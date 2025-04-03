TEGV, deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor

6 Şubat depreminden bugüne iki yıl geçti. Ne yazık ki, Malatya, Adıyaman, Antakya, İskenderun ve Kahramanmaraş’ta hayatın normal akışına dönmesi için hala uzun bir süre gerekiyor. Toplantılar için gittiğim bu illerdeki vatandaşların yaşadıkları zorlukları bizzat gözlemliyorum. Depremden en çok etkilenen grupların başında çocuklar geliyor. Geçmişin travmasını atlatabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için onları yalnız bırakmamamız gerekiyor.

Depremin ilk gününden beri bölgeye büyük destek veren kurumların ilk sıralarında TEGV geliyor. 23 Ocak 1995 yılında Suna Kıraç önderliğindeki iş insanları ve akademisyenlerin bir araya gelmesi ile kurulmuş olan Vakıf Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın STK konumunda. Geçtiğimiz günlerde TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı’yla Kahramanmaraş’taki merkezleri birlikte ziyaret ettik. Tosyalı, iki yıldır yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TEGV’in amacını nasıl tanımlıyorsunuz?

İlköğretim çağındaki çocukların çağdaş, evrensel değerlere ve Cumhuriyet’in temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin aydınlık bir geleceğe sahip olmasının ancak nitelikli eğitimle mümkün olduğuna inanıyoruz. Tam 30 yıl önce, bu hayal ile çıktık yola..Umut dolu milyonlarca hikâye ve eğitimin ışığıyla 30 Yıldır Geleceği Aydınlatıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir!

30 yılda kaç çocuğa ulaştınız?

Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Suna Kıraç’ın “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” sözleriyle tanımladığı bu misyon ile bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 100 bini aşkın gönüllümüz ve 900 bine yakın bağışçımızın desteğiyle 3 milyondan fazla çocuğumuzu nitelikli eğitimle buluşturduk

Ana etkinlik alanlarınız neler?

Matematik, fen, sanat, okuma, İngilizce ve bilişim alanlarına odaklanıyoruz. 25 ilde 6 Eğitim Parkı, 41 Öğrenim Biriminde yürüttüğümüz 6 ana eğitim programımız ve 52 kısa süreli etkinliğimiz mevcut. Bugüne kadar 10 bini aşkın işbirliğine imza attık.

Kaç gönüllünüz var?

104.230 gönüllümüz, 880.000 bağışçımız var.

Deprem bölgesindeki çalışmalarınız nasıl başladı?

Deprem sırasında bölgede bulunan 6 Ateşböceğimiz ve iki sabit etkinlik noktamız ile depremden etkilenen vatandaşlara ilk andan itibaren barınma, ısınma, temel gıda ve hijyen desteğinde bulunduk. Depremi takip eden süreçte 17 Ateşböceğimizin tamamı bölgeye yönlendirildiler ve halen etkinliklerine devam ediyorlar.

Neler yapıldı?

Gönüllü Danışmanımız Aile Terapisti Yegan Özcan, 360 gönüllümüze ve saha personelimize "Kriz ve Afet Durumlarında Çocuğu Anlamanın, Zarar Vermemenin ve Sağlıklı İletişimin Yolları" başlıklı psikolojik ilk yardım ilkelerini içeren çevrimiçi eğitim gerçekleştirdi.Psikososyal Destek çalışmalarımıza gönüllü olarak destek veren FlowQ Aile Terapi Merkezi tarafından saha gönüllülerimiz için hazırlanan: ebeveynler, aile büyükleri ve öğretmenlerin faydalanabileceği “Depremden Etkilenmiş Çocuklarla İletişim Rehberi” yayınladık. Psikoeğitsel destek gönüllüsü çağrımıza 500’ü aşkın başvuru aldık. Görev alan gönüllülerimiz, Ateşböceğimizin etki alanındaki aile ve öğretmenlerimize psikoeğitsel çalışmalar ve çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek yaşadıkları travmanın etkilerini azaltmaya çalıştılar. Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerimiz, deprem bölgesindeki çocuklarımıza umut olmak olmak için ilk günden itibaren görev almak üzere sıraya girdi. Gönüllerimiz bölgeye giderek çocuklarla Sosyal-Duygusal Temelli Afet Etkinlikleri gerçekleştirmeye başladı.

Yeni öğrenim birimleri yapıldı mı?

İlk aylarda, yeni Ateşböceklerimizin yapımına ve 12'sini Shell Türkiye’nin destekleriyle olmak üzere 15 Konteyner Kent TEGV Öğrenim Birimimizin kurulum çalışmalarına başladık. Çocukları nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacağımız Konteyner Kent Öğrenim Birimlerimiz kısa sürede bölgenin umudu oldu. Diyarbakır Merkez’de Öğrenim Birimimizin kurulumu tamamlandı ve 06/12/2023 tarihinde gerçekleştirilen resmi törenle TEGV Diyarbakır Bank ABC Öğrenim Birimi çocuklara kapılarını açtı.Antakya Emlak Konut Konteyner Kent’te, tefrişini deprem fonumuz, kitaplarını ise TEGV çalışanlarının oluşturduğu fon ile karşıladığımız kütüphane kurulumumuzu tamamladık.Gaziantep’te faaliyete başladığımız 2003 yılından bugüne kadar binlerce çocuğa umut olan birimimiz 23/05/2024 tarihinde açılışını yaptığımız yeni mekanında faaliyete başladı.

Diğer kentlerde hangi programlar gerçekleştirildi?

Yerel yönetimlerimizin ve sponsorlarımızın destekleriyle, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da 15 Konteyner Kent Öğrenim Birimi kurduk. 6-14 yaş grubu çocuklar için matematik, fen, okuma, bilişim ve kodlama, İngilizce ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren birimlerimiz, sosyal ve duygusal etkileşimle iyileşme sürecine katkı sunmaya başladılar.

Hatay’da bulunan dört konteyner kentte Umuda Pedal Derneği iş birliğinde; TPF, Turkey Mozaik Foundation ve Alman YOU Foundation’ın sağladıkları kaynakla 8-14 yaş arasındaki 1000 çocuğa bisiklet hediye ettik ve ‘Bisiklet Temel Eğitim Programı” uyguladık.

Hangi illerde konteyner öğrenim birimleriniz mevcut?

Shell Türkiye ve Vehbi Koç Vakfı destekleriyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da 15 Konteyner Kent Öğrenim Birimi kuruldu. 6-14 yaş grubu çocuklar için matematik, fen, okuma, bilişim ve kodlama, İngilizce ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek olan birimlerimiz, sosyal ve duygusal etkileşimle iyileşme sürecine katkı sunmaya devam ediyorlar.

Deprem bölgesi faaliyet verilerini özetleyecek olursak…

Gönüllülerimiz ülkemizin farklı şehirlerinden afet bölgesine giderek çocuklarımızın çadır kent ve konteyner kentler içerisinde nitelikli eğitime ulaşmasına destek oldular. Büyük bir özveri ve cesaret ile toplumumuzun dayanışma gücünü bir kez daha gösterdiler. 2.529 gönüllümüz, 11 ilde 63.832 çocuğa ulaştı. 1.2 Milyon Etkinlik Saati düzenledi.

Bölgede, 15 Konteyner Kent Öğrenim Birimi, 17 Ateşböceği, 5200 Kitaplı Kütüphane, 1000 bisiklet mevcut. Ayrıca, 2 Yeni Sabit Etkinlik Noktası ve 9 yeni Ateşböceği İmalatı var.