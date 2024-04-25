Dorak Holding 1 milyar dolar ciro hedefliyor

Bünyesinde turizmden kuyuma, deriden seramiğe, halıdan tekstile, yeme-içmeden madenciliğe kadar farklı sektörlerde 65 markası bulunan Dorak Holding, yatırım hamlelerinde hız kesmiyor. Bu yıl 1 milyar dolar ciro hedefleyen ve toplam 4 bin kişiye istihdam sağlayan grubun gündeminde yeni iş kolları da var. ‘Dorak Health’ şirketi aracılığıyla sağlık turizmine de giren holding, 2024 Mayıs- Haziran aylarında halk arz planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü ve Dorak Holding İstanbul Bölge Oteller Genel Koordinatörü Eylem Alp’le görüştüm.

Ahmet Serdar Körükçü şirketin öyküsü ve gelecek planları hakkındaki sorularımızı yanıtladı:

Dorak Holding’i kısaca anlatmak gerekirse, nasıl özetleyebiliriz?

Dorak Turizm Gayrimenkul ve Yatırımları Holding AŞ'nin temelleri, 1971 yılında turizm alanında hizmet vermek için Dorak Tours ile atıldı. Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli turizm projelerine imza atarak büyüyen şirket, 2002 yılında şirketler grubuna, 2011 yılında da holdinge dönüştü. Yönetim kurulu başkanlığını ben yürütüyorum. Yönetim kurulu üyeleri Ahmet Kaplan Tan ve Mustafa Pilav ile çok verimli bir iş ortaklığımız var. Ağırlıklı olarak turizm, yeme-içme, konaklama, taşımacılık, havacılık, açık hava aktiviteleri, üretim, madencilik ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

Grubun yurt dışı faaliyetleri nasıl gelişiyor?

Bugün global ölçekte büyük bir turizm ekosistemine cevap veren bir marka halindeyiz. 5 kıtadan turist getirebilme yetkinliğine sahip Türkiye’nin ilk ve tek turizm acentesiyiz. “Incoming” kabiliyetinde gösterdiğimiz organizasyon yeteneğimizi ülkeler arası turist transferlerine de taşıyoruz. Bu yıl 600 bin turisti Türkiye’de ağırlamayı hedefliyoruz. Bölgede ve Türkiye’nin potansiyel gördüğümüz illerinde yatırımlarımız sürüyor.

‘Dorak Global’ çatısı altında ise başta Asya / Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere, ABD, Rusya, Latin Amerika, U.A.E, Avrupa ve Balkanlar dahil 23 ülkede ofislerimiz var. Yurtdışında 500’ü aşkın kişiye iş imkanı sağlıyoruz. Yılda 10 milyon geceleme gerçekleştiriyoruz ve kendi otellerimiz dışında 500 otelle çalışıyoruz.

Yeni yatırımlarınız ne durumda?

Kapadokya başta olmak üzere Bodrum ve İstanbul’daki yatırımlarımızla Türkiye’de turizm sektörüne büyük katkılarda bulunuyoruz.

Nevşehir merkezli bir şirket olduğumuz için yatırımlarımızın yoğunluğu Kapadokya’da. Kapadokya’nın en lüks kaya oteli Sacred Mansion’ı açtık. Dünyanın 64 ülkesinde bulunan Dinner in The Sky’ın ilkini Kapadokya’ya getirdik. Dünyaca ünlü Japon şef Hiroki Tekamura imzası ile Takesushi Restoranı Ürgüp’te açıyoruz. Bu sene açtığımız Kapadokya’nın ilk gece kulübü Flue Club’da ünlü isimler sahne alacak. Temmuz 2024’te de Ankara’nın doğusundaki en lüks otel olacak Marriot Hotel Kapadokya’yı ziyaretçilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz.

Kapadokya’daki balon turizmi alanında da yatırımlarımız var. Bölgeye bir tema park da kazandıracağız. İçinde 20 bin metrekarelik taşların arasına oyulmuş bir akvaryum da olacak. Benzerini Kanada’da gördüğümüz bu akvaryumun büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz.İstanbul’da Hilton’un Curio Collection markası altındaki ilk oteli Hagia Sofia Mansions’ın işletmesini de 25 yıllığına biz yürütüyoruz. Ayrıca Pamukkale’de devam eden ve 2025 yılında açmayı planladığımız bir otel yatırımımız bulunuyor. Bodrum’da da 300 odalı bir otel planlamamız var.

