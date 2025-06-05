“Dünyanın geleceği için gereken iki can simidi; gençler ve cesaret”

Sosyal girişimcilerle birlikte sorunlara çözüm üretmek ve toplumsal etkiyi büyütmek amacıyla doğan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı 9 yılı geride bıraktı.

Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinden biri olan, insanı ve sosyal faydayı önceliklendiren rahmetli İbrahim Bodur’un anısını yaşatmak amacıyla 2017 yılında başlayan program, bugüne kadar 100’e yakın sosyal ve etki girişimine destek oldu. ‘İBSG Topluluğu’ birbirinden öğrenen, birlikte değer üreten, kolektif fayda yaratan ortak güç haline geldi.

3 Haziran 2025 tarihinde, Kale Seramik binasında düzenlenen basın buluşmasında konuşan Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay projeyi şu cümleyle tanımladı. “Bu topluluğun gücüne inanıyoruz. Çünkü sosyal girişimcilik, aslında birlikte yürümeye gönüllü insanların hikâyesi.”

Zeynep Bodur Okyay, programın en önemli çıktılarından birinin güçlü bir ekosistem yaratması olduğuna, dünyanın her köşesinde sosyal girişimciliğin hızla yükseldiğine, insanlığın sadece ekonomik değer yaratan değil; aynı zamanda gezegene ve topluma da iyi gelen çözümlere ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

“Bugün dünya genelinde yaklaşık 10 milyon sosyal girişimci, sosyal ve çevresel fayda yaratarak yaşamları değiştiriyor. Schwab Vakfı’nın verilerine göre bu girişimler 200 milyon işi destekliyor, yıllık 2 trilyon dolar gelir yaratıyor. Sosyal ekonomi (sosyal girişimler dahil) Avrupa Birliği'nde yaklaşık yüzde 6,2'lik bir istihdam payına sahip” diyen Zeynep Bodur, dünyamızın ve sosyal girişimciliğin geleceği için gençler ve cesaret gerektiğini, onların bir anlamda can simidi olduğunu ifade etti.

9 yılda 25000 başvuru

Zeynep Bodur Okyay’ın verdiği bilgiye göre, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’na bu yıl 373 başvuru geldi. Böylece, 9 yılda gelen toplam başvuru sayısı 2.500’i aştı. Bu girişimlerin faaliyet alanları arasında eğitim, iklim, afet iyileştirme, kırsal kalkınma, kadın ve gençlerin güçlenmesi, sürdürülebilir üretim gibi başlıklar öne çıktı.Kadın sosyal girişimciler yüzde 59 oranla bu yıl yine önde yer aldı Toplam başvurunun yaklaşık yüzde 40’ı üç büyük il dışındaki bölgelerden geldi. Üç büyük ilden sonra en çok başvuru ise Hatay’dan geldi. Deprem bölgesinden gelen başvurular, tüm başvuruların yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturdu. Başvurularda özellikle kadın emeğinin değerlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, topluluk temelli iyileşme, çocukların eğitimine destek ve sosyal dayanışma gibi temalar ağır bastı.

Etki girişimciliği

Zeynep Bodur, Okyay, etki girişimciliğinin Türkiye’de henüz yeni gelişen bir alan olduğunu, ancak Kale Grubu olarak bu alanda da öncü bir rol oynamayı sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. Yeni dönemde bu topluluğu daha da güçlendirecek, girişimcileri hem Türkiye’de hem dünyada daha görünür kılacak adımlar atacaklarını belirtti.

Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı, KSV Genel Müdürü Rana Birden de şunları söyledi: “İBSG Topluluğu, ‘hepimizin gördüğü ancak sosyal girişimcilerin farklı değerlendirdiği’ günlük sorunlara ürettiği yaratıcı ve sürdürülebilir çözümlerle ülkemizde sosyal inovasyonun en canlı örneklerini sergiliyor. Bu program sayesinde, birlikte düşünmenin, üretmenin ve harekete geçmenin ne kadar güçlü bir etki yaratabileceğini gördük. Biz bu etkiyi büyütmeye, çoğaltmaya ve yaymaya devam edeceğiz.”

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı kazananları

Impact Hub İstanbul’un iş birliğiyle düzenlenen ve Seçici Kurul’un 373 başvuru arasından yaptığı değerlendirme sonucunda;

Erken Aşama kategorisinde Hadi İşaret,

İleri Aşama Kategorisinde Hummingdrone,

İş Birliği kategorisinde AMANOS & Migros,

Gençlik kategorisinde KEÇİ ödüle değer bulundu.

Bu yıl ilk kez sosyal girişimcilik kulübü bulunan liselere de açılan programda, Özel İzmir Amerikan Koleji’nden Brick-Up, Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.

