Güneş yaşamdır. Güneş berekettir. Güneş mutluluktur. Güneş ile insan da gezegen de gülümser.

Güneş bir yudum kahvemizde, motor yakıtımızda, evimizdeki elektrikte saklıdır. Güneş enerji kaynaklarının kaynağıdır. Güneş elektriğinin teknik tadına doyum olmaz. Güneş enerjisi ve elektrikli araçlarını dünden bugüne en iyi yaygın tanıtan güneş arabaları turları ve yarışlardır. Güneş arabası için yerinde elektrik üretimi ve/ veya depolanmış elektrik gerekir. Aracın seyrinde, yerinde güneş elektriği üretimi Fotovoltaik (PV) hücrelerde gerçekleşir. Depolanmış elektrik, araçta kimyasal enerji olarak seri veya paralel bağlı pil gruplarında (batarya) bulunur.

Güneş arabaları üniversitelerin en prestijli öğrenci ekip çalışmalarından biridir. 2004 yılında kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi(İTÜ GAE) ulusal ve uluslararası başarılarla ilerlemekte. O günler bugün gibi gözümün önünde. İmal ettiği güneş enerjisiyle çalışan elektrikli 10 araba (ARIBA) ve 2 otonom arabası ile ekip 3 kıtada 20’den fazla ödüle sahip oldu. Bu güneşli yolda öğrencilerimizin gayreti, mezun gücümüz, İTÜ yönetiminin hep ekip yanında olması, firmaların ayni ve nakdi destekleriyle başarı geldi. ARIBA’larımız üstündeki her logo kıymetli. Hepsine güneş bereketi bol kazanç sağlasın. İTÜ GAE adına ismini vererek 3 yıldır ana desteğini sunan Zorlu Energy Solutions(ZES) işbirliği ile ZES uzmanları ekipte yenilikçi çözümler için teknik katkı sunarken, sürdürülebilir ulaştırmada güneş enerjisinin yaygın tanıtımı için birlikte ilerlenmekte. Hedef 22-29 Ekim 2023 tarihlerinde Avustralya’da gerçekleşecek olan konusunun lideri Bridgestone World Solar Challange (BWSC) yarışmasında İTÜ’müzün 250., cumhuriyetimizin 100. yılında başarı. Ekibimizde her yeni ARIBA’mız için şöyle der öğrencilerim: Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. En iyi son araç ARIBA ZES XE’yi güneşe çıkardık. BWSC 2023 yarış simülasyonunu gerçekleştirmek amacıyla 10- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde Eskişehir, Konya ve Aksaray illerini kapsayan 2273 km’lik ve 7 kontrol noktalı ZES İç Anadolu Testi Öncü, Lider, Strateji, Destek ve Medya taşıtları olmak üzere Sixt tarafından sağlanan 4 otomobil ve 1 Enco kamyonu olmak üzere toplam 5 taşıttan oluşan konvoy eşgüdümünde gerçekleştirildi. Her güne 05:00’da ARIBA ZES XE’nin güneşlendirilmesiyle batarya dolumu ile başlanarak 08:00’da sürüşe geçildi. 17:00’a kadar aralıksız sürüş ardından araç gün batımına dek yine güneşlendirildi. Test süresince batarya dışarıdan elektrik takviyesi ile şarj edilmedi. Kontrol noktalarına erişim, lastik değişimi ve 50-60 km/saat ortalama hız ile BWSC 2023 benzetilmiş durum testi verimli tamamlandı. Öğrencilerimiz zoru başardı. Büyük deneyim kazandı. Alkış. Başta çocuklar olmak üzere kentlerde ARIBA ZES XE’ye halkın ilgisi yüksek oldu. Geleceğin İTÜ’lüleri selamlandı. Güneş elektriği ve elektrifikasyon tanıtıldı.

Güneş güzelim ülkemize pek yakışır enerji kaynağı. Güneş elektriği iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisi yolumuzda mühim.14 Temmuz 2023 günü soğutma ve tarımda sulama için elektrik tüketimi rekoru kırıldı. Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)Türkiye Elektrik Piyasası Günlük Raporu’na göre elektrik üretimimizin % 62,20’si fosil kaynaklardan(kömür ve doğal gaz), %37,80’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken güneşin payı % 6,45 oldu. Bu pay artmalı. Artacak. Rüzgârımız, güneşimiz, suyumuz, biyokütlemiz yerli elektrik olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kıymetli İTÜ Mezunumuz Dr. Alparslan Bayraktar’ın nitelemesiyle “Türkiye’nin muazzam bir yenilenebilir kaynağı, potansiyeli var”.

2053 Türkiye Net Sıfır Hedefi için güneş teknik potansiyelimiz büyük şansımız. Türkiye Ulusal Enerji Planı ile güneş enerjisi kurulu gücünün 2035’e dek yaklaşık yüzde beş yüz artması ön görülüyor. Yaşasın. Sektörel ilgi yüksek. Yatırımlar artmalı. Çok çalışmak gerek. Çok. İTÜ ZES GAE çalışıyor. Çok çalışacak. Anadolu’da, nam-ı diğer güneşin doğduğu yer demek olan Anatolia’da ARIBA ZES XE’yi güneşe çıkardık. ARIBA ZES XE’nin Avustralya güneşine çıkarılması heyecanı ekibimizde yüksek. Heyecan enerjidir. Enerji mutluluktur. İTÜ’lüye yakışır. BWSC 2023 Ödül Töreni 29 Ekim 2023 günü olacak. Yaşasın cumhuriyet. Yaşasın güneş diyeceğiz.