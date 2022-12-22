Biz, biriz beraberiz

Kahramanmaraş’taki Sivil Toplum Kuruluşları, 1978 Maraş olaylarının yıldönümünde ortak bildiri yayımladı. Bildiride birlik ve beraberlik mesajları verildi.

1978’de yaşanan ve birçok vatandaşın hayatını kaybettiği Maraş Olayları’nın 44.yıldönümünde Kahramanmaraş’taki Sivil Toplum Kuruluşları basın bildirisi yayımladı. 1978 yılında olayların hat safha çıktığı Aralık Ayında, olaylarda hayatlarını kaybeden yurttaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da rahmetle anıldı. Dış ve iç güçlerin kirli ellerinin bulunduğu olaylarda resmi rakamlara göre yüzden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 44 yıl önce Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olay ile ilgili, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) toplanan Sivil Toplum Kuruluşları, hazırlanan ortak bildiriyi yerel ve ulusal basın ile paylaştı. Düzenlenen toplantıya; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ökkeş Karayağlı, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül, KASİAD Başkanı Mikail Kutlu, MÜSİAD Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, CHP İl Başkanı Yardımcısı Cem Yıldız, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Elif Özkan, MHP İl Başkan Vekili Mahmut Reis, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Torun, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Demir ve birçok Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri katıldı. Basın bildirisini Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu okudu.

BURASI CANLARIN CAN OLDUĞU TOPRAKLARDIR

Okunan basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi: “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve şehrimizin sivil toplum kuruluşları adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Binlerce yıllık geçmişi ile onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kentimiz Kahramanmaraş, insanların birbirleriyle kardeşçe yaşayabildiği Türkiye’nin örnek şehirlerinden birisidir. Bu şehir, bağrında büyük medeniyetleri ve kültürleri barındırmış, toprağından bereket fışkıran, insanının yüzü nurlu, ruhu engin bir şehirdir. Kültürüyle, inanışıyla, duruşuyla canların can olduğu topraklardır burası. Öyle bir kültür ki, kardeşliği vatan toprağı gibi kutsal sayar. Öyle bir inanış ki, komşuluk müessesesine derin bir hürmet vardır. Öyle bir duruş ki, vatan söz konusu olduğunda kanının son damlasına kadar savunmaya yetecek imanı vardır. Kurtuluş mücadelesinde, 72 gün boyunca, şehrin her yanında, ‘Maraş’ Savunmasında, Türkoğlu Savunmasında, Pazarcık Savunmasında yer alanların, Elbistan ve çevresinden yardıma koşanların, 11 Şubat 1920'de Fransızları bu şehirden kovanların; Türk-Kürt Alevi-Sünni herkesin bağımsızlık mücadelesine katıldığı Kahramanmaraş’tır burası.

HEPİMİZ MİLLİ BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜN VAZGEÇİLMEZ PARÇALARIYIZ

Atalarımız, Türkü-Ermenisi, Alevisi-Sünnisi, Kürdü-Çerkezi aynı mahallede yan yana yaşamış, evlilikler yapmış, ortak iş kurmuş, ticaret yapmış ve birbirlerinden asla zarar görmemişlerdir. 44 yıl önce, 1978 yılında yaşanan elim hadiseyi bugün hala yüreklerimizde esefle hatırlıyor ve kınıyoruz. Bu olaylarda hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Hepimiz milli bütünlüğümüzün vazgeçilmez parçalarıyız. Fitnecilerin, milli birlik düşmanlarının bu kültürel derinliğe zarar vermemeleri için Alevi-Sünni kardeşliğini her zaman canlı ve diri tutmak zorundayız. Alevi-Sünni tüm Kahramanmaraşlılar olarak kardeşliğimize zarar vermek isteyenlere müsaade etmeyeceğimizi herkes bilmelidir. Necip Fazıl’ı ve Aşık Mahzuni’yi yetiştiren şairler kenti Kahramanmaraş, yeni değerlerini yetiştirmek ve kültür zenginliğini derinleştirmek üzere daima yoluna devam edecektir.

GÜN, BİR VE BERABER OLMA GÜNÜDÜR

Gün, kardeşlik günüdür. Gün, bir ve beraber olma günüdür. Gün, yeniden büyük ve güçlü olmak için çok çalışma günüdür. Kahramanmaraş coğrafyası, insanca yaşamak ve üretmek için hepimize yeter. Bu oyunları tezgâhlayanlar bilsinler ki Kahramanmaraşlılar artık bir daha bu oyunlara gelmeyecek ve her geçen gün kardeşlerini daha sıkı saracaktır. Bizler, Kahramanmaraş sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak ‘78 Olayları’nda hayatını kaybeden Alevi-Sünni tüm kardeşlerimizin manevi huzurunda tazimle eğiliyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu kadim kentin ve ülkemizin karanlık şer odaklarının oyunları ile bu acıları yaşamasını asla istemiyoruz ve buna izin vermeyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri olarak diyoruz ki: Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.”