Paris 2024 cinsiyet eşitliği hedefine ulaştı

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenleniyor.

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, Paris 2024’te break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış dalları da yer alıyor.

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris’te, 2024’te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce 1924, 1968 ve 1992 yıllarında üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu heyeti ile Fransız Hükümeti’nin daveti kapsamında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet ile bir araya geldik ve Paris’in olimpiyatlara nasıl hazırlandığını kendisinden dinledik.

Birçok önemli ilke imza atılıyor

Paris Olimpiyatları, cinsiyet eşitliği ve katılımcılık açısından çok önemli ilklere imza atıyor. Tokyo 2020’de yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilen cinsiyet eşitliği hedefine, Paris 2024’te tam olarak yüzde 50-50 erkek-kadın katılımıyla ulaşılıyor.

Paris Olimpiyatlarındaki bir diğer ilk ise, halkın katılımına açık maraton yarışı olacak. Paris 2024’e yaklaşırken, Fransa’da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.

Açılış seremonisi halka açık olacak

Paris 2024'e süresince kente 16 milyon turist gelmesi bekleniyor. Bu oranın 1.6 milyonunun deniz aşırı ülkelerden geleceği ifade ediliyor. 120 ülke liderinin katılması beklenen açılış seremonisini dünya genelinde 1 milyar kişinin izleyeceği öngörülüyor. Olimpiyatları 30 bin civarında basın mensubu takip edecek.

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, açılış töreninin stadyumla sınırlı kalmayarak, halka açık şekilde gerçekleşecek olmasının nedenini, “olimpiyat ruhunu herkese açmak, herkesin bu duyguyu paylaşmasını istemek” sözleri ile tanımlıyor. Ducroquet, “Olimpiyat Oyunlarının değerlerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Bunlar; insanlık ve dostluk” diyor.

Seine Nehri üzerinde 26 Temmuz’da 320 bin seyircinin katılacağı açılış töreni, Pont d’Austerlitz ile Pont d’Iéna arasındaki altı kilometrelik alanda gerçekleşecek. Açılış etkinliğinin halka açık olması, tabi ki olağanüstü güvenlik düzenlemelerini de beraberinde getirecek.

26 Temmuz’da dünyanın en güvenli şehri Paris olacak

Ducroquet, Paris 2024 için 1 milyar Euro yatırım yapıldığını ifade ediyor. Güvenlik önlemleri için yapılan yatırım ise 350 milyon Euro’ya ulaşıyor. Bu rakam da, Olimpiyat oyunları tarihinde bir ilk olacak. Oyunlar boyunca 35 bin polis, 25 bin ordu mensubu görev alacak. Açılış gününde ise polis sayısı 45 bin olacak.

Cumhurbaşkanı Macron, Seine Nehri'nde yüzecek

Paris 2024’ün önemli bir diğer başlığı ise sürdürülebilirlik. Olimpiyat Köyü, düşük karbonlu çevre dostu binalar, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasının uygulanmasıyla bir “sürdürülebilir kalkınma modeli” örneği olmayı hedefliyor.

Oyunlar boyunca kullanılacak olan tesislerin yüzde 95’inin mevcut tesisler olduğunu ifade eden Ducroquet, su merkezi ve tırmanma alanının olduğu iki yeni tesis kurulduğunu söylüyor. Olimpiyat köyünün, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında tasarlanan bir “eko köy” olacağını da ekliyor. Bu kapsamda, yeni temizleme istasyonlarının kurularak, Seine nehrindeki kirliliğin yüzde 75 oranında temizlendiğini, inşa edilen yeni alanlarda düşük karbonlu beton kullanıldığını, bölgeye çok sayıda ağaç dikildiğini de ekliyor Ducroquet. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Olimpiyat Oyunlarında, Seine Nehri'nde yüzeceği de dile getiriliyor.

Rus ve Belaruslu sporcular, “tarafsız sporcu” statüsünde yarışabilecek

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu atletlerin Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine katılmasına izin vermedi. Rusya ve Belarus’a ait bayrak, amblem ve marşlar kullanılamayacak. Her iki ülkenin hükümetlerinden hiçbir yetkili, oyunlar kapsamında Paris’e davet edilmeyecek ve akredite olamayacak. Rus ve Belaruslu sporcular, “tarafsız sporcu” statüsünde yarışabilecekler.