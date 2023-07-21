Bayer, daha iyi bir yaşam için bilimi destekliyor

Bayer ve YGA ortaklığıyla 2021 yılında hayata geçirilen “Bilimle Buluş” projesi, 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin yerel sorunlara bilimi temel alarak yenilikçi çözümler üretmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Projeye iki yılda toplam 3 bin 267 öğrenci başvurmuş. Bayer ve YGA tarafından, finale kalan tüm lise öğrencilerine, onlar için özel olarak oluşturulan online müfredat ve alanlarında başarılı birçok mentor ile kendilerini geliştirme ortamı sunuluyor.

2023 yılının finali 18 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından İstanbul’a gelen gönüllü 21 lise öğrencisi 5 gruba ayrılarak Bayer Merkez Ofis’inde jüriye sunumlarını yaptı.

Proje değerlendirme jürisinde YGA Türkiye Ülke Direktörü Feyza Fulden Akçay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Asst. Prof. Emre Aksoy, Bayer Kurumsal İletişim Direktörü Nevra Çağman’ın yanı sıra ben de yer aldım. Ve gençleri dinlemek, onların heyecanlarını ve bir soruna çözüm üretme çabasını görmek gerçekten çok değerliydi.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” ve “Açlığa Son” konularını temel alarak çevrelerinde gördükleri bir soruna bilim yardımıyla çözüm bulmak adına başarılı projeler hazırlayan öğrenciler arasından seçtiğimiz iki proje Ekologos ve Permakoloji oldu.

Tarımsal sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlamak

Recep Emirhan Gökmen, Büşra Nur Kaya, Ilgım Caşkurlu, Nurülhüda Şahin’in üzerinde çalıştığı Ekologos, açlık problemine çözüm olarak mikroyeşillendirme sistemi ile gençleri toprakla tanıştırmayı, tarımsal üretime yöneltmeyi, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Çınar Aygören, Zeynep Lina Yıldız, Simay Yüksel ve Ece Önal tarafından hazırlanan ve yine açlığa son problemini odağına alan Permakoloji adlı proje ise ortaokul öğrencilerinin permakültür ile bilinçlendirilmesini amaçlıyor.

Gençlerin inovatif fikirlerini önemsiyoruz

“Bayer Türkiye olarak, yaptığımız tüm çalışmalara ‘Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim’ misyonumuz rehberlik ediyor” diyen Bayer Kurumsal İletişim Direktörü Nevra Çağman, şu bilgileri veriyor: “Yaşadığı toplumun ihtiyaçlarının ve sorunlarının farkında olan, çevresine duyarlı gençlerin inovatif projelerini önemsiyor ve bilimi destekliyoruz. 2021 yılında başlattığımız Bilimle Buluş Projesi’nin bu yılki ayağında son derece yüksek bir başvuru aldık, toplam bin 219 lise öğrencisi kayıt yaptırdı. Öğrencilere, Ocak ayından bu yana, kendilerine özel tasarlanan eğitimler verdik. Bunun yanında, alanında başarılı, rol model alabilecekleri kıymetli isimlerle de bir araya gelme, onların hikayelerinden feyzalma imkânı sunduk. Gençlerin yaratıcı ve çözüm odaklı fikirlerini ortaya çıkarmalarına ve bu fikirleri hayata geçirebilmelerine olanak yaratabilmekten dolayı çok mutluyuz. Tüm öğrencilerimize katılımları ve üstün çabaları için teşekkür ediyor, seçilen arkadaşlarımızı yürekten kutluyoruz. YGA ekibine de değerli iş birlikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz.”