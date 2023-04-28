Avrupa’da 8’inci oldu, 10 bin depremzedeye ‘konteyner kent’ kurdu

6 Şubat 2023 sabahı saat 05.00… 7.7’lik Pazarcık depreminin 11 ilimizi vurmasından 43 dakika sonra Rönesans Holding’in kurucusu Erman Ilıcak, Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp başta olmak üzere bir “kriz grubu” oluşturuldu.

İlk aşamada 13.30 dolayında da Elbistan merkezli 7.6’lık da dahil iki depremin vurduğu 11 ilde Rönesans Grubu’nun çalışanlarına bakıldı:

- Depremlerin vurduğu bölgede 8 bin 500 çalışanımız var.

Gruba bağlı şirketlerden toplam 2 bin kişi hemen gönüllü olarak bölgeye doğru yola çıktı. Bir taraftan arama- kurtarma ekipleri oluşturulurken, diğer taraftan 147 iş makinesi de bölgeye sevk edildi. İlk gün için 90 bin öğün yemek servisi yapıldı.

Grubun üst yönetim ekibi, Fransa’dan bir arama-kurtarma ekibinin de deprem bölgesine ulaşmasında önemli rol oynadı.

Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrası Rönesans ekipleri bilançoyu ortaya koydu:

- 189 depremzedenin enkazdan canlı kurtarılmasına vesile olduk.

Grup bölgeye toplam 254 TIR seferiyle yardım malzemesi taşırken, verilen yemek desteği zamanla 1 milyon öğüne ulaştı.

Deprem bölgesinde barınma sorununun büyüklüğünü dikkate alan kriz grubu, Rönesans İnşaat’ın bu konudaki becerisi üzerinde durdu:

- Rönesans İnşaat, çok zorlu iklim şartlarında ve coğrafyalarda mühendis, mimar, inşaat işçisi dahil tüm çalışanlara şantiyelerde 25 bin kişilik yaşam alanları kurabiliyor. Şimdi bu beceriyi deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza dönük ortaya koymanın tam zamanıdır.

Erman Ilıcak’ın memleketi Malatya ile Adıyaman’a dönük konteyner kentler kurulmak üzere hem koordinatör valiler, hem de AFAD temsilcileriyle irtibata geçildi:

- Malatya ve Adıyaman’da toplam 2 bini aşkın yaşam biriminden oluşan konteyner kentlerin kurulması için harekete geçildi. Söz konusu konteyner kentlerde 10 bin kişinin barınması, yaşam alanına kavuşması öngörüldü.

Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Erman Ilıcak’ın katıldığı törenle Rönesans’ın kurduğu konteyner kentindeki barınma birimleri depremzedelere teslim edilmeye başlandı.

Aynı gün akşam İpek Ilıcak Kayaalp, Rönesans Holding ve grup şirketleri olarak deprem bölgesine dönük çabalarını, çalışmalarını anlatmak üzere bir sohbet toplantısı düzenledi.İpek Ilıcak Kayaalp’e

İpek Ilıcak Kayaalp

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Baki, Mühendislik Grup Başkanı Serdar Binzet, İnşaat Grubu Proje Direktörü Tolga Yapıcı ve Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakuş eşlik etti.

İpek Ilıcak Kayaalp, depremlerin hemen ardından ilk aşamada şantiyelerinden bölgeye konteyner gönderdiklerini bildirdi:

- Malatya ve Adıyaman’da toplam 2 binin üzerinde konteynerin olacağı alanlar oluşturuyoruz.

Adıyaman’da 504 konteyneri yerleştirdiğimiz alanı AFAD’a teslim ettik. Malatya’da da teslimler oldu. Toplamda 1435 konteyner tamamlandı.

Haziran ayı sonuna kadar 673 konteynerin daha teslim edileceğini vurguladı:

- 10 bin kişinin yaşayacağı bu alanları geçici barınma merkezi gibi düşünmedik. Sosyal donatılarla birlikte kalıcı yaşam alanı gibi tasarladık.

