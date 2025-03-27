Bilgi teknolojilerine 10 bin yerli sunucu üretiyor, ‘cep’te 100 bin adeti aşmayı planlıyor

Turkcell’in davetiyle gittiğim “MWC 2025 Barcelona” fuarında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) organize ettiği Türkiye standında çoğunluk hissesi Çinli ZTE’ye ait olan Netaş’a da uğradım, İcra Kurulu Başkanı Sinan Dumlu ile konuştum.

Sinan Dumlu, Netaş’ın 1967 yılında İstanbul’da kurulduğunu anımsattı:

- Netaş, kurulduğu, ilk yola koyulduğu günlerden itibaren 58 yılda çeşitli krizler yaşadı. Ancak, yine de ayakta kalmayı, bugünlerdeki 300 milyon dolar ciroya ulaşabilmeyi başardı.

Netaş’ı geçmişten bugüne yönetenlerin “yumurtaları ayrı sepete koymaya” özen gösterdiğini belirtti:

- 1980’li yıllarda telefon santralı üretirken teknolojideki gelişmelere uyum sağlayarak, kendisi de teknoloji geliştirerek baz istasyonundan TV kutularına, fiber optik altyapısından internet kutularına yerli üretir noktaya ulaştı.

Netaş’ın geçmişte bir ara cep telefonu da ürettiğine işaret etti:

- Şimdiki çoğunluk hissedarımızla geçen yılın son çeyreğinden itibaren yeniden cep telefonu üretmeye başladık. İstanbul’daki (Tuzla-Orhanlı) tesislerimizde “Nubia” adlı android cep telefonlarını üretiyoruz.

Netaş’ın Türk Telekom’dan Vodafone ve Turkcell’e, Turksat ve Turknet’e kadar önemli kurumlarla işbirlikleri yaptığını kaydetti:

- “Nubia” cep telefonlarımız Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un mağazalarında yerini alacak.

Cep telefonu ile ilgili hedeflerini sordum, aktardı:

- Cep telefonu üretimi ve satışında yıllık 100 bin adetlerin üzerine çıkmayı planlıyoruz.

Bilgi teknolojileri için yerli sunucu ürettiklerini vurguladı:

- Yine Orhanlı’daki tesislerimizde yılda 10 bin adet yerli sunucuyu Netaş markasıyla üretiyoruz. Yerlilik oranı yüzde 60 dolayında. Turkcell ve Türk Telekom’a 1000’er adetin üzerinde verdik.

Türkiye’de Microsoft’un partneri olduklarına işaret etti:

- Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan’da Microsoft’un partneriyiz. Yani, bu ülkelerde Microsoft bizim müşterimiz.

Savunma sanayine değindi:

- Savunma sektöründe Aselsan ve TAI ile birlikte çalışıyoruz. Milli uçak ve milli gemide varız. Milli uçakta iniş takımları ile ilgili çalışmalarımız var. Milli gemide de iç haberleşme sistemlerinde yerimizi aldık.

Metro ve demiryoluna dönük işleri üzerinde durdu:

- Metroda otonom sürüş yazılımlarımız var. İstanbul’da Gayrettepe-Havalimanı metro hattında bizim otonom sürüş yazılımımız kullanılıyor.

Stantta, içine cep telefonlarını dizildiği bir cihazı gösterdi:

- Bu bizim “cep telefonu cihazı çiftliği”miz. Bu cihaz, içine yerleştirilen cep telefonlarının yazılım testlerini gerçekleştiriyor.

5G konusunda da çalışmalarının yürüdüğünü vurgulayıp ekledi:

- Türk Telekom’la Çorum’da, Turkcell ile Sakarya’da 5G denemeleri yapıyoruz.

Netaş’ın teknolojiyle ilgili adımlarını şöyle özetledi:

- İthal et, yerlileştir, millileştir…

1967 yılında kurulan Netaş’ın fabrikasına ilk gidişim 1981 yılındaydı… Netaş’a adını veren uluslararası dev şirket battı, içeride de dönem dönem sıkıntılar yaşadı… Ancak, Netaş profesyonel ekiplerin yönetiminde toparlanmayı, düze çıkmayı başardı…

Şimdi Çinli ZTE yüzde 48’le çoğunluk hisseye sahip olsa da, profesyonel yöneticilerin öncülüğünde yoluna devam ediyor, teknoloji yerlileştiriyor…

Ulaştığı yıllık 300 milyon dolarlık ciro, Netaş’ın sektördeki iddialı konumunu ortaya koyuyor…

Cep telefonunda ‘uygun fiyat’ için oyun, müzik ve fotoğrafı ayırdı

NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Sinan Dumlu, ürettikleri “Nubia” cep telefonlarıyla ilgili stratejilerini paylaştı:

- Üst seviye telefon modelimiz katlanan cihaz. Onun dışında uygun fiyat düzeyi tutturmak için cep telefonlarını özelliklerine göre modelledik.

