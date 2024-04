Taksi sürücüleri teknolojiye alıştı, sıra rezervasyon uygulamasında

Ulaşım ve teknolojiyi birleştiren dijital uygulamalar sürücü ve kullanıcıyı buluşturarak hayatı kolaylaştırıyorlar. Bu platformların en büyüğü olan Uber 69 ülkede, 10 binden fazla şehirde günde 21 milyon yolculuk yapılmasına imkân sağlıyor. 2023 yılında, dünya çapında 150 milyon aktif platform kullanıcıya ulaşan kuruluş 137 milyar doların üzerinde işlem hacmi kaydetti.

Uber Türkiye’de sadece taksilerden oluşan bir hizmet ağı sunuyor. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı’nın verdiği bilgiye göre, Uber Sarı Taksi hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere 10 şehirde aktif durumda. İstanbul’da Uber Sarı Taksi’ye ek olarak Siyah Taksi, Sarı-Siyah Geniş Taksi ve Turkuaz Taksi hizmetleri aktif olarak kullanılabiliyor.

Türkiye 2023 yılında Uber içinde en hızlı büyüyen ülkelerden birisi oldu. Geçtiğimiz yıl hem yolcular hem de taksi sürücüleri arasında Uber kullanımı katlanarak arttı. Verilere göre, 2023 yılı boyunca çoğunluğu İstanbul olmak üzere 45 bin taksi sürücüsü Uber uygulamasını kullandı. Uber uygulaması yıl boyunca 35 milyon kez taksi çağırmak için kullanıldı ve uygulamanın Türkiye’deki toplam indirilme sayısı 6,7 milyonu geçti.

Uber 2023 yılında, lüks taksi minivanlar ile hizmet verdiği Siyah Taksi’ye ek olarak, Haziran ayında lansmanını yaptığı Geniş Taksi ürününü İstanbul’da hayata geçirdi. Kalabalık gruplar için ideal bir çözüm sunan, daha geniş oturma alanına sahip, özel ihtiyaç sahibi kişiler için kolay engelsiz biniş ve iniş imkanı sağlayan Geniş Taksi kısa sürede benimsendi.

Kuruluş ayrıca, otomotiv şirketleri ile ortaklıklar gerçekleştirerek, Sarı Taksi’den hem Siyah Taksi’ye hem de yeni Sarı-Siyah Geniş Taksi kategorisine dönüşümü desteklemek amacıyla taksi plaka sahiplerine ‘Araç Alım Desteği’ programı sağladı.

Rezervasyon dönemine geçiş

Uber 2023’ün sonlarına doğru hizmetlerine Uber Rezervasyon özelliğini ekledi. Uber uygulamasında bulunan “Rezervasyon” seçeneği ile kullanıcılar, taksi yolculuklarını enaz 30 dakika önceden ve en fazla 90 gün önceye kadar sabit bir ek rezervasyon ücreti ile rezerve edebiliyor.

Hizmet şu anda İstanbul ve Ankara’da aktif durumda. Önümüzdeki dönemde Uber’in faaliyet gösterdiği diğer şehirler de uygulamaya dahil edilecek.

Özel projeler

Uber, her sene olduğu gibi 2023 yılında da İstanbul’daki geniş ulaşım ağını kullanarak topluma fayda sağlayan projeler geliştirmeye devam etti. Herkese Kitap Vakfı iş birliği ile İstanbul’daki kitap bağışlarını ücretsiz toplayarak Anadolu’da ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılmasına aracılık etti.

Kuruluş, 2023 Ekim ayında Uber Kapadokya’da 100 Uber Balon yolculuğunu kullanıcılarına hediye ederek Cumhuriyet’in 100. Yılı için özel bir projeye imza attı. Dünyada ilk kez Türkiye’de hayata geçirilen proje büyük ilgi gördü

Kiğılı Great Place to Work® Sertifikası aldı

1938 yılında Abdullah Kiğılı tarafından kurulan Kiğılı, 2500'ü aşkın çalışanı ile Türkiye’de erkek giyim moda perakendesinin öncü markası konumunda. İnsana her şeyden çok değer veren bir işyeri kültürüne sahip. Kurulış, iş-yaşam dengesini destekleyen çalışmaları, çalışan eğitimlerine yaptığı yatırımlar, güven ve iş birliği kültürünü teşvik eden yaklaşımı, çalışanları ile kurduğu güçlü bağ sayesinde Great Place to Work® Harika İşveren sertifikası almaya hak kazandı.

Dünya çapında her yıl 7 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanın dahil olduğu Great Place to Work® analizleri, kurum kültürü konusunda dünya genelinde en geniş çaplı araştırma olarak öne çıkıyor. Şirket çalışanlarından alınan kapsamlı geri bildirimlere dayanarak verilen Great Place to Work® Sertifikası, bireysel katkılardan ekip dinamiklerine, kurumsal imajdan liderlik davranışlarına kadar Kiğılı'nın kurumsal kültüründe yer verdiği dostluk, adalet, gurur ve samimiyet ortamını geliştirmeye olan bağlılığını gözler önüne seriyor.

Kadın dostu bir marka olan Kiğılı, kadınların yönetimde yer almalarını teşvik ediyor ve kadın çalışanların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.