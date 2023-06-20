Bebekleri “hayata” bağlayan projeye uluslararası ödül

UNICEF’in 2022’de yayımladığı Küresel Çocuk Ölümleri Raporu’na göre, önlenebilir nedenlerden ötürü 1-11 ay arası 1.4 milyon çocuk hayatını kaybetti. Dünyanın hemen hemen her yerinde, bugün doğan bir bebeğin 5 yaşına kadar hayatta kalma şansı eskiye oranla daha yüksek, ancak bu durum ülkeden ülkeye değişim gösteriyor.

Türkiye’de 2019 yılında bin canlı doğum başına 9,1 bebek ölümü gerçekleşti. Bebeklerin yüzde 63,6’sı bir ayını, yüzde 89,9’u ise beş ayını tamamlayamadan hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 3. Amacı olan “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” amacı kapsamında; bebek ölümlerinin azaltılması için sağlık ekipmanlarına erişimin desteklenmesi, bebekleri yoğun bakımda kalan annelerin duygu durum bozukluklarını azaltarak anne ve bebeğin güvenle bağlanmasının desteklenmesi ve nitelikli eğitim içeriklerine ulaşarak fırsat eşitliğinin sağlanması esas alınıyor.

Bebeklerin mutlu ve sağlıklı gelişimlerini destekleyen, Molfix’in Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı da, sağlıksız olarak doğan bebeklerin hayata tutunması için, fiziksel, sosyal ve psikolojik koşulların iyileştirilmesi amacıyla 5 sene önce bu amaçla yola çıktı ve “The International CSR Excellence Awards” (Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik Ödülleri) tarafından ödüle değer bulundu. Dünya çapındaki en iyi sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiren International CSR Excellence Awards’da, 500’den fazla proje yarıştı. Kazananlar ise, 16 Haziran'da Londra'daki St. Paul Katedrali'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

31 ilde 160 bin ebeveyne ulaşıldı

Bebek ölümlerinin azaltılmasında çok önemli bir rol oynayan ve gerçek anlamda “hayata” dokunan bu projeyi 5 yıldır sürdürüyor olmak çok değerli. Hayat Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Global Başkan Yardımcısı Aysel Aydın’ın sözleri de bunu ortaya koyuyor. Şöyle diyor Aydın: “T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz ve 2019 yılından bu yana Molfix çatısı altında sürdürdüğümüz Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı kapsamında bugüne kadar 160 binden fazla anne ve babayı kucaklayıp 3 bine yakın sağlık çalışanına “Güvenli Bağlanma” üst başlığında eğitimler verdik. Daha fazla bebeğin hayata tutunması ve tedavi olmasına imkan veren projemizin yeri bizde çok ayrı. Bu sebeple Hayat Bağım’ın uluslararası bir ödüle daha layık görülmesi bizim için ayrı bir gurur. Hayat olarak toplumsal ihtiyaçları esas alan konular bizim hem bugünümüzün hem de geleceğimizin daima önceliği olmaya devam edecek.”

35 hastaneye 350 birim hayati ekipman desteği

Güvenli bağlanma, yenidoğan yoğun bakım sonrası evde bakım ve bebeğin gelişim alanlarında farkındalık yaratmak ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerine, kuvöz, solunum cihazı, monitör gibi hayati ekipman desteği sağlamak üzere başlatılan Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı ile bugüne kadar, 31 ildeki 35 hastaneye 350 birim hayati ekipman desteği sağlandı. Program kapsamında 160 bin ebeveyne rehber psikologlar eşliğinde güvenli bağlanmanın önemi, evde bakımı ve çocuk gelişimi hakkında eğitimler verildi. Ayrıca yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki 3 bin ebe ve hemşire de ‘’Ebeveynlerle İletişim’’ ve “Çocuk Gelişimi” ile ilgili bilgilendirildi.

Hayat Bağım bu yıl deprem bölgesinde

“Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı”, bu sene depremden etkilenen 11 ilde bebek ve ebeveynlerine destek oluyor. Proje kapsamında Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerindeki hastanelerin yenidoğan bakım bölümlerine radyan ısıtıcılı yatak, fototerapi cihazı, yenidoğan kuvözü, hasta başı monitörü ve nebülizatör gibi hayati ekipman desteği sağlanırken, depremzede anne ve ebe & hemşirelere de güvenli bağlanma eğitimleri verilecek.

“Hayat veren etki”

Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Programı’nın 2019-2022 döneminde yarattığı etki oldukça büyük:

Ebeveynlerde;

* Çocuk gelişimi konusunda bilgi seviyesi yüzde 58 arttı

Güvenli Bağlanma konusunda bilgi seviyesi yüzde 65 arttı

Bebeğin evde bakımı konusunda bilgi seviyesi yüzde 57 arttı

Hijyen ve hastalıklardan korunma konusunda farkındalık seviyesi yüzde 99 arttı

Ebe ve hemşirelerde;

* Çocuk gelişimi konusunda bilgi seviyesi yüzde 30 arttı

Güvenli Bağlanma konusunda bilgi seviyesi yüzde 21 arttı

Bebeğin evde bakımı konusunda bilgi seviyesi yüzde 25 arttı

Dünyanın en büyük 4. bebek bezi üreticisi

1987’de kurulan ve hızlı tüketim sektöründe faaliyet gösteren Hayat, Hayat; Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kağıtları üreticisi olmasının yanı sıra, “Dünyanın En Büyük Bebek Bezi üreticileri” liginde 4’üncü sırada yer alıyor.