Konteyner kentlerin maliyetini sorduk, Emre Baki şu bilgiyi paylaştı:

- Her bir konteynerin maliyeti içinin teşrifatıyla birlikte 200 bin liradan başlayan birrakamlara ulaştı. Maliyetler gün geçtikçe arttı.

Baki’nin verdiği maliyet bilgisi üzerinden yapılan hesaplama Rönesans Holding’in konteyner kentlere 400 milyon lira harcadığını ortaya koydu.

İpek Ilıcak Kayaalp, sohbet sırasında sorular üzerine Rönesans Grubu’nun bazı verilerini, dünyadaki konumunu da anlattı:

■ Türkiye’nin yanısıra Hollanda da bizim önemli merkezimiz. Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’da toplam 30 ülkede doğrudan faaliyetimiz var. Grubumuzda 64 farklı milletten 18 bini aşkın personel çalışıyor.

■ Engineering News Record’un (ENR) “Dünyada İlk 250 Müteahhit” listesinde 2022 yılı itibariyle dünyada 24’üncü, Avrupa’da 8’inci sırada yer alıyoruz.

■ 2022 yılını 4.1 milyar Euro ciro ile tamamladık. Bu yıl sonunda 5 milyar Euro’luk ciro büyüklüğüne ulaşacağımızı öngörüyoruz. Ciromuzun yüzde 70’i yurtdışı faaliyetlerimizden sağlanıyor.

■ Aktif büyüklüğümüz 7.5 milyar dolara ulaşırken devam eden müteahhitlik projelerimizin toplam büyüklüğü 5 milyar Euro’yu buluyor.

Rönesans Holding’le ilgili “kamu ağırlıklı işler yapıyor” algısı olsa da, 4.1 milyar Euro’luk cirosunun yüzde 70’inin yurtdışından sağlanması dikkat çekiyor.

Rönesans’ın deprem bölgesinde yaptıkları, sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiğini ortaya koyuyor…

Deprem sırasında hastanede operasyon kesintisiz sürebilmeli

RÖNESANS Holding Mühendislik Grup Başkanı Serdar Binzet, inşaatlarda dünyadaki en ileri teknolojiyi kullandıklarını bildirdi:

- İstanbul Ataşehir’de Allianz Tower var. O bina ile ilgili Japonlar’dan teşekkür yazısı aldık.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ni örnek gösterdi:

- Dünyanın en çok sismik izlolatöre sahip yapısıdır. Hastanelerde amaç, bırakın binanın sağlam durmasını, deprem sırasında ameliyata devam edilebilmesini sağlamaktır. Bilime, teknolojiye dayalı yapılarda bu mümkün olabiliyor.

Kadın ve çocuklar ön planda tutuldu

RÖNESANS Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, Malatya ve Adıyaman’da konteyner kentleri planlarken kadın ve çocukların ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarını bildirdi:

- Konteyner kentlerde UNICEF ve UNFPA ile birlikte çalışacağız. Konteyner kentlere ihtiyaçlara uygun sosyal donatı alanları ekledik. Projelerin mimarisi bu ihtiyaçlara göre tasarlandı. Ardından ekledi:

- Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak için beceri kazandırma eğitimleri ve atölyelerin düzenlenebileceği alanlar oluşturduk. UNICEF’in Malatya’daki konteyner kentte “Çocuk, Ergen ve Aile Destek Merkezi” ile yer almasına destek vereceğiz.

Deprem bölgesinde yaptığımız 200’ü aşkın bina gayet iyi durumda

RÖNESANS Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, deprem bölgesinde yapmış oldukları binalarla ilgili şu bilgileri verdi:

■ Depremden etkilenen 11 ilimizin 10’unda bizim yaptığımız binalar var. 200’den fazla binadan söz ediyoruz. Hepsi gayet iyi durumda.

■ Kahramanmaraş’taki AVM’miz neredeyse fayın üzerinde olmasına rağmen depremde hasar görmedi.

■ Adana’daki Şehir Hastanemiz, depremde en güvenli tedavi noktalarından biri oldu. Bölgedeki hastalar oraya sevkedildi.