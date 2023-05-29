Asya'da gerilim artıyor

İstikrarsızlık ile anılan Ortadoğu'da taşlar yavaş yavaş yerine otururken, 21. yüzyılın gerilim kaynağının Asya olacağına dair işaretler artıyor.

Önümüzdeki dönemde merkezinde İran'ın olacağı gerilim/çatışma haberlerinin artacağına ilişkin sıkça emare görülmeye başlandı;

Afganistan'dan ABD liderliğindeki uluslararası gücün çekilmesinin ardından ülke yönetimini devralan Taliban, gözünü İran'a dikmiş görünüyor. İran-Afganistan sınırında yaşanan ve her iki taraftan da ölülerin olduğu çatışma, Taliban'ın Tahran yönetimine meydan okuyan açıklamalarıyla birleşince alarm verici bir hal almış durumda.

Taliban'ın "İran'ı 24 saatte işgal ederiz" çıkışları -Suriye'de iç savaşın tüm bölgeye yaydığı gerilim ve sığınmacı sorunu düşünüldüğünde - olası tehlikenin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DE AMERİKAN ASKERLERİNE YENİ KARARGAH



Buna ek olarak, ABD'nin Türkiye'de iki seçim arasında sessiz sedasız attığı bir adım da, "İran tehlikesine" karşı safları sıklaştırdığına işaret ediyor;

Amerikan ordusunun yayın organı Stripes'da yer alan bir habere göre, Türkiye'deki ABD füze savunma güçleri yeni ve daha kapsamlı bir karargaha taşındı. Yeni karargahın tam olarak yeri haberde belirtilmiyor. Ancak ABD'nin Türkiye'de kurduğu füze savunma üssünün Kürecik'te olduğu bilgisine yer veriliyor. Haberde, Amerikan ordusunun Türkiye'de, açılışı 18 Mayıs'ta yapılan bu yeni karargah binası ile İran'ın füze tehdidine karşı daha "hazırlıklı olacağı" vurgusu da yer alıyor.

Amerikan karşıtı propagandanın seçim kampanyasında tavan yaptığı ortamda, ABD ordusunun Türkiye'deki bir karargahının "yenilendiği ve genişletildiği" haberinin Türk basınında yer almaması pek çok şey anlatıyor aslında. Seçim kampanyada ne denildiğinde hiç bakmayın; ABD-Türkiye askeri ilişkilerinde herhangi bir sorun olmadığı ortada.

Rusya Ukrayna'daki savaş ile meşgulken, İran'ın da Taliban'la uğraşması Pekin-Moskova-Tahran ekseninin zayıflaması anlamına gelir. Bu da elbette en çok Batı'nın işine yarar.

ABD'NİN YENİ GENELKURMAY BAŞKAN ADAYI UZAK ASYA UZMANI

ABD de zaten tüm askeri ilgisini Uzak Asya'ya çevireceğinin işaretlerini veriyor uzun süredir. Son işaret ise, en belirgini oldu; ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan Genelkurmay Başkanlığı görevi için Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Q. Brown'u aday gösterdi.

ABD ile Çin arasındaki askeri rekabet konusunda "şahin" isimlerden olarak anılan Brown'un Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmadan önce de Pasifik bölgesinde görev yapmış olması kritik önemde. Brown ayrıca, ABD'nin Çin'e karşı askeri rekabeti kaybetmemesi için ortaya konulan "hızlan ya da kaybet" doktrininin isim babası olarak da anılıyor. Doktrin, Çin'in askeri anlamda öne geçmesini engellemek için ABD'nin silahlanmaya daha büyük bütçe ayırması ve Amerikan ordusunun yeniden yapılandırması gerektiğini savunuyor.

Brown'un bir başka özelliği ise, ABD'de gündemde olan ırk ayrımı konusunda, askeri kimliğine rağmen yapmış olduğu cesur çıkışlar; Brown, ABD'de siyahi George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından, Afrika kökenli Amerikalı bir asker olarak orduda yaşadığı zorlukları anlatan bir video yayınlamıştı.

Tüm gelişmeler, önümüzdeki döneme Çin-ABD rekabetinin/çatışmasının damga vuracağını gösterir nitelikte.