Ünlü Şef Wolfgang Puck Oscar Ödülleri’nin menüsünü Karaca’nın “Red Carpet” koleksiyonuyla sundu

Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri dün gece sahiplerini buldu. 96. Oscar Ödül Töreni’nde bu yıl da şıklık yarışı yaşandı. Holywood’un gösterişli ve renkli dünyasını yansıtan tören tüm kıtalarda heyecanla izlendi. Tören sonrasında ünlülerin katıldığı partinin yiyecek ve içecek organizasyonu 30 yıldır olduğu gibi yine ünlü şef Wolfgang Puck üstlendi. Titizliği, yaratıcılığı ve girişimciliğiyle tanınan Puck, Oscar menüsünü bir Türk markasının, Karaca’nın tasarımlarıyla sundu.

Türkiye’ye yakın duran bir yıldız

İstanbul St. Regis Otel’deki Puck imzası taşıyan Spago Restoran, ünlü şefin her sene en az bir kez Türkiye’ye gelmesine neden oluyor. Ailesiyle Türkiye’de yaz tatilleri de yapan Puck, Türkiye’yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiriyor. Puck, Oscar After Party’de yemekleri servis etmek için seçtiği tabak, çatal-bıçak serisini de Türkiye’de İstinye Park’taki Karaca mağazasında görmüş. Karaca’nın mevcut serileri arasından Galactic White, Galactic Black, Fine Pearl Extra Chanak, Streamline Hole, Streamline Middle, Streamline Saturn gibi Karaca’nın en beğenilen yemek takımlarının da içinde bulunduğu 12 özel yemek takımından oluşan bir seçim yapmış. Karaca Oscar gecesi için özel hazırladığı 20 bin parçadan oluşan Kırmızı Halı Koleksiyonu “Red Carpet Collection” Los Angeles’a ulaştırılmış.

Mükemmel bir “orkestrasyon”

Geçtiğimiz sene Hafta dergisi için bir söyleşi yaptığım ünlü şef, Oscar Törenine katılanların saatlerce aç kalmış ve yorulmuş olduklarını bu yüzden üç saatten fazla süren törenden sonra Governor’s Ball daki servisin de yemeklerin de mükemmel olması gerektiğini anlatmıştı.

Wolfgang Puck Oscar yemeği için 120 şeften oluşan dev bir kadroyu yönetiyor. Yaklaşık 1500 kişiden oluşan davetli grubuna unutulmaz bir lezzet şöleni sunabilmek için dünyanın farklı yerlerinden getirdiği en özel malzemelerle tarifler hazırlıyor.

Wolfgang Puck bir orkestra şefi gibi her ayrıntıyla ilgileniyor. Memnuniyet oranı çok yüksek olduğu için de son derece zor bir organizasyon 30 yıldır kendisine emanet ediliyor.

Oscar menüsünün tanıtılması bile büyük önem taşıyor, Puck’ın seçimi tüm dünyada haberlerde yer alıyor. Puck menüsünü sunacağı porselenleri de titizlikle seçiyor.

Wolfgang Puck 2024 Oscar menüsünü tanıtırken Karaca için şu cümleleri kullandı;

“Bu menüyü hazırlarken dünyanın en iyi malzemelerini kullanıyorum ve bunları dünyanın en kaliteli porselenleri ile sunacağım. Bu porselenler bir Türk markası olacak. Ben Türkiye aşığı birisiyim. Bu porselenlerle sunacağım için de çok gururluyum. Bundan böyle bütün organizasyonlarımda ve restoranlarımda bu tabakları kullanacağım.”

Türk tasarımcıların elinden çıkan ürünleriyle yılın en görkemli kırmızı halı töreninde, yıldızların sofrasında yerini alan ve bir Türk markası olarak ülkemizi uluslararası arenada temsil eden Karaca ekibini ve markaya büyük bir dinamizm getiren Karaca CEO’su Fatih Karaca’yı kutluyoruz.

Karaca’nın Los Angeles’a uzanan yolculuğu

Karaca Grup (Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo ve Cook Plus, Kaşmir Halı, Homend, Nautica Home, Weimar Porzellan, Pera Bulvarı, Cooklife) mağazacılık ağında 480 mağaza ve 2.500’ün üzerinde satış noktasına sahip.

Karaca 2001 yılında Etiler’deki Akmerkez AVM’de ilk perakende mağazasını açtı. Her sene büyümeye devam eden kuruluş, 2008 yılında köklü tencere ve küçük mutfak aletleri markası olan Emsan’ı satın aldı. 2012 yılında hayata geçirdiği yeni markası Karaca Home ile Türkiye’nin en başarılı ev tekstili markası oldu.

2014 yılında Bakü Azerbeycan’da yurtdışında ilk mağazasını açtı. Yine 2014 yılında Biogranit ile granit dönemini başlattı

2016 yılında küçük ev aletleri pazarına girerek, Karaca markalı ürünleri satışa sundu. Yine, 2016 yılında 4,5 yıl süren araştırma ve geliştirmelerin sonucunda dünyanın ilk ve tek gerçek inciden üretilen yemek takımı Fine Pearl tanıtıldı.

Elmas ve kristallerden oluşan Türkiye’nin ilk yanmaz ve yapışmaz Biodiamond ürünleri serisini 2018 yılında geliştirdi.

Yenilikleri tüketicilerle buluşturmaya devam eden Karaca, 2019 senesinde yüzde 18 krom, yüzde 12 nikel ve yüzde 2 molibedenum bileşimine sahip özel birçelik türünü içeren 316 dereceli çelik teknolojisi sayesinde rakip ürünlerden çok daha dayanıklı ve esnek olan bir dizi yeni nesil çelik bazlı ürün olan Powersteel ve Powerstell-Pro serisini tanıttı.

2019 yılında aynı anda 5 fincan Türk kahvesi ve 5 fincan filtre kahve yapabilen ilk ve tek kahve makinesi olan Hatır’ı çıkarttı.

2020 yıllarında ise moda ve tasarım tarzını başarılı satış sonrası hizmetleriyle birleştiren bir marka olarak Homend’i satın aldı.

2020 yılında maceracı yaşam tarzından ilham alan deniz temalı bir ürün koleksiyonu olan Nautica Home’u satın aldı, Çaysever Robotea çay makinesini çıkardı. Aynı yılda Weimar markasını satın alan kuruluş Avrupa’da 6 mağaza açtı.

2021 yılında sürdürülebilir bir konsepte dayalı “Container Store” mağazalarını açtı; Kaşmir Halı’yı satın aldı. 2022 yılında ilk kez sütlü Türk kahvesi yapan, konuşan kahve makinesi Hatır Barista’yı ve Air Pro Cook ürünlerini piyasaya sürdü.

2023 yılında, İngiltere'de Kral Charles ve Kraliçe Camilla’nın taç giyme törenini takip eden yabancı medya merkezinin sponsoru olarak, Karaca tabaklarıyla sunum yapılmasını sağladı.

Cumhuriyetin 100. Yılı şerefine Karaca, Atatürk’ün eşyalarından ilham alarak tasarladığı Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu’nu tanıttı. 2 yıl süren araştırma sürecinde keşfedilen, Atatürk’ün başta sofra parçaları olmak üzere kişisel eşyalarına işlettiği GMK (Gazi Mustafa Kemal) logosu 100 yıl önce kullanıldığı şekliyle koleksiyondaki her bir parçayı süsledi.