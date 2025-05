Cannes Lions 2025 içerik programını duyurdu

Dünyanın en büyük yaratıcılık buluşması Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali, 16-20 Haziran 2025 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenleniyor. Festivalde bu yıl yaklaşık 500 konuşmacı yer alıyor. Programda onaylanan isimler arasında Apple, Duolingo, Jon M Chu, McDonald’s’tan Morgan Flatley, Neal Mohan, Serena Williams ve Reckitt bulunuyor.

Festivalin yaratıcılığın tüm boyutlarını kullanarak ilerleme ve iş büyümesi sağlayan çok yönlü bir sektörü temsil ettiğini vurgulayan LIONS CEO’su Simon Cook ve LIONS İçerik Direktörü Natasha Woodwal’ın verdikleri bilgiye göre, bu yılki program beş temel içerik akışı etrafında şekillenecek.

Innovation Unwrapped: (Yeniliğin Şifreleri)

Innovation Unwrapped, geleceği şekillendiren öncüleri, teknolojileri ve dönüşümleri merkezine alıyor. Etki odaklı yeniliklerin dünyasına dalış yapacak bu akışta, Reckitt ve küresel spor ikonu ve iş kadını Serena Williams, taze fikirler, çeşitli sesler ve yeniden tasarlanmış sistemlerle iş dünyası, yatırımcılar ve değişim liderlerinin nasıl öncülük edebileceğini tartışacak. Ayrıca YouTube CEO’su Neal Mohan, YouTube’un 20 yılını değerlendirerek yaratıcılığın geleceği hakkında çıkarımlar yapacak. Popüler Future Gazers (Popüler Gelecek Öngörüleri) serisinde ise Tom Morton, Marina Mansour ve Rei Inamoto gibi uzmanlar, yaratıcı ve iş dünyasında beklenen büyük değişimlere dair öngörüler sunacak.

The Creativity Toolbox: (Yaratıcılık Alet Çantası)

The Creativity Toolbox akışı, yaratıcı mükemmeliyetin ardındaki zanaat, süreçler ve teknikleri inceliyor. P&G, Marc Pritchard ile ‘Timeless Creativity’ (Zamansız Yaratıcılık) başlıklı oturumunda markaların zamansız yaratıcı kampanyalardan öğrenebileceği dersleri ve kalıcı markalar inşa etmenin zorluklarını ele alacak.

VML’in ‘Defying Gravity’ (Yerçekimine Meydan Okumak) semineri, yeni yollarla izleyiciye ulaşan yaratıcı anlatıları keşfedecek. Debbi Vandeven, Jon M Chu ve Bowen Yang, beklentileri aşan ve kalabalık bir pazarda öne çıkan hikayeler yaratmanın püf noktalarını paylaşacak. Ayrıca Burlesque The Musical’dan önemli bir oturum var. Broadway yapımcıları Sue Gilad ve Larry Rogowsky sahne hikayelerinin nasıl güçlü etkileşim yarattığını ve Broadway müzikallerinin izleyiciyi nasıl etkilediğini anlatacaklar. ‘Creatives in Action’ (Yaratıcılar İş Başında ) oturumunda ise Vicki Maguire ve Jessica Apellaniz gibi yaratıcı liderler, yaratıcı süreçleri, hikaye anlatımı tekniklerini ve yükselen trendleri tartışacak.

Creative Impact: (Yaratıcılığın Etkisi)

Yaratıcılığın değerini ve etkinliğini kanıtlamaya yönelik nihai rehber olan Creative Impact akışı, Yılın Yaratıcı Pazarlamacısı Semineri’ne ev sahipliği yapacak. Apple’dan Tor Myhren, markanın yaratıcılık ve marka inşasında yeni standartlar belirlemeye devam eden yenilikçi pazarlama stratejilerini anlatacak.

Duolingo’nun ‘The Tech Marketer’s Playbook’ (Teknoloji Pazarlamacısının El Kitabı) seminerinde, CMO Emmanuel Orssaud ve maskotları Duo the Owl, markanın son derece başarılı sosyal medya stratejisini ve dijital öncelikli dünyada güncel kalmanın önemini aktaracak. CMOs in the Spotlight oturumunda ise McDonald’s’tan Morgan Flatley, Singapur Turizm Kurulu’ndan Kenneth Lim ve Heineken Brezilya’dan Cecilia Bottai-Mondino gibi pazarlama liderleri deneyimlerini paylaşacak. Bu akış, pazarlama etkinliği konusunda otorite olan WARC ile birlikte hazırlanıyor ve yaratıcılığın yatırım getirisini kanıtlama konusunda değerli içgörüler sunacak.

Talent and Cultures: (Yetenek ve Kültürler)

‘Talent and Cultures’ akışı, yaratıcı organizasyonların başarısının ardındaki insanları ve uygulamaları ön plana çıkarıyor. Zebedee Talent ve The MosaiQs seminerinde Laura Winson, Charlotte Marian Pearson, Emma Lines ve Natalie-Amber Freegard, kapsayıcılık devrimini tartışacak. GS&P’nin ‘Going from Agency Flash in the Pan to Eternal Flame’ başlıklı oturumunda ajans kurucuları Greg Hahn ve Jeff Goodby, dünya çapında bir yaratıcı ajansı kurmanın ve sürdürmenin zorluklarını samimi bir şekilde paylaşacak. Ayrıca MORE GRLS atölyesi, kadınların yaratıcı sektörde kendilerini savunmaları ve kariyerlerini yükseltmeleri için müzakere rehberi sunacak; oturum Laura Florence, Larissa Zucatelli ve Camila Moletta tarafından yönetilecek.

Günlük “Changemakers” serisi ise Pedro Lerma gibi ilham verici isimlerle güçlü sohbetler sunacak; katılımcılar, bu kişilerin az temsil edilen seslere nasıl alan açtığını ve iş, kültür veya sosyal dönüşümü nasıl başlattıklarını dinleyecek.

Insights and Trends:(İçgörüler ve Akımlar)

Tüketici davranışları, kültürel dinamikler ve yaratıcı kararları etkileyen iş gerekliliklerine odaklanan bu akışta, F5 Shanghai’nin ‘The Globalisation of Chinese Brands’ ( Çin Markalarının Küreselleşmesi) oturumu yer alacak. Adams Fan, Yang Zhang ve Renee Huang, küresel pazarda Çinli markalar için fırsatları ve zorlukları tartışacak. The Quollective ise Alemu Emuron ve Maureen Rutabnigwa’nın konuşmasıyla sahne alacak; kültürel etkiyle yönünü belirleyen bir marka hikayesini anlatacaklar. Ayrıca Seiya Matsumiya, Andrea Diquez ve Keka Morelle gibi jüri başkanlarıyla jüri odalarından canlı oturumlar ve “Özel İşTurları” da bu akışta yer alıyor.