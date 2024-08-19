Bakakalırım giden dünyanın ardından

Beklentilerden güçlü ISM hizmet ve ABD perakende satış verileri sonrası ABD hisselerinde yükseliş devam ediyor. S&P 500 yüzde 7 yükseliş ile Ekim 2022’den beri en iyi haftalık getiriyi sağladı. Avrupa ve Asya borsaları daha sınırlı da olsa, ABD hisselerindeki yükselişi takip ediyor.

Ekonomide sert inişe yol açmadan enflasyonun kontrol altına alınacağına olan güven ve beklentileri yenen şirket karları yükselişin arkasındaki temel nedenler. Ortadoğu’da İran ve İsrail’in doğrudan karşı karşıya geleceği bir savaş ihtimalinin azalması piyasayı destekleyen diğer bir dinamik.

Yükselişin devam edip etmeyeceğini önümüzdeki haftalarda açıklanacak makro veriler ve şirket karları belirleyecek. Ekonomi cephesinde gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak geçici PMI verilerinde olacak. Beklenti imalat sanayinin yavaşlamaya devam etmesine rağmen hizmetlerin görece güçlü kalması.

Cuma günü başlayacak Jackson Hole toplantısı piyasaların odağında önemli bir gündem maddesi. Başkan Powell’ın cuma günü yapacağı açılış konuşmasında piyasalar Eylül ayı FOMC toplantısına yönelik ipuçları arayacak ve muhtemelen hayal kırıklığına uğrayacak. 6 Eylül’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi Fed’in net mesajlar vermesini beklemiyoruz.

Piyasalardaki yükselişin devam edip etmeyeceğini belirleyecek diğer kilit konu. Bir sonraki hafta açıklanacak olan Nvidia sonuçları. Hisse son dönemde istikrarlı bir şekilde beklentileri yenerek yeni zirveler yaptı. Aradaki geri çekilmeler yatırımcılar tarafından pozisyon artırmak için kullanıldı.

Borsa İstanbul dünya piyasalarındaki yükselişe katılamadı. Banka hisseleri ile başlayan satışın beyaz eşya, otomotiv, petrokimya, sigorta gibi döngüsel hisselere yayılması ile endeks kritik 10.000 seviyesinin altında kaldı. Gıda perakendesi, telekom gibi korunaklı sektörler satış dalgasından görece daha az etkilendi.

Bu hafta yurtiçinde ana gündem maddesi salı günkü Para Politikası Kurulu toplantısı. Piyasanın genel beklentisi Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesi. Ama asıl merak edilen Merkez Bankası’nın sonbaharda faiz indirimine gidileceğine yönelik bir mesaj verip vermeyeceği.

Merkez Bankası yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, enflasyonun gerileme eğilimine girdiği mesajını verdi. Temmuz ayında kamu zamları kaynaklı yükselişin geçici olduğunu savundu. Şahin bir söylem ile manşet enflasyondaki yükselişin özel kesime bulaşmasını sınırlamaya çalıştı.

Salı günkü Para Politikası Kurulu toplantısında da muhtemelen benzer bir mesaj verecek. Manşet enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamda para politikasında gevşemeye yönelik bir mesaj beklemiyoruz. Tam tersine şahin bir söylem ile yüksek ağustos enflasyonunun beklentilere vereceği hasar sınırlanmaya çalışılacak.

Geçmiş ayların tersine toplantı sonrasında şahin Merkez Bankası, boğa piyasası ikilisi öngörmüyoruz. Sene başında enflasyonda düşüşü satın alan piyasalar, artık ekonomideki yavaşlamayı satıyor. Enflasyondaki düşüşün ekonomide sert bir yavaşlama olmadan sağlanamayacağı görülmeye başlandı.

Biz Merkez Bankası’nın kasım ve aralık toplantılarında toplam 500 baz puan faiz indirmesini beklemeye devam ediyoruz. Bu tahminin arkasında yılın son çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış enflasyonun aylık ortalama yüzde 2,2’ye ineceği beklentisi var. Hizmet enflasyonunda katılık, tarımda kuraklık ve enerji fiyatlarında Ortadoğu’da savaş kaynaklı yükseliş tahminimiz önündeki temel riskler.