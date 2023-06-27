Vatandaş derdini kime anlatsın?

Depremin üzerinden dört ayı aşkın süre geçmesine rağmen, Kahramanmaraş’ta orta hasarlı binaların ne olacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Kentte 25 bine yakın orta hasarlı bina bulunuyor. İşin garibi bu bina sahipleri konuyla alakalı, nereye başvuracaklarını nerden bilgi alacaklarını bilmiyor. Nereye gitseniz sizi başka bir kuruma gönderiyorlar. Yaşanan felaketin ardından zaten yorgun olan kent insanının takati kalmadı artık. Kurumların görevi vatandaşın işlerini kolaylaştırmaktır. Zorlaştırmak değil. Bu belirsizliğin biran önce giderilmesi gerekiyor. İnsanlar geleceklerinin ne olacağını, haklı olarak bilmek istiyor. Bu kadar sahipsizlik, Kahramanmaraş insanına zor geliyor.

Diğer bir sıkıntı, ağır hasarlı binaların yıkımı sırasında yaşanıyor. Adına kontrollü yıkım denilen bu yıkım şekli, bazen yanındaki sağlam binaların üzerine yıkılarak, zarar veriyor. Bunları görünce insanın iyi ki, kontrolsüz yıkmıyorlar diyesi geliyor. Yıkımlar esnasında tozu engellemek için, ihale şartnamesinde olmasına rağmen sulama aracı bulundurmayan, yıkım şirketlerini denetleyen, “şartnameye uygun yıkım yapılıyor mu” diye kontrol sağlamayan, şehirdeki yıkımlarla oluşan toz bulutları ile ilgili yapılan haberlere, sosyal medya paylaşımlarına dahi cevap vermeyen yetkililer, denetleme görevini yapmıyor. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, “Yıkımlarda oluşan bu tozlar, gelecekte insanları kanser edecek, bunun için önlem alınmalı” diye çağrıda bulundu. Maalesef bu çağrıya da sessiz kalındı.

Kahramanmaraş’ta insanlar dertlerini anlatacak birilerini arıyor. Bizim gibi yetkililer de insanlara kulak vermeli, bu çaresiz insanlara yol göstermeli.

Bu süreçte Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun’dan, vatandaşların dertlerini dinlemesi için acilen ‘Halk Günü’ düzenlemesini bekliyoruz.

Vatandaşın yaralarına merhem olmak için adım atılmalı. Kahramanmaraş’ta sorunlar belli. Depremin üzerinden dört ayı aşkın zaman geçmesine rağmen, kamuoyunun bilgilendirilmeye ihtiyacı var. Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun’dan Kahramanmaraş’ımızın sorunlarını çözümü için öncü olmasını bekliyoruz…