Araç kiralamanın yıllık 2 milyar dolar hizmet ihracatı var

Iğdırlı Sabri Ali Yıldırım, oğlu Hidayet Yıldırım’ın 1981 yılında Iğdır’da doğmasından birkaç yıl sonra İstanbul’a göç etti. Bahçelievler’de 50 metrekarelik bir dükkan kiralayarak ikinci el araç alım-satımı işlerine başladı.

Hidayet Yıldırım, ilkokul günlerinden itibaren her fırsatta soluğu babasının “Yıldırım Otomotiv” adlı küçük galerisinde aldı, ticaretin içinde büyüdü. Üniversite yıllarında da babasının yanında çalışmayı sürdürdü. “Yıldırım Otomotiv”de işlerin büyümesine katkı verdi.

2010 yılında ikinci el otomotiv ticaretinin internet ortamına kaymasının hızlanması üzerine babasından müsaade istedi:

- Ben kendi işimi kurup araç kiralama sektörüne gireceğim…

Böylece 2010’da “Everyday Rent A Car”ın temellerini 50 araçla attı. Sektöre İstanbul’da girer girmez, Ankara ve İzmir şubelerini açtı. İlk dönemde filo kiralama tarafını tercih etti. Cumhurbaşkanlığı dahil, kamu kuruluşlarını da filo kiraladığı kurumlar arasına aldı. Kısa dönemli araç kiralama tarafını da ihmal etmedi. Ayrıca kiralamada kullanılan araçların ikinci el pazarlamasını da bir dönem kendi şirketinde sürdürdü.

2018 yılında araç kiralama sektöründe kriz yaşandı. Bunun üzerine “Everyday Rent A Car”, tümüyle uzun dönemli projelerle yol almayı seçti. Piyasa düzeldikçe kısa dönemli kiralamaya geri döndü. 2022 yılında da günlük araç kiralama kapısını daha da açtı.

İşlerini zamanla 1997 uluslararası taşımacılık için kurulmuş olan HDY Şirketler Grubu çatısı altında toplayan Hidayet Yıldırım’la şirketinin merkezinde buluşup öyküsünü dinledim:

- 2010’da 50 araçla girdiğim kiralama sektöründe şu anda 5 bin araca ulaşmış durumdayız. Ben artık ikinci el araç işi yapmıyorum. Kardeşim, babamın ikinci el araç işini sürdürüyor. Bizim kiralama filosunun ikinci el satışlarını da kardeşimin şirketi yapıyor.

6’sı havalimanlarında olmak üzere 15 şubeye ulaştıklarını belirtti:

- Son şubelerimizden biri Ankara’da YDA Center’da hizmete girdi. Şube sayımız 15 olsa da araçlarımız 81 ilimizde yollarda dolaşıyor.

200’ü aşkın personelle hizmetlerini sürdürdüklerini kaydetti:

- Araç kiralamanın yanı sıra sigorta şirketimiz de var. Ayrıca gayrimenkul yatırımları da yapıyoruz.

Araç kiralamada yurt dışına açılma hedefini paylaştı:

- 2025 yılında Avrupa ve Türki cumhuriyetlere de araç kiralama faaliyetlerimizi genişletme planlarımız var.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi de olan Hidayet Yıldırım, araç kiralama sektörüyle ilgili İTO Meclisinde de sıklıkla dile getirdiği bir konu üzerinde durdu:

- Bizim hesaplarımıza göre ülkemize gelen turistlerin yaptıkları araç kiralamalarıyla gelen döviz yıllık 2 milyar doları buluyor. Yani, sektörümüz hizmet ihracatı yapıyor. Bizim sektörümüzün de hizmet ihracatı kapsamına alınması gerekiyor.

Ülkemize gelen turistlerin ilk karşılaştığı işletmelerden birinin havalimanlarındaki araç kiralama şirketleri olduğuna işaret etti:

- Hizmet ihracatının tanımında, hizmetin yurt dışında ikamet edenlere verilmiş olması var. Sektörümüzün turistlere verdiği hizmet tam da bu tanıma uyuyor. Sektörümüz hizmet ihracatı kapsamına alınıp teşviklerden de yararlandırılırsa yatırımlarımız artar.

