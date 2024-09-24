Birleşmiş Milletler ve dijital çağ

10-30 Eylül 2024 tarihlerindeki 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (UNGA79) için gezegenimizin bugünü ve yarını mühim gündem maddesi. 2030 yılına yaklaşırken Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları(SKA) doğrultusunda ilerlemeye hız kazandırmak için de UNGA79 dönüm noktası olarak belirtiliyor. 2015’te 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi için verdiğimiz üç söz kapsamında başarımız az. Yeterli hiç değil. Aşırı yoksulluğu sona erdirme; Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele; İklim değişikliğini düzeltme için seferberlikle adeta savaşmamız gerekirken savaşlarla, ölümlerle üç acil sorunumuzda küresel yol alamadık. Artırılmış uluslararası etkili derinlemesine görüşmeler ve iş birliği gerekiyor.

23-27 Eylül 2024 tarihlerindeki UNGA79 Yüksek Düzey Haftası boyunca BM Küresel İletişim Bölümü, SKA Medya Bölgesi’nde sorunları politika dışına taşıyarak, liderler, aktivistler, uzmanlar, başta sosyal medya olmak üzere medyayı bir araya getirerek röportajlar ve diyaloglarla yaygın kamu etkisi uğraşını vermekte. Yüksek Düzey Haftası’ndaki “Geleceğin Zirvesi”, “SKA Moment” ve “Deniz Seviyesindeki Artışın Oluşturduğu Varoluşsal Tehditler” toplantı başlıkları başta SKA13: İklim Eylemi olmak üzere SKA’lar için endişe ve korkumuzun yüksek olduğu bu zamanda 2030 için önemli ilerlemeyi başarmamızın hala mümkün olduğunu, adil ve kapsayıcı geçiş için yeşil, dijital, döngüsel ekonominin değişmek için dönüşüm yolunda hızlanabileceğimizi ortaya koyuyor. En çok yeşil ve dijital dönüşüm, nam-ı diğer “İkiz Dönüşüm” gündemde. Meraklısı için:webtv.un.org İ

klim değişikliğine dijital dünyanın etkisi, diğer deyişle Dijital Karbon Ayak İzi (DKAİ) giderek artarken bu izin düşürülmesinin önemi de artıyor. BM nezdindeki Genel Sekreter Teknoloji Ofisi sürdürülebilir kalkınmada dijitalleşme için “Küresel Dijital Kompakt (GDC)” girişimi ile herkes için kapsayıcı, açık, sürdürülebilir, adil, güvenli ve emniyetli bir dijital geleceğin küresel çerçevesini oluşturma hedefli çalışarak ilke, söz verme ve çok paydaşlı eylemleri “Hepimiz İçin Açık, Özgür ve Güvenli Dijital Gelecek” belirlemekte. “Geleceğin Zirvesi” yan etkinliği olarak 20 Eylül’de dijital çevresel sürdürülebilirlik ve yapay zeka odaklı etkinliği “Dijital Çevresel Sürdürülebilirlik Koalisyonu (CODES)” gerçekleştirildi. 2021’de kurulan ve “Dijital Çağda Sürdürülebilir Gezegen” diyen CODES çok paydaşlı, Genel Sekreter Dijital İş Birliği Yol Haritası’nın bileşeni olarak politika yapıcılar, akademisyenler, teknoloji kuruluşları ve sivil toplum için merkezi bir küresel girişim. Etkinlikte “GDC Çevresel Sürdürülebilirlik Prensipleri”, dijital teknolojiler ve yapay zekanın sürdürülebilir yönetimi, en iyi uygulamalar ve dijital inovasyon görüşülürken BM 2030 Gündemi için sürdürülebilir yapay zekanın yeri öne çıktı.

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı(UNCTAD), “Çevresel Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Dijital Geleceği Şekillendirmek” başlıklı Dijital Ekonomi Raporu 2024’te bilgi ve iletişim teknolojileri ve e-ticaretin kalkınma için yeri; politika geliştirme gereği; dijital araçlara artan bağımlılığımızın başta iklim değişikliğine olmak üzere çevresel etkilerinin yaratacağı ciddi sorunlar belirtilirken, herkes için adil ve sürdürülebilir dijital ekonomi için adil ve sürdürülebilir politikalar gerektiği vurgulanıyor. Önemli bir kaynak.

Teknolojinin daha yeşil ve daha adil bir geleceğin inşasında itici güç olmasını hedefleyen BM Çevre Programı(UNEP) ise “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Dijital Teknolojilerden Yararlanma” vizyonu ile Sürdürülebilirlik İçin Dijitalleşme ve Sürdürülebilir Dijitalleşme adlı iki temel hususu “Sürdürülebilir Dijital Dönüşüm” için tanımlıyor. Bu iki tanımda dijital araçların geliştirilmesi ve kullanımı ile teknolojilerin yaşam döngülerindeki çevresel sürdürülebilirliğin önceliklenmesi var. Yalın anlatımla dijital teknolojilerin maliyeti yanında gezegene maliyetinin tartışılmaz yeri belirtilerek döngüsel ekonomide ekotasarım gereği de öne çıkarılmakta. İklim dostu dijital teknolojiler ile yapay zeka SKA'nın başarılmasını hızlandırmalı. Artan enerji tüketimiyle yükselen DKAİ ile Elektrikli-Elektronik Atık (E-Atık) önümüzdeki zorluk ve sorunlar. Dijital çağda yaşarken bunları hiç unutmamalıyız. Dijitalleşmenin hem faydalarından yararlanıp hem de gezegenimizi ve geleceğimizi koruyabiliriz.