Kapadokya’yı seçme nedeniniz nedir?

Yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken Kapadokya, son dönemde artan popülaritesiyle dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında yerini alıyor. Başta Japonlar, Çinliler ve Koreliler olmak üzere doğa ve kültür turizmi tutkunu yabancıların seyahat listelerinde baş sıralarda yer alan Kapadokya, en fazla para harcayan turist kitlesini çeken bölge konumunda. Bölgede ortalama turist harcaması, İstanbul’un iki katı, yani ortalama 1.500 dolar. Bu yılki 50 milyar dolar turizm gelirinin yaklaşık 10 milyar doları da buradan gelecek. 2025’te ise Kapadokya’nın 10 milyon turiste ulaşma potansiyeli var.

Yeme-içme sektöründeki hedefleriniz neler?

Sur Balık Türkiye’nin ilk ve tek balık zinciri. Sur Balık’ın yurtdışındaki ilk şubesini Dubai’de açtık. 2025’te New York ve Londra’da da Sur Balık açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde Japon ve Tayvanlı ortaklarla yurtdışında yatırımlar planlıyoruz. İlk olarak Türkiye’de 4, yurtdışında ise İspanya, İtalya, Almanya, Prag, Hırvatistan ve Avusturya’da otelleri olan 10 otelli bir zinciri satın alacağız. Tüm yeni yatırımlarımızın ciromuzu yüzde 20 oranında artırmasını hedefliyoruz.

Halka arz planlarınız nasıl ilerliyor?

Çok geniş bir iş alanına sahibiz. Restoran, balon, oteller ve mağazalarımızı halka açacağız. Bu alanlarda borsaya açılan ilk şirket olacağız. Çalışmaların sonuna geldik.

Elde edilecek kaynakla ne tür yatırımlar yapacaksınız?

Avrupa ve Asya’da otel satın almayı planlıyoruz. Misafir potansiyelimiz dünyanın 5 kıtasından ağırlıklı olarak yüzde 90 yabancı uyruklu. Turizm şirketi oluşumuzun Türkiye ekonomisine katkısı söz konusu. Halka arz ile de yatırımcılarımızı uzun vadede mutlu edecek, temettü endeksinde hatırı sayılı bir oyuncu olmayı hedefliyoruz.

Sağlık turizmine girme planlarınız nasıl ilerliyor?

Bir yıldır sağlık turizmi alanına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Dorak Health şirketi aracılığıyla Türkiye’nin yıllık 16 milyar dolarlık sağlık turizmi gelirinden pay almayı hedefliyoruz. Turizm alanında hizmet veren bir şirket olarak, yoğunlaşan sağlık turizmi taleplerini karşılamak amacıyla bu alanda yeni bir yapılanmaya gittik. Faaliyette bulunduğumuz ülkelerden ülkemize saç ekimi, estetik, mide küçültme gibi operasyonlar için turist getireceğiz. Başlangıçta bu alana yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz.

Ahmet Kaplan Tan, Ahmet Serdar Körükçü, Mustafa Pilav

Yandex iş ortaklarına Türkiye için geliştirilen yeni çözümlerini tanıttı

Geçtiğimiz hafta, Yandex Türkiye'deki işletmelere yönelik haritalama, coğrafi konum ve navigasyon çözümlerini basınla ve iş ortaklarıyla paylaştı.

Yandex Maps API Türkiye Ülke Müdürü Yasin Yılmaz ‘in verdiği bilgiye göre, dünya genelinde 50.binden fazla şirket, her yıl 1,5 milyardan fazla rota planlamak için Yandex Maps API’yi kullanıyor. Yandex Maps API kullanan web siteleri 300 milyondan fazla tekil ziyaretçi çekiyor. Türkiye'de Yandex Maps API lisansları yıllık olarak sunuluyor. Çözümlerin fiyatlandırması esnek olup, günlük talep hacimlerine veya aylık aktif kullanıcılara göre belirleniyor ve belirli koşullar altında ücretsiz kullanım seçeneği sunuluyor.

