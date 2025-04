Siemens Healthineers küresel inovasyon ağının dördüncü merkezini İstanbul’da açtı

70 ülkede 60 binden fazla çalışanı bulunan ve yılda 1,5 milyar avroluk araştırma ve geliştirme yatırımı yapan Siemens Healthineers, Türkiye coğrafyasında 136’ncı yılını geride bırakırken çok önemli bir girişime daha imza attı. Ülkemizdeki sağlık eko-sistemindeki girişimcileri küresel yapısına entegre etmek amacıyla kurulan Innovation Center Istanbul 24 Mart 2025 itibariyle faaliyete geçti. Siemens Healthineers İstanbul İnovasyon Merkezi Almanya, Çin ve Hindistan’daki diğer inovasyon merkezleriyle birlikte çalışacak.

Innovation Center Istanbul, şirketin Türkiye’ye verdiği önemin bir göstergesi. Merkez, açık inovasyon üzerine yoğunlaşacak. Odağında, dijital sağlık çözümleri, ileri diagnostik ve kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri olan Innovation Center Istanbul “Start-up”lar, akademik kuruluşlar ve klinik kurumlarla geniş çapta iş birlikleri yürütecek.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’daki merkezlerinin yanında, 81 ilde oldukça geniş bir çalışma ağına sahip olan Siemens Healthineers Türkiye’nin, Osmanlı Devleti’nde atılan ilk adımlardan, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ünvanı ve imzasıyla kurulan Cumhuriyetimizin ilk röntgen sistemine kadar, ülkemizin tarihiyle kol kola yürüyen köklü bir geçmişi var.

Innovation Center’ın açılışı için İstanbul’da bulunan Siemens Healthineers CEO’su Bernd Montag ve Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel’le, Ekonomi Gazetesi için şirketin vizyonu ve çalışmaları üzerine özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

——————————————————————————————————————

Siemens Healthineers teknoloji ve servislerinden her gün ortalama 860 bin kişi yararlanıyor

Türkiye’deki faaliyetiniz neleri kapsıyor?

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel:

“Kardiyovasküler ve nörovasküler bakım ile kanser bakımına odaklanıyoruz. Sağlık sektörüne görüntüleme, laboratuvar çözümleri ve servis hizmetleri ile 80’den fazla yapay zekâ destekli ürün sunuyoruz. 2021’de kanser bakımında dünyanın önde gelen şirketlerinden Varian’ı bünyemize dahil ettik. 15.000’den fazla tescilli patent dahil olmak üzere yaklaşık 24.000 teknik fikri mülkiyet hakkına sahibiz.

Siemens Healthineers Türkiye olarak Türkiye’nin 81 ilinde hizmet veriyoruz. Görüntüleme, laboratuvar, servis ve kanser terapisi çözümleriyle ve teknolojileriyle her gün on binlerce kişinin yaşamına dokunuyoruz. Türkiye’nin önde gelen hastanelerinin yüzde 90'ından fazlasıyla iş birliği içerisindeyiz. 1400’den fazla kurumla iş birliği yapıyoruz. Sağladığınız teknoloji ve servislerden, her gün ortalama 860 bin kişi yararlanıyor.

2024 verilerine göre, ülkemizdeki her üç görüntüleme sisteminden ikisi Siemens Healthineers Türkiye imzası taşıyor. Görüntüleme hizmetleriyle Siemens Healthineers, Türkiye’deki günlük radyolojik prosedürlerin (yaklaşık 650.000 işlem) yaklaşık %50’sine destek oluyor. Türkiye’de yılda 480 milyon test (laboratuvar) Siemens Healthineers imzasıyla yapılıyor.”

Kaç çalışanınız var?

“Türkiye’de 600’den fazla çalışanımızla hizmet veriyoruz. Ekibimizin yüzde 45’i kadın. Çalışanların %90’ı ise Y ve Z kuşağından oluşuyor.”

İstanbul’daki merkezin kuruluş amacı nedir?

Siemens Healthineers CEO’su Bernd Montag

“Bu merkez çok önemli bir kilometre taşı. Dördüncü merkezimiz. Esas amacımız Türkiye’deki girişimcilerle birlikte çalışmak. Onların geliştirdikleri çözümleri merkezle buluşturmak. Yerel üniversitelerle çalışmak. Birlikte Türkiye’ye özel sağlık sorunlarına çözüm aramak istiyoruz.

Sağlık cihazları küresel olarak birbirinin aynı cihazlar olabilir, ancak önemli olan elde edilen görüntüleri nasıl yorumladığınız. Cihazların kullanımı çerçevesinde oluşturulan yan ürünler de çok önemli. Analizler, yorumlar her ülkenin koşullarına özel oluyor. Yapmak istediğimiz küresel platformumuzu Türkiye’deki üniversiteler, yerli girişimcilerin fikirleriyle, yazılımlarıyla buluşturmak.”

