve Afrika’nın yüzde 44,7 artmış olması özellikle dikkat çekti. Seyahat Teknolojisi ve otel sektörleri de sırasıyla %57,9 ve 23,5 oranında daha fazla temsil edildi.

Net sıfır hedefine doğru çalışmak

ATM Fuarı’nda, gelecek nesiller için ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir seyahat sektörü yaratma potansiyeline sahip çeşitli yaklaşım, politika ve teknolojiler üzerinde duruldu. Sürdürülebilirlik çalışmalarının ve Net sıfır hedeflerine uyulmasının önemi vurgulandı.

Arabian Travel Market ME Fuar Direktörü Danielle Curtis şu açıklamada bulundu: “30. ATM etkinliğini, “Net Sıfır Hedefine Doğru Çalışmak” temamız doğrultusunda sektörümüzün yüzleştiği en önemli zorluklardan birini ele almak için kullanmak istiyoruz. Bu yılki fuara artan katılım global turizm profesyonellerinin ve politika yapıcılarının sürdürülebilirliği ne kadar ciddiye aldığını yansıtmakla kalmayıp Ortadoğu ve diğer bölgelerde tatil ve iş amaçlı seyahat talebindeki artışı da gösteriyor.”

ATM’nin net sıfır yolculuğu taahhüdü turizmin geleceği açısından çok önemli bir adım. Organizasyon bu doğrultuda 2030’a kadar net sıfır hedefi için yapacağı çalışmaları bir faaliyet kılavuzunda topladı. Katılımcılara fuar öncesi, bu kılavuzla birlikte fuar sırasında ve sonrasında çevresel etkilerini azaltmak için yapabileceklerini içeren bir bilgi kitapçığı sunuldu

Konferansta her yıl gerçekleşen katılımcı ödüllerinde ilk kez sürdürülebilirlik kategorisi yer aldı. Fuara katılan kuruluşlar, standlarında karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik yaptıkları çalışmalar doğrultusunda değerlendirildiler.

Seyahat teknolojisi yükselişte

ATM 2023’te yapay zekâ, metaverse, kripto para ve büyük veri gibi en ileri teknoloji inovasyonların çevresel sorumluluğa sahip bir turizm eko sistemi kurmak için nasıl bir rol üstlenebilecekleri üzerinde de duruldu. ATM Seyahat Teknolojisi Sahnesinde bu alandaki muhtemel işbirlikleri hakkında paneller ve konuşmalar yer aldı.

ATM 2023’de International Luxury Travel Market (ILTM) Arabia’nın yanı sıra Uluslararası Turizm ve Yatırım Konferansı (ITIC), Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği (ICCA) ve Global İş Seyahati Birliği (GBTA) tarafından oturumlar düzenlendi. Bölge için kilit pazarlar olan Hindistan, Çin ve diğer Körfez Ülkelerine yönelik oturumlar ve gayri resmi hızlı networking etkinlikleri de dikkat çekti.

2023 Expo City Dubai’ye hazırlık

Dubai Dünya Ticaret Merkezi (DWTC) ile birlikte düzenlenen ATM 2023'ün stratejik iş ortakları arasında Varış Noktası İş Ortağı olan Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı (DET), Resmi Havayolu İş Ortağı Emirates, Resmi Otel İş Ortağı IHG Hotels & Resorts ve Resmi DMC İş Ortağı Al Rais Travel bulunuyor.

Dubai turizmi yükselişte

30. Arabian Travel Market'te duyurulan en son sektör sonuçları, Dubai'yi küresel olarak en hızlı toparlanan destinasyon olarak konumlandırdı. Buna göre, Dubai’de 2023'ün ilk çeyreğinde pandemi öncesi seviyelerin %98'ine ulaşan turist sayısı oranı, Dünya Turizm Örgütü’nün tahminlerinin ötesine geçmiş durumda. Dünya Turizm Örgütü, uluslararası turist ziyaretlerinin bu yıl özellikle Avrupa ve Orta Doğu'da pandemi öncesi seviyelerin yüzde 80-95'ine ulaşabileceğini belirtmişti.

2023'ün ilk çeyreğindeki ziyaretçi sayısı, 2019'un ilk üç ayında Dubai'ye gelen 4,75 milyon turist ile kıyaslandığında pandemi öncesi seviyelerin yalnızca yüzde iki puan gerisinde kaldı. Temmuz 2020'de şehrin uluslararası turistlere yeniden açılmasından bu yana dikkate değer bir başarı olarak öne çıktı.

Dubai, 2023'ün ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemindeki 3,97 milyon turiste kıyasla, 4,67 milyon günlük uluslararası ziyaretçi ağırladı.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı (DET) tarafından yayınlanan en son verilere göre bu, yıllık %17'lik bir artışı ve şehrin pandemiden bu yana en iyi ilk çeyrek performansını işaret ediyor. Aynı zamanda, şehri en çok ziyaret edilen uluslararası destinasyon olma yolunda sağlam bir şekilde konumlandırıyor.

Bir numaralı destinasyon ödülü

Dubai’nin yılın ilk çeyreğindeki başarılı sektörel performansı, şehrin Tripadvisor Travellers' Choice Ödülleri 2023'te yeniden dünyanın 1 numaralı destinasyonu olarak seçilmesiyle ile sonuçlandı. Böylece, tarihte yalnızca bir şehir bu önemli ödülü iki sene üst üste kazanmış oldu.

Dubai Veliaht Prensi ve Dubai Yürütme Konseyi Başkanı Hamdan bin Mohammed büyüme hakkında şu yorumu yaptı: 2023 yılının ilk çeyreğinde uluslararası ziyaretlerde görülen dikkate değer büyüme, küresel turizm sektörünün toparlanmasında öncü rol oynayan ana destinasyonlardan biri olarak Dubai'nin ön plana çıkışını gösteriyor.

Sürdürülebilirlik itici güç

Dubai’de yatırımlar hızla devam ederken, sürdürülebilirlik büyüme için bir fırsat ve itici güç olarak giderek daha önemli hale gelmiş durumda. ATM 2023’de sürdürülebilirlik konusuna büyük önem verildiği gözlemleniyordu.

Dev Fuar alanında yer alan Sürdürülebilirlik Merkezi en yeni sürdürülebilir seyahat trendlerine ve inovasyonlarına özel oturumlara ev sahipliği yaptı. Konferans iş ortağı Plug and Play tarafından düzenlenen ve “Sürdürülebilir Teknoloji Sunum Yarışı” kapsamında düzenlenen ATM 2023 Start-up Yarışması da büyük ilgi gördü.

30. kez gerçekleştirilen fuar, yenilikçi sürdürülebilir seyahat trendlerinin nasıl bir gelişim gösterme eğiliminde olduğunu inceleyerek temsilcilere kilit dikey sektörlerde büyüme stratejileri tespit etme imkânı vermeyi hedefledi. Elde edilen veri ve iç görülerin, Kasım 2023’te Expo City Dubai’de gerçekleşecek COP28 için değerli bir platform oluşturacağı öngörülüyor.