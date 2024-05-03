Bisküvi, çikolata derken kahveye girdi, 3.7 dolara getirip 6.5 dolara ihraç ediyor

GAZİANTEP’te gıda toptancılığı yapan Mehmet Kemal Ölçücüer, 1979-1980 döneminde oğullarından İbrahim Ölçücüer’i karşısına oturttu:

Oğlum okulu bırak, sana dükkan açayım…

İbrahim Ölçücüer, babasının bu sözü üzerine liseyi bitirmeden eğitimi noktalayıp bakkal dükkanıyla iş hayatına atıldı. İki yıl sonra babasının yanına geçti.

1984 yılında araya askerlik girdi. Askerliğin ardından babasının yanında işe döndü. 1988 yılında kendi işini kurmaya karar verdi, toptan gıdaya odaklandı.

İbrahim Ölçücüer, gıda toptancılığında işleri büyüyünce sanayi-üretim hayalleri kurar oldu:

Al-sat bir yere kadar. İşleri daha da büyütmek için Oba Makarna gibi bir üretim işine girmeliyim.

Üretime dönük arayış sırasında şekerleme, sakız, çikolata işini kafaya taktı:

İyi giden gıda toptancılığını bırakmadan üretim tarafına girmenin bir yolunu bulmalıyım.

Aklına kolonya alımı yaptığı Çoban Ailesi geldi. Asef Çoban’ın kapısını çaldı:

Asef Bey, ben şekerleme-çikolata üretimine girmeyi düşünüyorum. Ancak, üretim tecrübem yok. Sizin tecrübeniz var. Birlikte girelim isterim.

Asef Çoban, aileye danışıp, öyle yanıt verdi:

Aramızda konuştuk, şu anda böyle bir ortaklığı düşünmüyoruz. Gıda sektörünü de pek bilmiyoruz zaten.

İbrahim Ölçücüer, işin peşini bırakmadı, Çoban kardeşlerin annesiyle görüştü:

Teyzem, çocuklarına benimle ortak şekerleme-çikolata üretimine girmelerini söylesen. Onlar da ben de mevcut işlerimizi bırakmadan ortak işi de yürütebiliriz.

Çoban Ailesinin kararını beklerken başka ortak da aradı, aklına yatan kimseyi bulamadı. Asef Çoban’a yeniden başvurdu:

Sizde üretim ruhu var. Gelin şu işe ortak girelim.

Sonunda Çoban Ailesi ikna oldu. Bugünkü Şölen Çikolata’nın temeli söz konusu ortaklıkla atıldı. İkinci el makinelerle kurulan küçük tesis, 3 yıl içinde OSB’de daha büyük üretim merkezine dönüştü:

Irak’a, Rusya’ya ihracat yapıyor, kazanıyorduk. Her ay yeni makine alıp fabrikayı büyüttük.

Gün geldi, iki ortak ailenin Şölen’e ilgisi azaldı. İbrahim Ölçücüer, Asef Çoban’la durumu değerlendirdi:

Diğer işlerimize daha fazla yüklenir olduk. Şölen’e ilgimiz azaldı. Ya siz alın, ya bize verin.

Temmuz 1995’te İbrahim Ölçücüer hisselerini Çoban kardeşlere devretti. Aldığı parayla sektörde kalmayı yeğledi:

Kardeşlerimle birlikte Mis Bisküvi, Mis Çikolata’da üretime girdik. 9-10 yıl Gaziantep ve İstanbul’da üretim sürdü. 2001 krizinde küçülme adımı attık. Gaziantep’teki fabrikayı satıp, İstanbul’da üretime yüklendik.

2007 yılında Almanya’da katıldıkları fuarda Murat Ülker stantlarını ziyaret etti:

Fuardaki sohbet iş görüşmesine döndü, el sıkıştık. Ülker Grubu Silivri’deki Misbis’e ortak oldu.

İbrahim Ölçücüer’in genel müdürlük görevini yürüttüğü şirket Ülker ortaklığıyla büyüdü:

2017’de baktım, Murat Bey vakit ayıramıyor, bizim aile de kalabalık. Murat Bey’den ortaklığa noktayı koyma konusunda müsaade istedim.

Kardeşleri Halil Ölçücüer, Zeki Ölçücüer ve İsmail Hakkı Ölçücüer paylarına düşen parayı alıp ayrı ayrı işlerini kurdu. Murat Ülker, İbrahim Ölçücüer’e şirket önerdi:

Beyda Gıda’yı al. Orası Şok’a, Bizim adlı markamıza üretim yapıyor.

İbrahim Ölçücüer, Beyda’nın hisselerini devralırken muhatabı vefat etti. Hisselerin bedelini ailesine gönderdi. Şirket tasfiye bile konuşuldu ama Murat Ülker’den alım garantisi talep etti:

5 yıllık üretim garantisini alıp, puding, kabartma tozu gibi tozlu ürünler üretmeye başladık.

