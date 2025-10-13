Atilla Türker yazdı: Tek rakibimiz Gürcistan...

Süratli şoförlerin çok kullandığı bir söz vardır “tek rakibim THY” diye.

A Milli Futbol takımımız için de Dünya Kupası grup elemelerinde benzer sözü kullanabiliriz, “Tek rakibimiz Gürcistan” şeklinde…

Milli takımımı önce tebrik edelim. Bulgaristan karşısında şahane bir futbol ortaya koyduk ve tarihi bir skor elde ettik.

Özellikle ilk 10 dakikada ve ikinci yarının tamamında alkışlanacak bir futbol sergiledik.

Galip gelmemiz bekleniyordu ama bu derece iyi futbol ve tarihi skor, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi oldu.

Helal olsun.

*

Bu jenerasyon, gerçekten çok iyi…

Yaratıcı, üstün yetenekli çok sayıda oyuncuya sahibiz.

Zaten tamamına yakını şöhretli isim.

Tabii bir Arda Güler, bir Hakan Çalhanoğlu, bir Kenan Yıldız, her maçın her anında skoru değiştirebilecek mükemmel isimler…

Dünya yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Arda Güler’in skora ve oyuna katkısı yine süperdi.

Attığı golde topla buluşması ve rakibi tek hamlede geçişi jeneriklik idi.

Kenan Yıldız da becerisi, zekası, tekniği ve son vuruşları ile maça damga vurdu.

Hakan Çalhanoğlu ise tarih yazmaya devam ediyor.

Futbol hayatının en olgun dönemini yaşayan Hakan Çalhanoğlu, tam bir orkestra şefi, tam bir beyin… Bulgaristan karşısında 100. kez A Milli Takım formasını giyme başarısı gösterdi.

Yaşı, dinamizmi ve performansı doğrultusunda Rüştü Reçber’in 120 maçlık rekorunu kıracağa benziyor.

Şimdiden kutlarız.

*

Diğer oyuncularımızdan üstün performans gösterdi.

Kerem Aktürkoğlu gol noktalarında topla yeteri kadar buluşamadığı için bu maçta sessiz kaldı.

*

Salı günü Gürcistan’la Kocaeli’de kader maçına çıkacağız.

Yenersek grup ikinciliğini garantiliyoruz, en kötü ihtimalle ikili averaj sistemi gereği garantiliyoruz.

Gürcistan maçında özellikle savunmada çok dikkatli olmamız gerekiyor.

Bulgaristan karşısında savunmamızın arkasına atılan toplarda ve adam paylaşımında çok önemli bazı hatalar yaptık.

Aynı hatalar, bizi Dünya Kupası yolundan döndürebilir.

Aman dikkat!

Bu grupta İspanya maçı haricinde iyi sınav verdik.

Bu güzel mücadelenin sonu Amerika kıtası olsun!

*

Gerçekçi olalım, grubumuzda İspanya’yı geride bırakmamız neredeyse imkansız. Böyle bir başarı inanılmaz zor görünüyor.

İspanya, yine eski İspanya görünümünde… Belli ki yine tarih yazacak.

Grup birincilerinin doğrudan finallere katılacağını, grup ikincilerinin ise play-off oynayacağını hatırlatalım.

Puan eşitliği halinde ise ikili averaja bakılacak.

Gürcistan’ı ilk maçta 3-2 yendiğimiz için, çok büyük avantaja sahibiz.

Demem o ki, bu iş bizimle Gürcistan arasında geçecek.

*

Peki Gürcistan’ı gerimizde bırakabilir miyiz?

Tabii ki evet…

Zaten ilk maçta deplasmanda galip gelmedik mi!

Salı günü de amacımıza ulaştığımız takdirde yolun önemli bölümünü geçmiş olacağız,

Gürcistan maçının son derece zor olacağını söylemeye gerek yok.

Nihayetinde onlar için de tarihi bir sınav olacak.

*

Sözün özü şu:

Biz bu kadroyla, bu performansla Gürcistan’ı yine yeneriz, Dünya Kupası yolunda büyük şans elde ederiz.

Vurduğumuz gol olsun…

Şimdiden büyük şans dileriz.