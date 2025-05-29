AÇEV ve Duru “Oynaya Oynaya” projesiyle depremzede çocuklara destek oluyor

6 Şubat 2023 depreminden bugüne kadar iki yıldan fazla bir süre geçti. Ancak, bölgede yaşayanların hayatları hala zorluklarla dolu. Konteyner kentlerde yaşayan aileler, çocuklar ve gençlerin ise büyük desteğe ihtiyaçları var.

Geçtiğimiz günlerde küçük bir basın grubu olarak Adıyaman’daki konteyner kentte bulunan AÇEV Çocuk ve Aile Merkezi’ni ziyaret ettik. Evyap’ın kişisel temizlik markası Duru ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), işbirliğiyle oluşturulan proje kapsamında, deprem bölgesinde açılması planlanan merkezlerde yapılacak olan çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulduk.

AÇEV, kuruluşundan bu yana erken yaşlardaki çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiren ve ve uyguluyan bir kuruluş. Oyunların çocukların en temel haklarından birisi olduğunu ve her çocuğun hayata eşit fırsatlarla başlaması gerektiği düşünceleriyle çalışıyor. Programlarıyla, bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla kişiye ulaşan AÇEV, depremin ilk günlerinden beri bölgede çeşitli çalışmalar yürütüyor.

AÇEV’in “Oynaya Oynaya” adını verdiği proje, konteyner kentlerde yaşayan çocukların zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yaratılmış. Bilimsel bir çerçevede hazırlanan programlarla, çocukların oyun oynayarak büyümesi, gelişmesi ve öğrenmesine destek olunuyor.

AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, ülkemizde özellikle sosyoekonomik düzeyi düşük hanelerde yaşayan çocukların, gelişimlerini destekleyici malzemelerden mahrum kaldıklarına dikkat çekiyor. Senem Başyurt, proje hakkında ise şu yorumu yapıyor:

“En büyük hayalimiz, her çocuğun hayata eşit fırsatla başlayabilmesi. Başta deprem bölgesindekiler olmak üzere eğitici malzemelere erişimi sınırlı olan çocukları, AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen eğitici kutu oyunlarıyla buluşturuyoruz. Bu yolculukta bize eşlik ederek “Oynaya Oynaya” projemizin ana paydaşı olan Evyap Duru ailesine çok teşekkür ediyorum. Çünkü oyun, paylaşınca güzel. Daha fazla çocuğa ulaşabilmemiz, kurumların ve bireylerin destekleri sayesinde mümkün.”

“Her çocuğun oyun oynama ve oyunlarla gelişme hakkı vardır”

Adıyaman’daki basın buluşmasında konuştuğumuz Evyap Kişisel Temizlik Kategori Genel Müdürü Bekir Arıcak’ın verdiği bilgiye göre, Evyap 2023 deprem felaketinin ardından pek çok çalışmayı eş zamanlı olarak yürüttü. STK’lar ve yerel yönetimler aracılığıyla depremden etkilenen vatandaşlara iş makinelerinin yanısıra, nakdi yardım, gıda ve kişisel temizlik ürünleriyle destek oldu. Duru markası da ilk günden itibaren yüzbinlerce kişisel temizlik ve bakım paketi dağıttı. Mobil Berber Projesi kapsamında, çadır kentlerde bölge halkına destek sunuldu. Duru ve İhtiyaç Haritası iş birliği ile geliştirilen ve çocukları yaratıcı düşünmeye teşvik etmek amacıyla tasarlanan "Hayal Gemisi" projesi hayata geçirildi.

Evyap olarak ‘Sağlıklı, temiz, güzel bir yaşam’ için topluma katkı sağlamak amacıyla, ülkemizi etkileyen her türlü afette dayanışma içinde olmayı ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı görev bildiklerini ifade eden Bekir Arıcak, “Oynaya Oynaya” projesi hakkında şunları söyledi.

“Biz de AÇEV’le birlikte diyoruz ki ‘Her çocuğun oyun oynama ve oyunlarla gelişme hakkı vardır’. Bu hak aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin de bir parçasıdır. Tüm çocukların eşit oyun hakkını savunuyor olmaktan ve onların oyun arkadaşı olarak gelişimlerine katkıda bulunabilmekten mutluluk duyuyoruz.”



