Maraşlı küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor

Nasıl mıyız? Kırık, dökük, en kötüsü yıkık... Ama her şeye rağmen dimdik ayaktayız.

Büyük depremin ilk şoku ikinci günden itibaren biraz aralandı. İş insanlarımız, işçilerimiz, esnafımızla yani tüm Maraşlılar olarak, tüm olumsuzluklara rağmen organize olmayı başardık.

İş dünyamız, kendi fabrikalarını, işyerlerini adeta bir lojistik üssü haline getirerek, eldeki tüm imkânları seferber ederek, ulaşan yardımları halkımıza ulaştırmayı başardı. Bir kaç örnek vermek gerekirse, depremde teyzesini, teyze çocuklarını, akrabalarından 18 kişiyi kaybeden, deprem anında çıkan yangında bir işletmesini kaybeden İskur Tekstil AŞ Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul, eşiyle birlikte hem kendi işçilerinin hem Maraş halkının yanında oldular.

KEY Holding bünyesinde bulunan Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Sıddık Ciğer, Genel Müdür Bekir Yemşen ile birlikte Sarpa Lojistik firmasına gelen yardımları dağıttılar. Dağıtıma gelen araçlara yakıt desteği de sağladılar.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün İstanbul’dan organize ettiği yardımları kente ulaştırırken, ticaret ve sanayi odalarının gönderdiği yardımları kendi depolarından dağıtımını sağladı.

Bunun yanında Ökkeş Balsuyu, Hacı Ali, Arif ve Atıf Şirikçi kardeşler de yardım konusunda işlerinin başındaydı. Tabii burada ismini sayamadığım birçok işadamı bu organizasyonları yürüttü. Bu felakette herkes sahadaydı.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen ticaret sanayi odası, OSB’lerimiz, işletmelerimiz, yardım faaliyetlerinin yanı sıra bir yandan da hasar tespit çalışmalarına başlayarak, “Üretime nasıl başlayabiliriz” diye büyük bir çabanın içine girdi. Tabii bunun için öncelikle işletmelerdeki hasar tespiti yapılarak bir yol haritası çizilecek. Acılar çok taze, kimsenin kimseye söyleyecek bir sözü de yok.

Fabrikalarınızın çoğu ayakta ama hasarlar tabii ki var. Sanayinin ayağa kalkması biraz zaman alacak gibi. İşletmelerdeki hasarın yanı sıra işgücü kaybının ne kadar olduğu da bilinmiyor. Görüştüğüm A. Kadir Kurtul, kendi işletmelerinde depremden dolayı şu ana kadar 100 kişiyi kaybettiklerini söyledi.

İşgücümüzün, usta başlarımızın, sektörlerimizin kıymetli emekçilerinin ne kadarını toprağa verdik bilmiyoruz. Can kayıplarımıza bir de şehrimizden göç edenler eklendi. Önümüzdeki günlerde her şey biraz daha netleşecek. Dedim ya acılar çok taze, bazı şeyleri konuşmak için de çok erken. Ama Maraşlı küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor.