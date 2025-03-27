Vakko kadın çalışanlara sunduğu çalışma ortamıyla fark yaratıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2024 Raporu'na göre, küresel cinsiyet eşitliği oranı %68,6'ya yükseldi. Kadınların iş hayatına katılımı, eğitim ve siyasette giderek artıyor, ancak, bu hızla devam edilirse cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 134 yıl beklemek gerekiyor. Yönetimdeki kadın oranı da hala çok düşük. Bugün, Fortune 500 şirketlerinin sadece %11,6’sı kadınlar tarafından yönetiliyor. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı %35,8 erkeklerin oranı %71,2. Türkiye bu oranlarla cinsiyet eşitliğinde 146 ülke içinde 127. sırada yer alıyor. Avrupa’da ise sonuncu ülke konumunda.

Kadın istihdamının yüksekliği açısından diğer alanlara örnek teşkil eden sektörlerin başında moda ve perakende sektörleri geliyor. 91 yıllık köklü moda markamız Vakko kadın istihdamındaki yüksek oranlarıyla dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’nde bir kadın gazeteci grubuyla buluşan Vakko CEO’su Jaklin Güner’in verdiği bilgiye göre 2022’den itibaren 42 kadın çalışan müdür ve üzeri yönetim pozisyonlarına terfi etti. İcra kurulundaki kadın temsili yüzde 25 oranında. Vakko çalışanlarının yüzde 52’si; yöneticilerin yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. Vakko’nun kreatif ekiplerinin yüzde 70’i kadın. Young Talent olarak şirkete katılan yeni çalışanların neredeyse tamamı kadın.

Güner, kadınların erkek egemen iş dünyasına girmekte, iş ve yaşam dengesini sağlamakta zorluklarla karşılaştıklarına dikkat çekiyor. Kadınları başarılı kılan unsurları ise şöyle özetliyor; "Kadınlar titiz, detaycı ve pratik. Değişen şartlara hızla uyum sağlayabiliyorlar ki bu da çok büyük bir avantaj. Kadınların problem çözme ve işbirliği yapma becerisi, dengeleri gözetme ve empati kurma yeteneği gibi güçlü yönleri de onları iş dünyasında daha başarılı kılıyor."

Kadınlar nasıl başarılı olur?

Güner, kadınların iş dünyasında daha fazla yer edinebilmesi için yasal düzenlemelere, mentörlük ve liderlik eğitimlerine, kültürel ve sosyal mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. Merak eden, araştıran, yılmadan çalışan her kadın liderlik yolunda ilerleyebileceğini söyleyen Güner kadınların birbirine destek vermesinin önemini vurguluyor; "Genç kadın liderlere ilham olacak en büyük örneklerden biri kadınların iş dünyasında birbirine destek olmasıdır. Birbirimizin başarılarını kutlamak, deneyimlerimizi paylaşmak ve kadın dayanışmasını güçlendirmek en büyük stratejilerimizden biri olmalı."

Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi

Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi, Türkiye’nin en kapsamlı sanat kütüphanesi konumunda. 10 yıl önce Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun, Vitali Hakko’nun sanat ve eğitimdeki vizyonundan ilham alarak kurulan kütüphane moda, mimari, fotoğraf, resim, heykel, sinema gibi sanatın tüm dallarındaki güncel ve kapsamlı koleksiyonlara sahip. 10. yaşında Atatürk Kültür Merkezi’ne taşınan kütüphane akademisyenlere, üniversite öğrencilerine, sanatçılara, sanat meraklılarına ve çeşitli ülkelerden Türkiye’yi ziyaret eden turistlere yeni ufuklar açıyor. Jaklin Güner’in verdiği bilgiye göre, Vitali Hakko Kreatif Endüstriler Kütüphanesi’ne haftada ortalama 5 bin kişi geliyor ve bunun %40'ı yabancı ziyaretçilerden oluşuyor.

Vakko’nun sanata ve eğitime desteği

Vakko sanatın ve modanın geleceğine yatırım yapmaya ara vermeden devam eden bir marka. “Vakko her zaman Türk sanatçılarının yaratıcılığına inandı” diyen Jaklin Güner Vakko’nun öncü adımlarını şöyle özetliyor:

1950’lerde Feriköy’deki küçük fabrikasında emprime tezgahlarını kurduğunda ilk başvurduğu sanatçı, Bedri Rahmi Eyüboğlu oldu.

1969’da Mimar Haluk Baysal’ın projesiyle bugünkü Vakko Fabrikası kurulurken, fabrikanın girişinden itibaren tüm önemli noktalara Türk sanatçılarının yapıtları yerleştirildi.

Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Fikret Mualla’ya, Burhan Doğançay’dan Ferruh Başağa’ya değerli Türk sanatçıların tablo ve heykelleriyle donatılan fabrika, Vakko’nun sonraki dönemlerde sanata vereceği önemin ve desteğin ilk sembolü oldu. Türkiye’de bir fabrika içinde bulunan ilk sanat galerisiyle Vakko yine bir ilke imza attı.

Vakko Mağazalarının ikincisi Ankara’da açıldığında, mağazanın 8 katından biri tümüyle sanat galerisi olarak Başkentli sanatseverlerin hizmetine sunuldu. (Bu, Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük özel galerisidir.) Onu, Vakko İzmir ve Vakko Beyoğlu Mağazalarındaki Sanat Galerileri izledi.

Vakko Sanat Galerileri’nde bugüne dek yüzlerce sergi gerçekleştirildi.

Vakko, Sanat Galerileriyle olduğu gibi, düzenlediği Sanat Yarışmaları ile de birçok kuruluşa öncülük etti. 1978’den bu yana, her yıl düzenlediği sanat yarışmalarıyla genç sanatçılarımıza ödüller veren ve sergilerini gerçekleştiren bir marka olarak, bu çabalarıyla Türk plastik sanatlarının gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Geleceğe ışık tutan kadınlar

İş Bankası’nın ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenen “Daha Eşitlikçi Bir Dünya” etkinliğinde iş, girişimcilik ve spor dünyasının önde gelen kadın temsilcileri ilham veren deneyimlerini paylaştı. Panellerde, eşitliğin önemi ve kadınların toplumsal dönüşümdeki rolü ele alındı.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri İzlem Erdem, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada kadınların önlerindeki engeller kaldırıldığında hem ekonomik hem de sosyal kalkınma anlamında çok önemli mesafe kat edileceğini vurguladı. Kadınların eğitime erişimindeki sorunların bu eşitsizliklerde önemli rol oynadığını söyleyen Erdem, “Son verilere göre dünyada 119 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Eğitimden mahrum kalan bir neslin gelecekte istihdam piyasasında yer alması, günümüz teknolojilerine adapte olması mümkün değil” dedi.

İzlem Erdem, İş Bankası’nın 100 yılı aşan tarihi boyunca, ülkemizin sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınmasına da katkıda bulunmayı görev edindiğini belirterek, bu yaklaşımla bugün banka çalışanlarının yüzde 55’inin kadınlardan oluştuğunu; Türkiye’de yönetimde kadın oranı yüzde 20 iken, İş Bankası’nda bu oranın yüzde 42’ye yaklaştığını anlattı.

Erdem’in verdiği bilgiye göre, İş Bankası kadın girişimcilere 5 yıl içinde 100 milyar TL finansman sağlama ve finansal okuryazarlık programları ile 15 bin kadın girişimciye eğitim verme taahhütlerini sürdürüyor.