Nestlé Türkiye’deki 119. yılında 6 fabrika ve 50 markasıyla faaliyet gösteriyor

Nestlé’nin Türkiye ile tanışması Osmanlı İmparatorluğu dönemine rastlıyor. 119 senedir Türkiye’de faaliyette bulunan kuruluşun bugün 9 farklı kategoride 800’ü aşkın ürünü ve 50 markası mevcut. Üretiminin yüzde 86’sını yerel kaynaklardan tedarik ediyor. 6 fabrikasında üretim yapıyor. 106 yerel üreticiyle iş birliği var. 2 bin 800 çalışanıyla faaliyet gösteren Nestlé Türkiye, ülkemizde toplam 17 bin 400 kişiye istihdam yaratıyor.

Nestlé Türkiye, endüstrinin farklı alanlarında sürdürülebilir dönüşüme öncülük etmek için çalışıyor. Bunun yanısıra, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında özel projeler geliştiriyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk global yatırımcılarından biri olan Nestlé’ yarattığı etkiyi ölçmek için PricewaterhouseCoopers (PwC) ile bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışma, Nestlé Türkiye’nin yatırımlarını, istihdam rakamlarını ve devlet gelirlerine sağladığı katkıyı ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, Nestlé Türkiye’nin 2023 yılındaki toplam katma değeri 33,6 milyar Türk lirasına ulaştı.

Nestlé Türkiye’nin son dönem çalışmaları ve gelecek planları hakkında kuruluşun Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü görevini Başak Ünal’la konuştuk.

Nestlé Türkiye’nin önemli kilometre taşları neler?

Nestlé, 1875 yılında süt bazlı bebek maması Farine Lactee ile Türkiye pazarına girdi. 1909 yılında Karaköy’de ilk satış ofisini açtı, 1927 yılında Feriköy’de ilk fabrikasını kurdu. 1933’te ilk Antep fıstıklı çikolata olan “Damak”ı üretti. 1984’te ilk çözünür kahve “Nescafe” ve 1986’da ilk çikolatalı toz içecek “Nesquik” gibi birçok kategoriye Türkiye’de öncülük etti. 1989’da ilk kahve kreması “Coffee Mate MATE” ve 2002’de ilk hazır kahve karışımı “Nescafe 3’ü1 Arada” ürünleri ile yelpazesini geliştirdi.

2001 yılında Türkiye’de su pazarına “Nestlé Pure Life” ile girdi ve 2006’da Erikli Su ile birleştirdi. 2007’de Novartis Tıbbi Beslenme Birimi’ni ve 2012’de globalde Pzifer Nutrition’ı satın alarak SMA bebek mamasını çalışmalarına kattı. Böylece, operasyonlarına tıbbi beslenmeyi de eklemiş oldu. 2020 yılında, Nestlé Health Science iş birimi ile Türkiye’nin ilk “Enteral Beslenme Ürünleri Fabrikası”nın temellerini attı . Bu fabrika 2022 yılında faaliyete geçti. 2023’de ise Nestlé Purina PetCare fabrikasının temelleri atıldı.

Türkiye’deki yatırımlarınızın toplam değeri nedir?

Bursa Karacabey, Balıkesir, Kestel ve İnegöl’de toplam altı fabrikamız mevcut. Nestlé 106 yerel üretici ile iş birliği yapıyoruz. Üretimizin yüzde 86’sında yerel kaynaklar kullanıyoruz. Türkiye’deki her 10 evden 9’una ulaşıyoruz.

Yarısı son dört yılda olmak üzere Türkiye’de son 20 yılda 432 milyon İsviçre frangı tutarında yatırım yaptık. PwC ile gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, Nestlé Türkiye 2023 yılında Türkiye ekonomisinde toplam 33,6 milyar Türk lirası karşılığı katma değer yarattı.

2025’teki yatırım planlarınız neler?

Toplumsal faydayı ve ekonomik katkıyı artırmak üzere yeni yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. 2025 yılında yeni evcil hayvan maması fabrikamız faaliyete geçecek. Çeşitli fazlar halinde ilerleyen bu yatırım toplamda 98 Milyon İsviçre frangına ulaşacak. Fabrikadan bölgeye ihracat da gerçekleştirilecek.

Son dönemde hangi pazarlama iletişimi çalışmalarınız mevcut?

Nestlé Türkiye olarak ülkemizin ekonomisine, toplumuna ve çevresine sağladığı faydayı gelecek dönemde de artırmayı hedefliyoruz. Uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Örneğin, Nestlé Damak ve TEMA Vakfı iş birliğinde hayata geçen “Fıstığımız Bol Olsun” projesiyle Anadolu topraklarının değeri Antep fıstığında verim, program uygulanan bahçelerde 2011’den bu yana ortalama 2,5 kat arttı. Yaklaşık 8 bin kişiye sürdürülebilir tarım uygulamaları ve Antep fıstığının önemi ile ilgili eğitim verildi.

Gönüllülük çalışmalarınız nasıl ilerliyor?

Topluma katkı bilinciyle çalışan Nestlé Türkiye gönüllüleri son altı yılda 64 bin saat gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kadınlar ve gençlere yönelik çalışmalarınız neler?

Toplumun bilgilendirilmesi yönündeki çalışmalara öncelik veriyoruz. Nesfit markamızın “Pembe Kurdele” hareketi ile Hatay’da yüzlerce kadınla bir araya geldik. Memeder iş birliğinde Van, Muş ve Gaziantep’te de son 2 yıldır meme kontrolü yapmayan 1000 kadını, doktorlar aracılığıyla kontrole teşvik ettik. Nescafé ve TEV iş birliğiyle 2019’dan beri yüzlerce gence eğitim desteği sağladık. Nestlé, Purina PetCare Türkiye markasıyla da patili dostlara tonlarca mama bağışlıyoruz.

Ayrıca, Ad Net Zero Türkiye’nin İlk İmzacılarından Biri Olarak, İlk Sürdürülebilir İlkelerle Uyumlu Reklam Uygulamasını Hayata Geçirdik.

Reklam filminde nelere odaklanıldı?

Pazarlama endüstrisinin karbon ayak izini azaltmak ve reklam faaliyetlerinin çevresel etkisini en aza indirmek için çalışan küresel girişim Ad Net Zero’nun Türkiye’deki ilk imzacılarından birisiyiz.

“Burası Yuvamız” reklam filmi ile Nestlé’nin Türkiye’de bir asrı aşkın süredir yarattığı etkiyi anlattık. Türkiye’de Ad Net Zero Türkiye rehberliğinde çekilen ilk reklam filmine de imza atmış oldu.

Filmin çekimleri sırasında geri dönüştürülebilir ürünler seçtik. QR kod sayesinde kağıt kullanımını azalttık. Atıkları ayrıştırdık. Aynı zamanda ekiplerin ulaşım ve lojistik konusunda bilinçli tercihler yaparak toplu taşıma, elektrikli araçlar ve yerel ekiplerle çalışma prensiplerine öncelik verdik.