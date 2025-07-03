Getir’den genç kadın mühendis adaylarına kapsamlı destek

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan TEV, 58 yıldır eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmaların merkezine alan bir kuruluş. Bu hedefler doğrultusunda güçlü iş birlikleri kuruyor. TEV’in, Getir ile 2022’den beri yürüttüğü ‘Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu’ projesi de bu yaklaşımın en değerli örneklerinden biri. Burs, kadın öğrencilerin teknoloji alanında desteklenmesi, onların karşılaştıkları toplumsal ve yapısal engellerin aşılmasına olanak tanıyor. “Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Bursu’ öncelikle mühendislik alanında lisans eğitimi alan kız öğrencilere maddi destek sunan bir fon. Üçüncü yılına giren bu destek çerçevesinde, Getir teknoloji ve kurumsal bilgi birikimi ile kişisel gelişim kaynaklarını da bursiyerlerle paylaşıyor.

Getir CEO’su Batuhan Gültakan’ın verdiği bilgiye göre, Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu üç yılda 60 öğrenciye ulaştı. 13 öğrenci başarıyla mezun oldu. Program 2024-2025 eğitim öğretim yılında 44 öğrenciyle devam etti. Galatasaray Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi gibi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde eğitim gören bursiyerler; bilgisayar, yapay zêka, biyomühendislik, mekatronik, havacılık ve uzay mühendisliği gibi farklı mühendislik dallarında öğrenimlerini sürdürüyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde gençlere bursun yanısıra mentorluk desteği de verilecek.

Geleceğin kadın mühendisleri Getir Ofisi’nde

Geçtiğimiz hafta, burs programı kapsamında bursiyerler Getir’in İstanbul’daki genel merkezinde Getir CEO’su Batuhan Gültakan, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Getir İcra Kurulu üyeleri ve teknoloji ekiplerinde görev yapan çalışanlarla bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulundular.

Öğrenciler, ayrıca GetirBüyük mağazasını da ziyaret ederek lojistik operasyonlarının arkasındaki teknoloji gücünü yerinde gözlemlediler. Getir İnsan Departmanı’nın gerçekleştirdiği oturumda ise CV hazırlama, mülakat teknikleri, LinkedIn profil geliştirme gibi kişisel gelişim başlıklarına odaklanıldı. Kişisel gelişim temalı bu içeriklerle zenginleşen buluşma, Getir’in bursiyerlere yönelik bilgi ve deneyim aktarımının ilk adımını oluşturdu.

Hedef teknolojide kadın temsilini güçlendirmek

Bursiyerlerle birlikte yapılan basın toplantısında, Getir CEO’su Batuhan Gültakan teknoloji alanında yetenek ihtiyacının arttığını ve bu alandaki kadın temsilini güçlendirmeyi önemsediklerini dile getirdi. Gültakan, Getir’in çeşitlilik ve kapsayıcılık konuları üzerinde ciddi anlamda çalışmalar yürüttüğünü belirterek şu rakamları paylaştı: “Şirketteki kadın çalışan oranı yüzde 40, teknoloji ekiplerinde yüzde 30 civarında. Teknoloji departmanı bünyesinde çalışan ürün ekibinde kadın çalışan oranı yüzde 63, veri ekibinde yüzde 35, mühendislik ekibinde ise yüzde 21. Üst yönetimde yer alan liderlerlerin yüzde 39’u ise kadınlardan oluşuyor.”

Ailelerinin ilk kadın mühendisleri

Getir ofisinde düzenlenen bursiyer buluşmasında edindikleri ilham verici deneyimleri aktaran genç mühendis adayı kız öğrenciler, bu programın onlara yalnızca maddi değil, kişisel gelişim ve özgüven açısından da önemli katkılar sağladığını ifade etti. Ailelerinde daha önce kadın mühendis olmadığını ve kendilerinin ilk olacağını belirten TEV’li gençler, geleceğe dair hayallerini ve teknoloji alanında kendilerine nasıl bir yol çizmek istediklerini de samimiyetle paylaştı.

Etkinlikte konuşan Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şevval Aksoy, “Hayatım boyunca hem kendi yaşamıma hem de başkalarının hayatına değer katmak, sorunlara çözüm üretebilmek istedim. Bu nedenle mühendislik benim için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir amaç oldu. Ne yazık ki sektörde kadın mühendislerin sayısı hâlâ oldukça az. Ancak TEV ve Getir’in desteği, bu alanda yalnız olmadığımı hissettirdi. Sadece maddi olarak değil, manevi olarak da yanımızda duruyor; bizleri sosyal hayata kazandırıyor, kendi deneyimlerini ve bilgi birikimlerini bizimle paylaşıyorlar. Eğitim programları ve etkileşim ortamları sayesinde daha güçlü ve kendinden emin hissediyorum. Mezuniyet sonrası hedefim; sürdürülebilir bir dünya için çevre dostu ve yenilikçi çözümler geliştirmek, özellikle de tekstil kimyasalları alanında fark yaratmak. Gelecekte benden sonraki kız çocuklarına ilham verebilecek bir iz bırakmak istiyorum.” dedi.

Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Fatma Tanrıverdi ise konuşmasında geleceğe dair düşüncelerini ve burs programının kendisine kattıklarını şu sözlerle dile getirdi: “Daha mezun olmadan, eğitimim bittiğinde ne yapacağımı, nasıl bir yol çizeceğimi düşünmeye başladım. Çünkü hepimizin içinde geleceğe dair belirsizlikler ve kaygılar var. Ailemdeki ilk kadın mühendis olacağım ve yakın çevremde bu alanda yol gösterici olabilecek bir kadın örneği bulunmuyor. Böyle bir yolda ilerlerken, Getir’in desteği sayesinde yalnız olmadığımı görmek benim için çok kıymetliydi. Kendime olan güvenimi artırdı. Bu sektörde benim gibi cesaret parıltıları taşıyan başka kadınlarla birlikte çalışacağımı bilmek, bana umut ve motivasyon veriyor. Artık sadece bir meslek sahibi olmayı değil, aynı zamanda başka kadınlara da ilham olmayı hayal ediyorum.”

Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Reyhan Bütün ise mühendislik tutkusuna değinerek şunları söyledi: “Küçük yaşlardan itibaren bir şeyleri tasarlamaya, sorunlara çözüm aramaya ve olayların nasıl işlediğini keşfetmeye büyük bir merak duydum. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, bu dönüşümün bir parçası olmayı ve geleceği şekillendiren projelerde yer almayı hep hayal ettim. Ancak mühendislik gibi erkek egemen bir alanda kadın rol modellerinin azlığı, zaman zaman kendimi yalnız hissetmeme neden oldu. Bu noktada TEV ve Getir’in desteği yalnızca bir burs sağlamaktan öteye geçti; bana güç verdi, hayallerime daha sıkı sarılmamı sağladı. Sağladıkları destek sayesinde eğitimime daha özgüvenli ve odaklı bir şekilde devam edebiliyorum. Yakında başlayacak mentorluk programları ve profesyonel ağlarla kuracağımız bağlar ise, sektörde yolumu çizerken bana rehberlik edecek paha biçilmez fırsatlar sunuyor.”