Sosyal girişimcilik ekosistemine yön veren jüri

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programında bu yıl başvurular, Kale Grubu ve proje ortağı Impact Hubİstanbul’un ön değerlendirmesinin ardından, sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un bilgisine sunuldu. Seçici Kurul’da

İDEMA Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür,

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı,

Vispera Bilgi Teknolojileri Ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil,

TÜBİSAD ve Arena Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karakullukçu,

Alethina Impact Investments Kurucusu Can Atacık,

This is Mana (2022 İş Birliği Kategorisi Kazananı) Kurucusu Damla Özenç,

Kale Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge,

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgehan Şenyuva

Kuika, System Optima, System Capital Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Ciliv yer aldı.

Ödülün yanında yatırıma hazırlık ve kapasite geliştirme desteği

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri kapsamında Erken, İleri Aşama ve İş Birliği Kategorisinin kazananların her biri 350 bin TL, Gençlik Kategorisi kazananı ise 100 bin TL ödül almaya hak kazandı.

Program kapsamında kazananlara maddi ödülün yanı sıra geliştirici destek de sağlanacak. Erken, İleri ve İş Birliği Kategorilerinin kazananlarına, Kale Grubu ve Impact HubIstanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği verilecek.

Gençlik kategorisi kazananı olan ekip ise tohum destek ödülüne ek olarak, Social Impact Award Türkiye ‘25 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını elde etti.

KAZANAN PROJELER

İleri Aşama Kategorisi: HUMMINGDRONE

Hummingdrone, güneş enerjisi santrallerinin denetimini otonom drone ve yapay zeka çözümleriyle dijitalleştiren bir teknoloji girişimi. Enerji üretim kayıplarını azaltmayı, güvenlik risklerini önlemeyi ve yatırım getirisini artırmayı hedefliyor. Otonom drone’lar ve yapay zeka destekli analiz yazılımıyla dijital ikiz oluşturularak, yüzde 99 doğrulukla anomali ve kök neden tespiti yapılıyor. Bu sayede hızlı müdahale, verimli bakım ve daha güvenli, yüksek performanslı santraller sağlanıyor. https://hummingdrone.co

Erken Aşama Kategorisi: HADİ İŞARET

Türk İşaret Dili'ndeki terminoloji eksikliğinin sağlık, eğitim ve iş hayatında iletişim engellerine ve eşitsizliklere yol açmasından hareketle Hadi İşaret, uzmanlarla birlikte bu terminolojiyi geliştiriyor ve içerikleri dijital ortamda yaygınlaştırıyor. Etkileşimli eğitim araçları ve kurumlara yönelik farkındalık programları ile toplumsal kapsayıcılığı artırıyor.

https://www.instagram.com/hadisaret

İş Birliği kategorisi: AMANOS&MİGROS

Sıfır atık ve döngüsel ekonomi odaklı ileri dönüşüm teknolojileri geliştiren AMANOS, Migros ile perakende kaynaklı gıda israfını azaltmak amacıyla mağazalarda kayba uğrayan meyve ve sebzeleri yerinde kurutmaya başladı. Geliştirilen özel sistem sayesinde Migros mağazalarının soğutma sistemlerinden çıkan atık ısıyı enerji olarak kullanarak, yüzde 90 enerji tasarrufu ile kurutma yapıldı. Pilot uygulamada, tek bir mağazada ayda 2 ton atık önlenerek yeniden satış sağlandı. Model, dağıtım merkezlerine ve diğer zincirlere yayılabilir şekilde tasarlandı. https://www.amanosmuhendislik.com

Gençlik kategorisi: KEÇİ

KEÇİ, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve kırsal bölgelerdeki çocuklara yönelik deneyimleyerek öğrenme fırsatları sunan bir girişim. Bilim, teknoloji ve tasarım alanlarında interaktif kitler ve kamplar aracılığıyla çocukların potansiyellerini keşfetmelerini ve farklı disiplinlerde gelişim göstermelerini hedefliyor. https://www.keciforkids.com/

Jüri Özel Ödülü: BRICK-UP

Brick-Up, Lego’nun eğitim ve sosyal inovasyon gücünü kullanarak engelli bireyler ve özel gruplar için erişilebilir eğitim materyalleri ve sosyal projeler geliştiren bir sosyal girişim. Lego’yu eğitsel ve sosyal bir araç olarak kullanarak, engelli bireyler için Braille alfabesi, seçici mutizm yaşayan çocuklar için sosyal etkileşim, Alzheimer hastaları için hafıza güçlendirici aktiviteler sunuyor. Ayrıca lösemili çocuklar için hastane süreçlerini eğlenceli hale getiren projelerle moral desteği sağlıyor.