“Değişim, Dönüşüm ve Gelişim” stratejisi Unico Sigorta’ya başarılı sonuçlar getirdi

İlk poliçesini 1988’de yangın sigortası için düzenleyen Unico Sigorta (O dönemki ismiyle Commercial Union), bugün hayat dışı/elementer branşta müşterilerine hizmet sunuyor. 2005 yılında Birleşik Krallık'ın en büyük sigorta şirketlerinden Aviva International Holdings Limited'in hisseleri devralmasıyla 'Aviva Sigorta A.Ş.' olan şirket unvanı, 2015 yılında "Unico Sigorta" olarak değişti. Unico Sigorta yoluna yüzde 80 Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş., yüzde 20 Kibele B.V. ortaklığıyla devam ediyor.

Unico Sigorta CEO'su Ender Güzeler’in verdiği bilgiye göre, şirketin 2024 yılı sonu Pazar payı %1,98. TSB prim üretimleri Sıralama raporu, 2025 Mayıs sonu verisine göre ise, Kasko’da %3.45’le 10 uncu, Trafik Sigortasında %3.56 ile 14 üncü sırada yer alıyor.

Şirketin 3 yıl önce “Değişim, Dönüşüm ve Gelişim” vizyonuyla başlattığı yenileşme çalışmaları şirkete daha güçlü bir organizasyonun yanı sıra başarılı finansal sonuçlar da getiriyor.

Güzeler, başarının gerisindeki unsurları “ İletişimin her kademede açık, şeffaf ve katılımcılık yaklaşımı ile sürdürülmesini önemseyen yönetim anlayışı ve kurum değerlerine bağlı çalışma arkadaşları ve iş ortakları ile paylaşılan istikrarlı ve kârlı büyüme trendi”cümlesiyle ifade ediyor

‘Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor’ projesi

Unico Sigorta ‘Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor’ projesiyle deprem bölgesi, İskenderun’da ilkokul çağındaki çocuklara sıcak yemek ve aynı zamanda bölgedeki kadınlara da istihdam olanağı sunuyor. Proje, Unico Sigorta’nın katkılarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı’nın destek ve iş birlikleriyle hayata geçiyor.

Kuruluş, deprem bugüne kadar şef ve girişimci Ebru Baybara Demir’in öncülüğünde faaliyet gösteren “Gönül Mutfağı” Hatay İskenderun’daki Mevlâna İlkokulu’nda 500, Kadınana İlkokulu’nda ise 300 öğrenci kapasiteli 2 yemekhanenin yapımına destek olarak deprem bölgesinde eğitim gören 800 çocuğa her gün sıcak ve sağlıklı yemek imkânı sundu. Gönüllü çalışanlar bölgeyi ve okulları ziyaret ederek yemek servisi yaptı, hediyeler dağıttı.

Geleceğe Nefes: 10 bin fidanlık Hatıra Ormanı:

Unico Sigorta , 2024 Eylül ayında, çocuklarda sigorta bilincinin gelişmesini desteklemek ve ebeveynlere ek güvence sağlamak amacıyla “İlk Sigortam” adlı ürünü tanıttı. “İlk Sigortam” çocukların kreş, okul veya servis aracında bulundukları süre içinde neden olabilecekleri maddi ve bedeni zararları teminat altına alıyor. Lansmanla birlikte, Ege Bölgesi’ndeki yanan ormanlara fidan bağışı yapmak amacıyla “İlk Sigortam / Her Poliçe Bir Fidana Dönüşüyor” projesi başlattı. Kampanya kapsamında her “İlk Sigortam” poliçesi için Ege Orman Vakfı’na bir fidan bağışlandı. Böylece acentelerin de katkılarıyla çok kısa süre 10.000 poliçe/fidana ulaşıldı.

Ege Orman Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiğimiz 10.000 fidanlık “Unico Sigorta ve Acenteleri Hatıra Ormanı”, İzmir Menemen Bozalan mevkiindeki ağaçlandırma sahasında yer alıyor.

Deprem ve sel riskleri haritası: Unimap

Unico Türkiye’nin deprem ve sel risk haritası çıkarmak için, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendislik Bölümü ile AR-GE tabanlı bir proje çalışması yürütüyor. Bu kapsamda hasara neden olan zemin etkisi, faya uzaklık, topografik eğim, yerel jeolojik özellikler, yeraltı suyu seviyesi, deprem ivmesi gibi pek çok etkinin bir arada değerlendirildiği bir platform yaratılacak. Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği alanlarında uzman Prof. Dr. Ergin Ulutaş ve Doç. Dr. Özkan Coruk’un katkılarıyla özellikle deprem ve sel gibi afet risklerinin daha etkin yönetilebilmesi için bilimsel temellere dayalı noktasal ve bölgesel bazlı detaylı analizler sunan çalışmanın en dikkat çeken noktası ise haritanın çoklu tehlike kriterleri kullanılarak her bir riskin kendi özelinde incelenmesine imkan sağlaması. Unico Sigorta bu projeyi daha da geliştirmek ve etki alanını genişletmek amacıyla çalışmalarına kesintisiz olarak devam ediyor.

Güçlü bir işveren markası

Unico Sigorta, çalışanlarına karşı yaklaşımı ile de ön plana çıkıyor. 2023 yılı sonunda 243 olan çalışan sayısı, 2024 yılı itibarıyla 370’e çıktı. İşgücünün yüzde 47’sini ise kadın çalışanlar oluşturuyor. Unico Sigorta’nın işveren markası skorları da hızla yükseliyor. Kuruluş, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric’in 2024 Best Employers – En İyi İşyerleri Programı kapsamında, 2023 yılından sonra 2024’te de yüzde 100’e yakın katılım oranı, yüzde 79 bağlılık skoru ve yüzde 91 memnuniyet oranı ile listede yer aldı. 2024 yılında bağlılık oranınında 4 puan, çalışan memnuniyeti oranında da 7 puanlık artış gerçekleştirdi.

“Best Employers – En İyi İş yerleri” programı, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric’in 50 yılı aşkın süreyle çalışanlarla yaptığı ve işyeri mükemmelliğini ölçümlediği araştırmalara dayanıyor. Kincentric sertifikasyonu, yalnızca yüksek bağlılık oranlarını değil bağlılığa etki eden; “Çeviklik”, “Bağlı Kılan Liderlik” ve “Yetenek Odağı” endeksleri gibi dört temel stratejik alanı da inceliyor.

İş ortaklarıyla iletişim

S atış kanalıyla iletişimi önemseyen Unico Sigorta, “Güçlü İletişim, Sürekli Gelişim” temasıyla Temmuz 2024’ten bu yana Türkiye’nin farklı şehirlerinde “Acente İletişim Günleri” düzenliyor. Böylelikle şirket yöneticileri ve acenteler birbirlerini daha iyi anlama, potansiyel iş birliği fırsatlarını yüz yüze değerlendirme imkânı buluyor.Acente segmentasyonu kapsamında kuruluşlar Platin, Altın, Gümüş, Bronz ve Gelişen başlılı kategorilere ayrılıyor. Her gruba özel kampanyalar ve iş birliği imkânları sunuluyor.

Müşteri deneyimine yatırım

Unico Sigorta, geribildirimleri daha yakından takip etmek amacıyla kurduğu Müşteri Deneyimi Bölümü aracılığıyla müşterilerini sadece dinleyen değil, aynı zamanda onlardan öğrenen, aksiyon alan ve sonuçlarını ölçümleyerek takip eden yaşayan bir döngü kurmayı hedefliyor.