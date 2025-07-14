Türkiye’de kadınlar roman, erkekler tarihi ve siyasi kitapları tercih ediyor

Amazon Türkiye'nin, Türkiye'deki kitapseverlerin kitap alışveriş alışkanlıklarını daha iyi anlamak amacıyla VeriNays Araştırma iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Türkiye'nin Online Kitap Alışverişi Alışkanlıkları Araştırması” sonuçları öncelikli olarak ülkemizde kitap okuma alışkanlığının azalmakta olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan kitapseverlerin yarısı, geçmişte daha fazla kitap okuduğunu dile getiriyor. Daha az okumanın başlıca nedenleri arasında zaman bulamama (%50), iş hayatının yoğunluğu (%44), kitap fiyatlarındaki değişim (%42) ve sosyal medyanın dikkat dağıtıcı etkisi (%39) bulunuyor. Buna rağmen her gün mutlaka kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 27, sıklıkla kitap okuduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 60.

Macera, bilim kurgu & fantastik, polisiye ve psikolojik romanlar

22–30 Mayıs 2025 tarihleri arasında, Türkiye genelinde 18–55 yaş aralığında yer alan ve son bir yıl içinde online kanallar üzerinden kitap satın almış 1.510 kişiyle bilgisayar destekli online görüşme (CAWI) yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmaya göre, ülkemizde en çok roman türü kitaplar tercih ediliyor. (%88).

Macera, bilim kurgu & fantastik, polisiye ve psikolojik romanlar en sevilen alt türler olarak öne çıkıyor. Romanları, öykü (%64) ve tarih (%61) takip ediyor. Kadın okuyucular öykü, roman ve şiir türlerine daha çok ilgi gösterirken; erkek okuyucular tarih, iş & ekonomi ve siyaset kitaplarına yöneliyor.

Uygun fiyat, çeşitlilik, hızlı teslimat online alışverişe yöneltiyor

Türkiye'deki kitap alışveriş alışkanlıklarına da ışık tutan rapor, kitapseverlerin uygun fiyatlar, geniş ürün seçkisi ve alışveriş kolaylığı nedeniyle giderek daha fazla online alışverişi tercih ettiklerini ortaya koyuyor.

Katılımcıların yüzde 86'sı kitap alışverişlerinde hem mağaza, hem online kanalları tercih ettiğini belirtirken, hem online hem fiziksel mağazadan kitap alışverişi yapanların yüzde 78'i ise ağırlıklı olarak online alışveriş yaptıklarını ifade ediyor. Online alışverişi tercih etmenin en önemli nedeni yüzde 68 oranıyla uygun fiyatlar olarak öne çıkarken, yüzde 61'i aradıkları tüm kitapları bulabildiklerini, yüzde 53'ü ise daha hızlı alışveriş yapabildiklerini belirtiyor.

Online alışveriş kitaplara erişimi kolaylaştırıyor

Katılımcıların yüzde 92'si, online kitap alışverişinin daha fazla kitaba ulaşımı kolaylaştırdığını ifade ediyor. Online alışverişin kitapları maddi açıdan daha ulaşılabilir kıldığını belirtenler ise yüzde 89 ile ikinci sırada yer alıyor. Ayrıca, yüzde 88'i bu sayede farklı türlerde kitaplarla tanıştığını, yüzde 87'si yeni yazarlar keşfettiğini, yüzde 84'ü ise online alışverişin okuma alışkanlıklarını olumlu etkilediğini belirtiyor. Son bir yıl içerisinde okunan kitap sayısı ortalama 10-12 olurken, katılımcıların yüzde 67'si tek seferde ortalama 2-3 kitap satın alıyor.

Hızlı teslimat en önemli tercih nedeni amazon.com.tr memnuniyet ve tavsiye skorlarıyla dikkat çekiyor.

Araştırma sonuçlarına göre Amazon.com.tr'den kitap alışveriş yapan her iki kişiden biri, deneyimini 10/10 tam puanla değerlendiriyor.

Katılımcılara sık alışveriş yaptıkları siteyi neden tercih ettikleri sorulduğunda, amazon.com.tr için öne çıkan ilk neden yüzde 63 oranla “hızlı teslimat” oluyor. Amazon Türkiye'nin müşteri hizmetlerine gelen olumlu yorumların büyük bir bölümü de, kitap alışverişindeki hızlı ve özenli teslimat deneyimine dair memnuniyet içeriyor. Amazon.com.tr'yi tercih etme sebepleri arasında sayılan diğer sebepler ise uygun kampanyalar sunması (yüzde 61), sorunsuz ürün teslimatı yapması (yüzde 53), kargo ücreti olmaması (yüzde 52) ve geniş kitap çeşitliliği (yüzde 42) olarak sıralanıyor.

Tavsiye skorlarında ilk sırada

Amazon.com.tr, aynı zamanda online kitap alışverişlerinde en çok tavsiye edilen e-ticaret sitesi. “Kitap alışverişi yaptığınız siteleri bir başkasına tavsiye eder misiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda amazon.com.tr'nin 43 olan kategori ortalamasını yaklaşık 20 puan bırakarak, 64 ile en yüksek tavsiye skoruna ulaştığı görülüyor.

Amazon Türkiye Kitap ve Hızlı Tüketim Kategorisi Genel Müdürü Serdar Çepniler, yüksek skorların gerisindeki vizyonu şu cümlelere ifade ediyor:

“Amazon'un global yolculuğu kitaplarla başladı; bu nedenle kitap kategorisi bizim için aynı zamanda kültürel bir sorumluluk anlamına da geliyor. Okumayı daha kolay ve erişilebilir hale getirmenin ülkemizde kitap okumayı arttırmada en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden Türkiye'de de ilk günden bu yana amacımız, okurları sevdikleri kitaplarla hızlı ve kolay bir şekilde buluşturmak oldu. Bu araştırmanın sonuçları da bakış açımızın ve kitap alışverişlerinde sunduğumuz müşteri deneyiminin, müşteriler nezdinde karşılık bulduğunu ve değer gördüğünü gösteriyor.”