Bağcılar’da 604 konut inşa ediyor, kentsel dönüşüm projelerine başlıyor

As Yapı’nın Bağcılar’daki 604 konutluk As Concept projesinde inşaat hızla devam ediyor, proje Aralık 2025’te teslim edilecek. Haluk Sert, bu yıl içinde Riva ve Uskumruköy’de villa projelerine, Beykoz’un farklı bölgelerinde de kentsel dönüş projelerine başlayacaklarını söylüyor.

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert ile Bağcılar’da As Concept projesinin şantiyesinde buluştuk. Sert, bu projede üç etap halinde toplam 604 konutu 2025’in Aralık ayından itibaren teslim edeceklerini belirtiyor. Proje hakkında ilginç bir de ayrıntı aktarıyor, “Biz projeye yeni başlamıştık ki 6 Şubat depremleri oldu. Durduk ve bu depremlerde ortaya çıkan ‘g etkilerini’ dikkate alarak yeniden başladık. Projemiz her şeyden önce depreme dayanıklılık açısından ‘mevzuatın ötesinde çok iddialı’ hale geldi” diyor. As Concept, lokasyon açısından da Basın Ekspres bölgesinin en iddialı projeleri arasında. Oteller, üniversiteler, alışveriş merkezleri, hastaneler, iki hava limana yakınlık dikkat çekici. Yaklaşık 14 dönümlük arsaya inşa ediliyor ve 1+1 ime 4+1 arasında 604 daire bulunuyor. Haluk Sert’e yeni projelerini de soruyorum. Şöyle konuşuyor: “Riva’da 120 dönüme 115 villalık bir projemiz başlayacak. Uskumruköy’de de 20 villalık bir projeye hazırlanıyoruz. Ancak daha büyük projelerimiz kentsel dönüşüm projeleri olacak. Beykoz’da 180 dairelik bir kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz. Aynı bölgede farklı alanlar için görüşmelerini sürdürdüğümüz başka dönüşüm projelerimiz de olacak. Bunlar da kesinleştiğinde açıklayacağız.”

Buldanlı esnafın, inşaat mühendisi oğlu

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert’e firmanın kökenlerini soruyorum ve ilginç bir öykü ile karşılaşıyorum. Sert şöyle anlatıyor: “Denizliliyiz, dedem Halil Sert, Buldan’da ‘dokuma işinin duayeni’ olarak tanınır. Babam Abdullah Sert de As Mensucat’ın kurucusuydu ve Gürün Han’ın en eski toptancısıydı. 1975’te meşhur Gürün Han yangınında 10 dükkanımızla birlikte neyimiz varsa kül olmuştu. Ben 8 yaşımdaydım. Babam, yangından sonra yeniden başladı, Eminönü’nde mağaza açıp yine esnaf oldu ve bizleri büyüttü. Ben Sakarya Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okudum ama ne okumak! Bostancı’dan her sabah 05.45 trenine binip Sakarya’ya gidiyordum ve akşam da 16.35 trenine binip Bostancı’ya evimize dönüyordum. Öğrenciyken inşaat işlerine başladım. Eminönü’nde Genç Türk ve Ebussuud caddelerinde çok sayıda binayı yeniledim. İnşaat mühendisi olarak mezun olduktan sonra yüksek lisans da yaptım. As Yapı’yı ise 1995’te kurdum. Galata bölgesinde oteller ve ticari yapılar inşa ettik. 2009’dan itibaren de başka bölgelerde inşaatlara yöneldik. Okul binaları v.s yaptık. İlk konut projemiz olarak 2019’da 118 daire olarak As Maslak’ı tamamladık. Şu anda 17 şirketimiz var ve As Yatırım Geliştirme ve Yapı A.Ş. olarak öne çıkıyoruz. Enerjide 7 tane güneş enerjisi üretim yatırımımız oldu. Savunma sanayiinde bazı yatırımlarımız var. As Lokasyon firmamızla ATM yerleri üretip teslim ediyoruz. Moneytolia ‘para transfer’ şirketimiz var. Bu şirketimizin 158 ülkede şubesi bulunuyor ve esas olarak dünya genelindeki Türk kardeşlerimizin para gönderme sistemi olarak konumlandırdık.”

AKLI OLAN KONUTA YATIRIM YAPSIN

As Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert’e inşaat ve gayrimenkul sektörünün genel gündemine dair görüşlerini de soruyorum. Sert, şöyle konuşuyor: “En önemli gündem tabii ki kentsel dönüşüm. Bu defa kentsel dönüşümün önü açıldı. Yeni yasa, tebligat düzenlemesi gibi adımlar çok önemliydi. Bundan sonra dönüşüm için özellikle belediyelerin daha fazla rol alması gerekiyor. Sektörümüzün diğer önemli gündemi maliyetler ve fiyatlar meselesi. Bence piyasa durgun olsa da konut fiyatları bu seviyelerde kalmayacak. O nedenle ‘aklı olan konuta yatırım yapsın’ diyorum. Bir de yabancıya satış konusu var ki maalesef adeta yok edildi. Bu konudaki negatif bakış ve algı bir an önce değişmeli. Çünkü bu konu ihracattır ve kalıcı döviz getirir.”