Yandex Maps API, işletmelere üç ana katgoride çözüm sunuyor. Rota planlama ve navigasyon, adrese göre koordinat belirleme ve yer arama, haritaları web siteleri ve uygulamalara entegre etmek için sunulan API çözümleri, aylık ortalama 4 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Türkiye'nin popüler Yandex Navigator uygulamasının temelini oluşturuyor.

İlk kategoride yer alan rota ve navigasyon alanındaki ürünler, Mesafe Matrisi ve Ulaşım Rotası Ayrıntıları gibi çözümler sunuyor. Bu çözümler araba, kamyon, toplu taşıma veya yürüme gibi tüm ulaşım türleri için en uygun rotaları oluşturmak ve trafik tahminlerine, transferlere, merdivenlere ve hatta hava tahminlerine göre seyahat sürelerini tahmin etmek için kullanılıyor.

İkinci kategorideki adres girme ve yer arama alanındaki ürünler Geocoder, Arama İpuçları ve Kurum Arama çözümlerini içeriyor. Bu araçlar, adresle ilgili görevleri kolaylaştırmalarının yanı sıra sipariş formunun doğruluğunu artırıyor ve şehirleri, caddeleri, adları belirtirken hataları en aza indiriyor. Ayrıca teslimat maliyetlerinin hesaplanmasını da basitleştiriyor ve adrese, telefon numarasına ve hizmet türüne göre hızlı aramaları kolaylaştırıyor.

Üçüncü kategoride JS API ve MapKit SDK çözümü bulunuyor. JS API ve MapKit SDK çözümleri interaktif haritaların web sitelerine ve uygulamalara sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlıyor. Ayrıca, müşteriler ve çalışanlar için teslimat bölgelerini işaretleme, mağazaları, teslim alma noktalarını öne çıkarma olanağı sunuyor.

“Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” kazananları açıklandı

İstanbul Müzik Festivali kapsamında yedi yıldır TSKB’nin (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) sponsorluğunda yürütülen “Yarının Kadın Yıldızları: Genç Kadın Müzisyenler Destek Fonu” projesinin kazananları belirlendi. 2024 yılında, 17 genç kadın müzisyen fondan yararlanmaya hak kazandı. Böylelikle Yarının Kadın Yıldızları’nın sayısı 107’ye ulaştı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları projesiyle genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine yurtdışında devam etmelerine, yarışmalara ve orkestra seçmelerine katılmalarına veya iyi bir enstrümana sahip olmalarına katkıda bulunuyor.

Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya başkanlığında, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, arp sanatçısı ve akademisyen İpek Mine Sonakın, keman sanatçısı Nilay Sancar ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi. Fondan yararlanmaya hak kazanan müzisyenlere toplam fon miktarı, ihtiyaç duydukları destek oranında paylaştırılacak.

21 Mayıs-12 Haziran arasında gerçekleştirilecek 52. İstanbul Müzik Festivali, Yarının Kadın Yıldızları fonunu almaya hak kazanan genç kadın müzisyenlerin katılacağı bir konsere de ev sahipliği yapacak. TSKB işbirliğiyle 28 Mayıs Salı 20.00’de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda düzenlenecek konserde, projenin bu yılki kanaat önderi, 2019’da Berlin Filarmoni Orkestrası kadrosuna katılan Hande Küden de genç kadın müzisyenlerle birlikte sahnede olacak.

Destek almaya hak kazanan müzisyenler

- Öykü Yanık (Kompozisyon & Orkestra Şefliği)

- Ecmel Neva Bildik (Keman)

- Almila Şerbetçi (Keman)

- Sıla Nur Türedi (Keman)

- Çise Ataş (Viyola)

- Zeynep Göktürk (Arp)

- Derya Köftecioğlu (Arp)

- Mısra Coşkun (Flüt)

- Adasu Sılay (Flüt)

- Melis Naz Ünver (Klarnet)

- Serra Özer (Obua)

- Nur Koç (Fagot)

- Sena Erünsal (Piyano)

- Arya Su Gülenç (Piyano)

- Beren Gürcüoğlu (Piyano)

- Sezin Ege Kabaklı (Piyano)

- İpek Sert (Piyano)