Sonra araç kiralama yöntemi ile hırsızlık konusuna değindi:

- Sicili temiz kişileri para karşılığı kullanıp kiralık araç hırsızlığı yapanlardan bir ayda 85 aracı parçalayanlar oldu. Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) ile bu sorunu önemli ölçüde çözebileceğimize inanıyoruz.

Sistemdeki kayıtların şirketler tarafından görülmesinin KVKK’ya takıldığını kaydetti:

- Araç kiralamada uzun dönemde sorumluluk kiralayana ait. Ancak, 12 ayın altındaki kiralamalarda sorumluluk kiraya verene kalıyor. KABİS’te şirketlerin kendi aralarında kayıtları görmeleri yeterli oluyor. Bir de caydırıcı cezaların devreye girmesi gerekiyor.

2 milyar dolarlık döviz girdisine bakılırsa, taşıt kiralama sektörünün hizmet ihracatı kapsamına girme talebi haklı gibi görünüyor…

Memleketim Iğdır’a 100 araçla gittik, geri dönüşler iyi

HDY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Yıldırım, Iğdır Valisi’nin yaptığı daveti paylaştı:

- Doğup, 7 yaşında ayrıldığınız Iğdır’a yatırım yapmanızı bekliyoruz.

Vali’nin çağrısı üzerine Iğdır Havalimanı’nda “Everyday Rent A Car” şubesi açtıklarını bildirdi:

- Iğdır’a 100 araçlık bir filo ile gittik. Yani, 100 milyon liralık yatırım yapmış olduk. Aslında Iğdır’da pek araç kiralama alışkanlığı yoktu. Güzel geri dönüşler almaya başladık. Kentte hafta sonu araç kiralayıp çevreyi gezenler, Ağrı’dan araç kiralamaya gelenler oluyor.

Londra’daki eğitimle ‘doktor terzi’ oldu, iğne ile ipliği dans ettirdi

Geçen Perşembe akşamı Kavaklıdere Yönetim Kurulu Başkanı Ali Başman, Yönetim Kurulu Üyeleri Cevza Başman ve Aslı Başman’ın ev sahipliğindeki “2024 Rekoltesi” buluşmasında karşılaştığım Mermerler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mermer’den bilgiyi gecikmeli almış oldum:

- Bugün cenazede seni görmedim.

Önemli bir vefat haberini zamanında duymadığımı anladım:

- Kimin cenazesi?

Bilgiyi verdi:

- Malatyalı ünlü terzi Yusuf Kenan vefat etti. Bugün cenazesi vardı. Epey de kalabalıktı.

O akşam eve dönerken 2019 yılı Ekim ayı başlarında yazdığım yazıyı okudum:

- Malatya’ya ikinci okulu anne-babası adına yaptırıyor…

Yusuf Kenan, dönemin Malatya Valisi Aydın Baruş’un yanında imzayı atarken aramış, gururla paylaşmıştı:

- Yeşilyurt ilçemizde 700 öğrencinin eğitim göreceği bir Anadolu Lisesi yaptıracağım. Adı “Nazife-Mustafa Küçükaslan Anadolu Lisesi” olacak. Malatya’da benim adımı taşıyan bir okulu da 30 yıl önce yaptırmıştım.

Eve dönünce Yusuf Kenan Küçükaslan’ın “İğne ile İpliğin Dansı” kitabına baktım:

- Anam beni Malatya’da kabak tarlasında çalışırken doğurmuş (1936). Babam vefat ettiğinde ben 6 aylıkmışım. Anam bize hem analık, hem babalık yaptı. 1953 yılında 17 yaşındayken İstanbul’un yolunu tuttum.

İstanbul’da terzi çırağı olarak işe başlamış, meslekte ilerleyince Londra’da eğitim fırsatı yakalamıştı:

- Londra’da “Tailor and Cutter Academy”yi bitirdim. Böylece “Doktor Terzi” oldum.

Kitapta Yusuf Kenan’ın terziliğini yaptığı isimleri gözden geçirdim:

- 5’inci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MHP Lideri Alpaslan Türkeş, iş insanları Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, ünlü aktörler Ayhan Işık, İzzet Günay…

Yusuf Kenan Küçükaslan’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekanı cennet olsun…