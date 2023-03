Başarılı sosyal girişim Help Steps dünyaya açılmaya hazırlanıyor

Help Steps kullanıcılarına adımlarını sayma imkânı sunan bir uygulama.

Google Play’den ve App Store’dan ücretsiz olarak indiriliyor. Kullanıcılar gün içinde attıkları adım ölçüsünde puan kazanıyorlar. Adımlar puanlara çevrilirken, sistem ısa bir reklam izletiyor. Bu reklam süresi karşılığında kuruluşlardan elde edilen gelirin bir bölümü kullanıcının seçtiği bir kuruma veya bireye bağışlanıyor.

2019 yılında Help Steps’i kuran girişimci Gözde Venedik’in verdiği bilgiye göre, uygulama 2022 yılında 40’ın üzerinde yerel/global marka işbirliğiyle 1.6 milyon kullanıcıya erişti. 5 büyük spor kulübüyle işbirliği içine girdi. 42 sivil toplum kampanyası, 25’ten fazla bireysel kampanya gerçekleştirdi. 2022 son çeyreği itibari ile Akbank- Tosla entegrasyonu sağlayarak adımların TL dönüşümüne başladı.

2022’de Garanti Bankası Yılın Sosyal kadın girişimcisi ödülünü kazanan Gözde Venedik’le Help Steps’in gelişim öyküsü ve gelecek planları hakkı da konuştuk.

Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

1984 Ankara doğumluyum. Doğduğumdan beri de Ankara’da yaşıyorum. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği’ni bitirdikten sonra hızlıca sektöre atıldım ve yaklaşık 14 sene kamuda enerji sektöründe uzman mühendis olarak çalıştım. Bu süre içinde TÜBİTAK projeli Sismoloji yüksek lisansımı tamamladım. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 2020 yılında Profesyonel hayatımı bırakıp, kendime bambaşka bir kariyer planı çizmeye karar verdim ve Help Step projesini kurdum. Artık şapkalarımdan biri de girişimcilik.

Girişim fikri nasıl oluştu?

Kendi işimi yapma hayalim hep vardı. Fikirlerim de. Hala hayata geçirmek istediğim birçok hayalim var. Help Steps fikri aslında Ağustos 2019’da eşimin fikri üzerine doğdu. Kurgu aşamasından önce globaldeki adım sayar uygulamalarını araştırdık. Sonrasında IT ekibini kurduk ve detaylı iş planlarını çıkardık. ‘Adım at para kazan ve harca’ kurgusuna bağış yapmayı eklediğimizde adımlarla bağış yapılabilen Help Steps kurgusu tamamlanmış oldu.

Bu girişime öncelik vermem ve hızlıca hayata geçirmek istememdeki en büyük sebep sosyal sorumluluk kısmı. Bu motivasyonla yol haritamızı değiştirdik belki de. Bir sağlık uygulaması yapmayı planlıyorduk. Ancak buna daha fazla anlam katacak ve sosyal sorumluluk kısmı da ekleyecek bir bağış özelliği ekledik. Bu haliyle Help Steps’in dünyada benzer bir örneği bulunmuyor.

Uygulama nasıl işliyor?

Help Steps bir iyilik ve sağlık uygulaması. Bu uygulamayı indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip ‘Adımlarımı HS’ye çevir’ butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor ya da anket yanıtlıyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor.

1 adımın bile önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm adımlar birleşince birlikten kuvvet doğuyor ve desteğe dönüşüyor. Üstelik bunu yaparken daha çok yürüyen, sağlıklı bir toplumun temelini hep birlikte atıyoruz. Hem beden hem de ruh sağlığına iyi gelecek bir projenin parçası olmak isteyenleri bu uygulamayı kullanmaya davet ediyoruz.

Bugüne kadar hangi yardımları yaptınız?

Bu zamana kadar uygulamada yaklaşık 240 milyar HS kampanyalara aktarılarak bağışa dönüştürüldü. Bu nakdi bağışların yanı sıra; 26 Engelli cihazı temini, 7500 Fidan, 16 ton sokak hayvanlarına mama ve 150 çocuğumuz eğitimi için destek demek.

Ayrıca 4 büyük genel kampanya tamamladık.

