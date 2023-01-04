Umudumuz 2023

Çözülmüyor sorunlar. Söyleniyor, ama çözülmüyor. Konuşuluyor, ama çözülmüyor. Neden mi? Çünkü birilerinin sorunları gündeme getirip, makamdakilerin sorunları çözmesi gerekiyor. Herkes gibi sorunları çözmesi gerekenlerin de sorunları konuştuğu için çözülmüyor. Yani anlayacağınız kentte herkes sorunları konuşuyor.

Koca bir yılı daha bir çırpıda geride bıraktık. Mevcut sorunları da her yıl olduğu gibi bir sonraki yıla Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’e taşımayı başardık. Daha önceleri de olduğu gibi yine bu köşelerde yıllardır dile getirdiğimiz, Kahramanmaraş’ın ulaşım sorunlarını 2023’ün ilk ayında gündemde tutmak için bir kere daha yazmaya çalışacağım. Yaklaşık 10 yıl süren, geçmişte yapımı yılan hikâyesine dönen, yaklaşık 65 kilometrelik, Kahramanmaraş-Göksun yolu olarak başlayan, 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan ve Edebiyat Yolu ismini alan, Güneydoğu Anadolu-GAP Bölgesi’ni İç Anadolu’ya ve Karadeniz Bölgesi’ne bağlayan güzergâhta yer alan, aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki turizm merkezlerine kolay ve hızlı ulaşımı sağlayan Kahramanmaraş-Göksun yolunda ki Göksun çıkışında yolun nereye bağlanacağı ile ilgili çalışmalar ne durumda kimsecikler bir şey demiyor. Yol bitti ama yolun nereye bağlanacağı belli değil.

Diğer bir sorun Kahramanmaraş Havaalanı meselesi, uçakların inişleri için ILS cihazı meselesi, yıllardır “ha bugün, ha yarın takılacak, artık uçaklarımızın daha rahat inmesi için takılacak” denen ILS cihazı, yıllardır sürekli gündemde, kimse resmi bir açıklama da yapmıyor. Siyasiler, STK’lar arada açıklama yapıyor. “ILS sorunu çözülecek” diye, fakat sadece söz var. Resmi bir belge, resmi bir açıklama yok. Bu yıl takılır mı, takılmaz mı? Bekleyeceğimiz kesin de göreceğimiz meçhul gibi. Bekleyip göreceğiz.

Özellikle yaz aylarında kentin en büyük yerli turist akınına uğrayan Zeytin Ilıcası yolu da muammaya dönüşmüş durumda. Nüfusu yaklaşık 4 bin olan belde, yaz aylarında kaplıca turizmi ile 50 bin kişilik yoğunluğa ulaşıyor. Kahramanmaraş-Göksun yolu üzerinde bulunan, Suçatı kavşağından yaklaşık 25 km olan yolun, 5 km’lik Büyükşehir’e ait Süleymanlı-Ilıca bölümü yapıldı ama karayollarına ait olan yaklaşık 20 km bölümü yıllardır yapılacağı söylenmesine rağmen yapılamadı. Projeyi gören yok ama bir ara “projesi hazırlandı” diye söylendi. Akıbeti belirsiz yani.

Yayla turizmi için önemli bir yere sahip olan Andırın ilçesinin yolunun kısaltılması için yapılan çalışmalar da sadece açıklamada kaldı. Göksun-Afşin yolundaki çalışmalar da tamamlanamadı.

Çalışmaları devam eden, Kahramanmaraş-Çağlayancerit yolu yaklaşık 30 yıldır konuşulmasına rağmen bir türlü bitirilemedi. Yol medeniyettir. Ulaşımı kolaylaştırdığınız her yerde gelişmişlik hızla artacaktır. Ama Kahramanmaraş ulaşım konusunda yıllardır konuşulan sorunlarını bir türlü çözemiyor. Daha doğrusu kaplumbağa hızıyla çalışan bir Karayolları var. Karayolları kente üvey evlat muamelesi yapıyor.

Her şeye rağmen umudumuzu yitirmedik, mücadeleye devam, Kahramanmaraş’ın hak ettiği hizmeti alması için; umudumuz 2023.