Bu stratejilerini cep telefonlarını tek tek göstererek şöyle açtı:

Tercihini fotoğraftan yana koyan müşterilerimiz için bu özelliği üstün bir cihaz üretiyoruz. Tabi, bu cihazda oyun, müzik gibi uygulamalar aynı iddia ile yer almıyor.

Cep telefonundan daha çok müzik dinlemek isteyenler için de, o özelliği öne çıkardığımız modelimiz var. Bu modelde de fotoğraf ve oyun geri plana düşüyor.

Bir başka seçenek de oyun. Daha çok oyunun öne çıktığı cihazlarımızda da fotoğraf ve müzik uygulamaları geri planda kalıyor.

Ürettikleri cep telefonunda yapay zeka entegrasyonunun da olduğunu vurguladı:

- Ayrıca cep telefonlarımızda yakında “DeepSeek” de kullanılabilir hale gelecek.

Yurtdışında 50 mağazaya ulaştık, ihracatımız 54 milyon doları buldu

Ozan Özkan, Selin Bozkurt ve Ozan Öcal’ın ortağı oluğu Manifesto’nun öncülük ettiği Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kabadayı’nın ev sahipliğindeki “Patronlar Kulübü” buluşmasındayız.

Masada iş dünyasından Emil Güzeliş, Cüneyt Asan, Deha Türkel, Haluk Sert, Matt Muhanad Yarar, Mehmet Erden Kutsal, Murat Oğuz, Nuri Öztaşkın, Serkan Necipoğlu, İmam Altınbaş, Kudret Karacasulu ve Cansu Ünal Öngören var.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, sohbette söz sırası kendisine gelince işlerindeki gelişmeleri paylaştı:

- Ekonomide son dönemlerde yaşadığımız sıkıntıya rağmen başta Zen olmak üzere 3 markamızla 50’si yurt dışında, toplam 400 mağazaya ulaştık.

Yurtdışı mağazalarının bulunduğu ülke ve kentleri sıraladı:

New York, Londra, Dubai, Prag, Belgrad, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Slovakya, Makedonya, Kosova, Fas, Irak, Katar, Kuveyt, Mısır, Liberya, KKTC, Hindistan.

Ardından ekledi:

- Viyana ve Manila’da da mağaza açma hazırlığımız sürüyor.

Yıllık ihracatını sordum, yanıtladı:

- Yıllık ihracatımız 54 milyon doları buluyor.

Cirosunu merak ettim, aktardı:

- 2 milyar lirası ihracattan olmak üzere yıllık ciromuz 8 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

İstanbul Yenibosna’da Kuyumcukent’e komşu yaptırdığı Elmas Kule’ye 18 ay önce taşındıklarını bildirdi:

- Elmas Kule’de 1000 kişi çalışıyor. Aslında 2 bin kişilik kapasitemiz var. İşler açıldığında istihdamda da artış olur.

Piyasada yaşanan sıkıntıya işaret etti:

- AVM’lerdeki kira artışları son 2 yılda 3 katı buldu. AVM sahiplerini ve işletmecilerini eleştirmek anlamında söylemiyorum bunu. Ekonomide yaşanan sıkıntılar, yükselen enflasyon, maliyetler işi bu noktaya getirdi.

Faizlerin yüksekliğinin de işlerini olumsuz etkilediğinin altını çizdi:

- Mevcut makro ekonomik ortam, ister istemez yatırım iştahımızı da olumsuz etkiliyor.

İstanbul’da arsa payının yüzde 80’e çıktığı yerler var

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “Patronlar Kulübü” buluşmasında konut sorununun aşılması yolunda adımlar atılabilmesi için “Arsa Ofisi” gibi bir kurumun yeniden kurulması gerektiğini belirtti:

- Başta büyükşehirler olmak üzere ülkemizin birçok kentinde artık konutta arsa maliyeti toplamın içinde yüzde 50’ye yerleşti. Hatta İstanbul’da merkezi bölgelerde arsa maliyeti yüzde 80’leri buluyor.

Kabadayı, konutta ikinci el stokların önemli ölçüde eridiğini vurguladı:

- Birinci el konut üretimini yeniden canlandırmak gerekiyor. Ayrıca, ülkemizde bir konut ihtisas bankasının da devreye girmesinin gerektiğine inanıyoruz.