Bunlardan ilki İzmir depremi için, sonrasında TEMA ile orman yangınları, Unicef ile birlikte Ukrayna’daki savaş mağduru çocuklar için kampanyamız, son olarak da yaşadığımız üzücü Maraş depremlerinin ardından açtığımız ‘Adımlar Türkiye için’ kampanyası oldu.

Deprem yardım projesi

Depremin hemen ardından, öncelikle bir sosyal girişim olarak ve her duyarlı işletme gibi tüm gücümüzü bölge için, halk için ne yapabiliriz? Gücümüz ne yeterse diyerek desteklere başladık.

Sonrasında Help Steps’in en büyük gücü aslında, nakdi bağış yapamayan ya da nakdi-ayni desteğini sağlamış ama daha fazla destek ve farkındalık sağlamak isteyen bireylerin kullandığı bir platform!

Biz de bu gücü kullanarak daha önce de yaptığımız gibi, ‘Adımlar Türkiye İçin’ kampanyasını aynı gün başlattık.

Toplamda bu kampanya ile 2 hafta içinde 8,2 milyar HS ‘Adımlar Türkiye için’ kampanyasına aktarıldı. Bu kampanyanın elde edilen HS geliri de bölgeye ulaştırılmak üzere yaklaşık 200 Bin TL olarak belirlendi. Adımlar bağımsız olarak, Help Steps aynı zamanda 50 bilgisayarı depremden etkilenen öğrencilerimize ulaştırmaya başladı.

Bugüne kadar ne kadarlık yatırım aldınız?

2022 3.ceyrekte stratejik bir köprü yatırım aldık. Onun dışında öz sermaye ile büyüttüm şirketimi. Şu an girişimimiz “Scale-up” aşamasında olarak tanımlanıyor.

Büyüme hedeflerinizde hangi ülkeler var?

31 Ocakta başladığımız kitlesel fonlama platformu FonAngels’taki kampanyamız tamamlandıktan sonra, uygulamanın globale açılımı için hazırlıklarını yürüttüğümüz projeleri başlatacağız. İlk pazarımız Birleşik Krallık olacak. Sonrasında Avrupa’dayız. Pazardaki güçlü Sivil toplum kuruluşu ve spor kulüpleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. 2023 Help Steps’in yılı olacak diyebilirim.

Süreç nasıl ilerleyecek?

İngiltere ve Avrupa’daki çeşitli STK ve Spor kulüpleri ile işbirliğimizi duyuracağız. Öncesinde Projeyi çok yakın zamanda Fonangels platformu üzerinden Kitle Fonlamaya açtık. İlk günden beri yanımızda olan kullanıcılarımız ve bu kadar halka dokunan bir uygulamanın yatırımcılarının da yine halktan olmasını istedik. Fon kampanyamız halen aktif devam ediyor.

Paya dayalı fonlama sistemi ile yatırımcılar diledikleri oranda yatırım yaparak Help Steps hissedarı olabiliyor. İleride Help Steps yatırımcı aldığında hisseleri oranında pay alacaklar. İleriye dönük bir yatırım yapmış oluyorlar. Projenin tüm detayları, finansal tabloları ve gelecek projeksiyonu fonangels.com üzerinde incelemeye ve yatırıma açık. Fonun tamamlanmasının ardından hızla planlarımızı uygulamaya, uygulamayı tüm dünyada bilinir hale getirmeye ve en önemlisi ülkemiz ve toplum için fayda yaratmaya devam edeceğiz.

Bu yatırımı nasıl değerlendireceksiniz?

Yatırımın ana amacı gideceğimiz yeni ülkelerde etkili pazarlama yapabilmek. İngiltere’de ofis ve ekip istihdamı, yeni geliştirilecek ürün gamına sermaye olarak kullanacağız.

Yeni bir yatırım ihtiyacı olup olmayacağını yolda göreceğiz.

Girişimi taşımak istediğiniz nokta nedir?

Her girişimcinin hayalidir globale açılmak ve “unicorn” olmak. Projenin gelişimine ve büyümesine baktıkça bu konudaki umudum da giderek artıyor diyebilirim. Hayalim, bir sosyal girişimin de “unicorn” olabileceğini kanıtlamak.