Merkezin küresel platformdaki yeri ne olacak?

“Innovation Center İstanbul, Siemens Healthineers’ın SHIFT platformunun bir parçası. Merkez yerel ile küresel sağlık çözümleri arasında köprü kurmayı amaçlıyor. Yerel ve bölgesel start-up ekosistemiyle aktif olarak etkileşimde bulunacak olan merkezimiz Siemens Healthineers’ın stratejik hedefleriyle uyumlu start-up’larla iş birliği içerisinde olacak.

Merkez Almanya, Çin ve Hindistan’daki inovasyon merkezleriyle sinerji yaratacak. Hederimiz bölgesel değişimi teşvik etmek ve küresel olarak ölçeklenebilir yenilikleri desteklemek.”

Innovation Center Istanbul neden önemli?

“Türkiye, dinamik girişimcilik ruhu, güçlü sağlık profesyonelleri ve donanımlı akademik altyapısı ile sağlıkta inovasyon yaratacak büyük bir potansiyele sahip. Siemens Healthineers olarak, Innovation Center Istanbul ile bu potansiyeli global ölçekte değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Açık inovasyon yaklaşımımız sayesinde, sağlık alanında yenilikçi çözümler üretmek ve bunları dünya çapında ölçeklendirmek için güçlü ortaklıklar kuracağız.”

Merkezin küresel yapıdaki yerini nasıl tanımlarsınız?

“Innovation Center Istanbul, Siemens Healthineers’ın inovasyon ağı SHIFT platformu altında kurulan dördüncü merkezimiz. Kuruluşumuzun Türkiye’deki sağlık teknolojileri alanındaki büyüme stratejisinin önemli bir adımını temsil ediyor. Innovation Center Istanbul küresel ağımızın bir parçası olarak Almanya, Çin ve Hindistan’daki merkezleriyle sinerji içinde çalışacak. Yeni merkez, sadece yerel inovasyonu teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel sağlık çözümlerinin gelişimine katkı sağlayarak sağlık sektöründe dönüşümü hızlandıracak.”

Ne tür çalışmalar yapılacak?

“Merkezimiz, Türkiye’nin sağlık sektörüne yönelik Ar-Ge teşviklerinden yararlanarak yerelleştirilmiş üretim ve inovasyon için güçlü bir çerçeve oluşturacak. Türkiye’nin geniş ve nitelikli iş gücü havuzunu değerlendirerek yerel üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla iş birlikleri geliştireceğiz. Bu iş birlikleriyle, Türkiye’nin yerel akademik bilgi ve araştırma kapasitesini kendi inovasyon stratejilerine entegre etmeyi hedefliyoruz.

Merkezde demo günleri ve start-up yarışmaları düzenlenecek. Girişimcilik ekosisteminde geliştirilen projelere yönelik mentorluk oturumları ve eğitim modülleri sunulacak. Ayrıca, medikal teknolojilerde kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülecek.”

Siemens Healthineers’ın son dönemde öne çıkan inovasyonları neler?

“Şirketin son yıllardaki en dikkat çekici inovasyonlarından biri olan ’Dijital İkiz’ kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti ile bireye doğru zamanda, doğru tedaviyi sunmanın mümkün olacağı bir geleceğe işaret ediyor. Bu sayede doğumdan itibaren toplanmaya başlayan sağlık verilerinin fizyolojik ve dijital bir model olarak kişiyi hayatı boyunca takip edebilecek olması, sağlıkta yeni bir dönemin habercisi.

Diğer bir önemli inovasyon ise Siemens Healthineers tarafından geliştirilen, dünyanın ilk photon-counting teknolojisine sahip bilgisayarlı tomografi tarayıcısı. Bilgisayarlı tomografiyi yeniden tanımlayan bu teknoloji, artan çözünürlük ve azalan radyasyon dozu ile görüntü kalitesinde yeni bir seviye belirliyor.

Bir diğer teknoloj Microsoft Holonens ile uyumlu çalışan Cinematic Reality uygulaması. Bu teknoloji ile iki boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntülerini yapay zekâ yardımıyla gerçekçi üç boyutlu görüntülere dönüştürülebiliyor. Böylece sağlık profesyonelleri, 3 boyutlu hologramları görebiliyor ve görüntülerle gecikme olmaksızın görüntülerle etkileşime girebiliyor”

Şirketin sağlık girişimcilerini ve öğrencileri destekleyen diğer programları neler?

Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enis Sonemel:

“Uzun yıllardır, ülkemizin önemli üniversiteleriyle ve araştırma merkezleriyle imzaladığımız Temel Araştırma Sözleşmeleriyle ve bilimsel iş birlikleriyle sağlık profesyonellerine, akademisyenlere ve girişimcilere destek oluyoruz.

Sağlık alanında girişimci yapan kuruluşlara verdiğimiz desteği daha sistematik ve somut şekilde yönetme ihtiyacımız sonucunda üzerine 2023 yılında şirket içinde TIM (Technology and Innovation Management) ekibini kurduk. Bu ekip, her departmandan alanındaki uzman çalışanlardan oluşuyor. Ekipte görüntüleme, laboratuvar ve radyasyon onkolojisi alanındaki klinik çalışanlardan ile iş birliği yöneticisine, müşteri hizmetlerinden, satış, hukuk ve dijital iletişimden sorumlusuna kadar uzman çalışanlar yer alıyor.”

Hangi İşbirlikleriniz var?

“TIM ile girişimcilere özel bir mentör havuzu sağlanıyor. Üniversitelerle beraber akademik ve klinik projeler üzerinde çalışılıyor. Yurt dışında oluşturulan ama henüz piyasaya sürülememiş yazılımları girişimciler TIM ekibinin desteği ile demo olarak test edilme şansına sahip olabiliyor. Ayrıca, ülkemizdeki önemli teknoloji üretim merkezleriyle güçlü network bağlantıları kuruyoruz. Öğrencileri, girişimcileri ve yatırımcıları buluşturduğumuz etkinlikler düzenliyoruz.”

Eğitim çalışmalarınız var mı?

“İlki 2022 yılında gerçekleşen Future Of Laboratories (FOL) etkinliğinde, üniversite öğrencilerini; 2023 yılında ise girişimcilerin projelerini yatırımcılarla buluşturduk.

2024 Aralık ayında ise Future Of Imaging (FOI) etkinliği ile, geleceğin görüntüleme teknolojilerini üreten proje sahiplerini profesyoneller, yatırımcılar ve akademisyenlerle bir araya getirdik.

2024 yılı Eylül ayında Siemens Healthineers Innovation Think Tank ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile pek çok ülkeden sağlık girişimcisinin, profesyonelin ve yatırımcının İstanbul’da buluştuğu eITT & Future of HealtIST adında bir etkinlik düzenledik.”

Gençler için neler yapıyorsunuz?

“Türkiye'deki sosyal sürdürülebilirlik alanında attığımız en önemli adımlardan biri, lise ve üniversite öğrencilerine sağlık teknolojisi eğitimi sağlamaya adanmış Eğitim Komitesi’nin kurulması. Bu komite aracılığıyla, lise eğitim programlarına aktif olarak katılıyor ve öğrencilere kariyer seçimlerinde destek oluyoruz. Üniversite seviyesinde ise, sağlık teknolojisi eğitimi vererek müfredata doğrudan katkıda bulunuyoruz. 2024 yılında kurulan komite, bu programları ülke çapında yaymayı ve eğitim yoluyla Türkiye’nin sağlık teknolojisi potansiyelini güçlendirmeyi hedefliyor.”

Eğitim Komitesi hangi çalışmaları yapıyor?

“Eğitim Komitesi ilk eğitimini 2024 yılında Eyüboğlu Eğitim Kurumları’yla iş birliği yaparak verdi. İlk eğitim projesiyle 9. ve 10. Sınıf öğrencilerine ‘kişisel gelişim’ dersi kapsamında altı hafta boyunca sağlık teknolojileri eğitimi verdi. Siemens Healthineers Türkiye çalışanları tarafından verilen eğitimlere 300’den fazla öğrenci katıldı. 2025 yılında, ALKEV Özel Okulları’yla devam eden programa, yakın zamanda Özel ALEV Okulları da katıldı.

Orta öğretim kurumlarının yanında, Eğitim Komitesi üniversitelerde de eğitimlere devam ediyor. Şirket, 2025 yılında İstinye Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi ile de iş birliği yapmaya başladı. İş birliği kapsamında Siemens Healthineers Türkiye Eğitim Komitesi ekibi, söz konusu üniversitelerde öğrenim gören mühendislik öğrencilerine yönelik açılan endüstri seçmeli dersiyle, 14 hafta boyunca çeşitli mühendislik disiplerinden öğrencilerle bir araya gelerek, öğrencilerin kariyer gelişimlerini desteklemeye yardımcı olacak.

Şirket, ortaöğretim ve üniversitelerde başlattığı Eğitim Komitesi aktivitelerini Türkiye çapında farklı okullarda ve üniversitelerde de yaygınlaştırmayı hedefliyor.”