Kutu oyunları çocuk gelişiminde çok önemli

Erken çocuklukta kutu oyunları, çocukların çok yönlü gelişimine katkıda bulunuyor. Bu oyunlar, çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve dil gelişimlerini destekliyor. Aynı zamanda yaratıcılıklarını, hayal güçlerini, iletişim kurma, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştiriyor. Renkleri, şekilleri, sayıları, duyguları öğrenmelerine yardımcı oluyor ve konsantrasyonlarını artırıyor. “Oynaya Oynaya” AÇEV uzmanları tarafından geliştirilen Duygu Ormanı, Renkli Meslekler, Kayıp Şekiller ve Okulum adlı eğitici kutu oyunları, eğlenceli bir ortamda öğrenmeyi teşvik ediyor.

Boyner Grup ve UNDP genç kadınlara ilham kaynağı oluyor

Boyner Grup ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen SheLab programı, genç kadınları sürdürülebilir bir gelecek için liderler olmaya teşvik ediyor. Geçtiğimiz hafta SheLab programına katılan genç kadınlar, sürdürülebilir liderlik ve toplumsal etki alanlarında öncü isimlerle bir araya geldiler. İstanbul’da, Boyner Holding binasında düzenlenen SheTalks başlıklı toplantıda, programın birinci ve ikinci dönem katılımcıları, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, başarılı oyuncu Merve Dizdar ve Milli Yüzücü Aysu Türkoğlu’nu dinleme fırsatı bulduk.

Giyi World Marka Kurucusu Göknil Bigan ve Cosmed Marka Kurucusu Deren Öztürk Mataracı da girişimcilik hikayelerini paylaştılar.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, genç kadınların sürdürülebilir kalkınma alanında güçlenmelerine, liderlik yetkinliklerini geliştirmelerine ve toplumsal dönüşümün aktif aktörleri olmalarına destek olmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Boyner Grup’un yıllardır savunduğu temel değerlerden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca bir hedef değil, sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez bir gereklilik olduğunu ifade eden Ümit Boyner şunları söyledi: “ Bugün İcra Kurulumuzda %60 kadın temsiliyetine sahip olmaktan gurur duyuyoruz ve karar alma mekanizmalarında kadınların güçlü şekilde yer almasını bir öncelik olarak görüyoruz. SheTalks da bu bakış açısıyla tasarlandı. Farklı kuşaklardan kadınların buluştuğu, deneyimlerini paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir ilham alanı oluşturmak istedik. Çünkü biliyoruz ki ilham bulaşıcıdır. Kadınların karar alma süreçlerinde daha güçlü varlık göstermeleri için birbirimize omuz vermemiz, birbirimizin yolunu açmamız gerekiyor. Dünya hızla değişirken, genç kadınların yalnızca bu değişimi izleyen değil, bu değişimi başlatan liderler olmasını istiyoruz.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise, “She Lab, genç kadınların bilgi edinmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlayarak, toplum üzerinde olumlu etki yaratacak savunucular olmalarına yardımcı oluyor. Bu girişim, kimseyi geride bırakmadan daha sürdürülebilir bir kalkınma için ortak taahhüdümüzü yansıtıyor.” şeklinde konuştu.

Hayalleri büyük, inancı tam genç kadınlar

Etkinlikte yer alan ve ilham verici hikayesini genç kadınlarla paylaşan Açık Su Yüzücüsü Aysu Türkoğlu ise, “16 yaşında suya ilk kez ‘karşı kıyı’ hayaliyle girdiğimde, bana ‘yüzerek oraya varamazsın’ diyen çok oldu. Ama her kulaçla kendime bir adım daha yaklaştım. Şimdi SheTalks sahnesinde benim gibi hayalleri büyük, inancı tam genç kadınlarla buluşmak tarifsiz bir mutluluk. Burada olmamı mümkün kılan herkese teşekkür ederim. Çünkü biz genç kadınların en çok ihtiyaç duyduğu şey, birinin bize inanması. Gerisi zaten geliyor. Önümüzdeki dönemde ise geçmek istediğim iki hedef var. Bunlardan biri Cebelitarık bir diğeri ise Japonya’daki Tsugaru Boğazı. Hangisinden önce yanıt alırsam orada yüzeceğim” dedi.