İbrahim Ölçücüer’le geçenlerde buluştum, öyküsünü dinledim. Beyda Gıda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları oğlu Kemal Ölçücüer ile kızı Ayşe Ölçücüer de sohbete eşlik etti.

İbrahim Ölçücüer, Mayıs 2021’de de Cafe Crown’ı devraldı:

Böylece kahve işine girmiş olduk. 3-4 ürün var iken 100’e çıkardık. Hiç ihracatı yoktu, başlattık.

Cafe Crown markasıyla ihracat yaptıklarını öğrenince sordum:

Kahvenin kilosunu ne kadara ithal ediyorsunuz? Kilo başına ihracat geliriniz nedir?

Hesabı ortaya koydu:

Kahvenin kilosunu Brezilya’dan 3.7 dolara ithal ediyoruz. Bizim ihracat fiyatımız kilo başına 6-6.5 dolar.

İbrahim Ölçücüer, Gaziantep’te bakkal dükkanı ve toptan gıda ile başlayan iş hayatı yolculuğunda kızı ve oğluyla kol kola girip, Cafe Crown başta olmak üzere çıtayı yukarı yükseltiyor…

6-7 milyon dolarlık ihracat 20 milyon dolara yükselecek

BEYDA Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ölçücüer, Cafe Crown’u devraldıktan sonra Suudi Arabistan’dan Yemen’e kadar toplam 40 ülkeye ihracat yapar hale geldiklerini bildirdi:

İhracatımız 6-7 milyon dolara ulaştı.

İhracata yükleneceklerini bildirdi:

Önümüzdeki 2-3 yılda ihracatımızı 20 milyon dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

İthalatla ilgili şu bilgiyi verdi:

Kahveyi Brezilya’dan alıyoruz. İthalatı kendimiz yapıyoruz.

Marka yüzünü yeniledik, cafe zinciri planımız var

BEYDA Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ölçücüer, Başkan Yardımcıları Ayşe Ölçücüer ve Kemal Ölçücüer ile geçmişte İsmet Or’un işlettiği, Murat Ülker, Mehmet İman, Bekir Çallı ve Ahmet Özaktaç ile zaman zaman buluştuğumuz Çubuklu Cafe Crown’da sohbet ettik.

İbrahim Ölçücüer’e Cafe Crown’u zincire dönüştürüp dönüştürmeyeceklerini sordum, yanıtladı:

Aslında bizim işimiz cafe işletmek değildi. Çubuklu Cafe Crown’u da devralınca düşünmeye başladık.

Kemal Ölçücüer araya girdi:

Cafe zinciri oluşturma planları yapmaya başladık. Hızlı şekilde şubeler açma niyetimiz yok. Adım adım yol alacağız.

İbrahim Ölçücüer, Cafe Crown markasıyla ilgili yenileme çalışmaları yaptıklarını bildirdi:

Ambalajlarımız yenilendi. Bu yılın ikinci yarısında tanıtımlara da başlayacağız.

Ürettikleri kahve çeşitleri üzerinde durdu:

3-4 ürünümüz vardı. 100 çeşit ürüne çıktık. Tüketici beklentilerini karşılayacak bir yelpaze oluşturduk.

Üretim yelpazesinde 300’ü aşkın ürün yer alıyor

BEYDA Gıda Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ölçücüer, şirketle ilgili bilgileri şöyle özetledi:

Beyda Gıda, 2012 yılında İstanbul Beylikdüzü’nde 20 bin metrekare alan üzerinde kuruldu.

İşletmemizde pişirmeye hazır tatlılar, pudingler, pastacılık yardımcı ürünleri, şeker hamurları, tahıl karışımları, tahin, susam, helva, toz ve küp bulyon, çorbalar, kahve, toz içecekler, pirinç unu üretimi ve pirinç paketlemesi yapılıyor.

Ürünlerimiz Valenci, Cafe Morning, Juppy ve Beyda markalarıyla iç piyasa ve yurt dışı pazarlarda tüketici ile buluşuyor.

Bunun yanısıra private label olarak Ülker Bizim, Piyale, Bizim Mutfak markalarıyla zincir marketlerde, toptancılarda ve yurtdışı pazarlarda yerini alıyor.

Beyda Gıda, 2016 yılından itibaren ihracat hedeflerini büyüttü. 300’den fazla ürünle 4 kıtada 50’yi aşkın ürünle yerini aldı.

Susam ithalatına değindi:

Susam, Nijer, Çad, Sudan ve Etiyopya’dan geliyor.

Bir kardeşi Kilis’te Beyoğlu Çikolata adıyla üretim yapıyor

BEYDA Gıda Yönetim Kurulu Başkanı, Cafe Crown markasının sahibi İbrahim Ölçücüer’e Misbis’te ortak oldukları diğer kardeşlerinin işlerini sordum, sıraladı: