Biz Japonya ile açığımızı teknolojiyle kapattık, siz de bizimle aynısını yapabilirsiniz

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu’nun davetiyle Incheon kentinde gerçekleşen “Airport Council International-ACI” (Uluslararası Havacılık Konseyi) kongresi için Güney Kore’ye gitmişken Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer’le de elçilikte buluştuk.

Tamer, belindeki bir sıkıntı nedeniyle doktordan yeni dönmüştü:

- Doktor benden MR ve bazı bilgiler istedi. Ben de e-nabız sisteminden önceki bilgilerimize ulaşabildiğimizi gösterdim. Çok etkilendi.

Türkiye’deki e-devlet sisteminin çok etkileyici olduğunu belirtti:

- Seul’de gördüğüm bazı hastanelerdeki ortam bizim ülkemizden epey geride.

Türkiye-Güney Kore arasındaki ticarete değindi:

- Güney Kore ile aramızda 10 milyar dolarlık dış ticaret hacmi var. Bunun 9 milyar dolarını Türkiye’nin Güney Kore’den ithalatı oluşturuyor. Bizim ihracatımız 1 milyar dolarda kalıyor. Aslında detayına inildiğinde bizim ihracatımız 500 milyon dolar civarında.

Güney Kore’nin Asya Pasifik bölgesindeki ikinci büyük ticaret ortağımız olduğunu vurguladı:

- Aramızda 10 yıl önce imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) var. Ancak, STA mevcut haliyle artık bizim aleyhimize işliyor. Bizim aleyhimize işleyen maddelerin değişmesi, yani güncellenmesi gerekiyor. Çünkü, bu işten zarar ediyoruz.

Türkiye’nin STA’nın güncellenmesi taleplerini Güney Kore hükümetine ilettiğini bildirdi:

- STA’nın yenilenmesi, güncellenmesi taleplerimizi sıklıkla aktarıyoruz. Güney Kore’deki yüksek teknoloji gücü, bizim açık vermemizin en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

Türkiye ile Güney Kore arasında pozitif bir gündem olduğunun altını çizdi:

- Malum, savaşta yardıma gelmişiz. Burada mezarı olan şehitlerimiz var. Bizi çok seviyorlar, minnettarlar. Ancak, bu konuyu ayrı kompartımanda tutup, “İş başka” diyorlar.

Yeniden STA konusuna döndü:

- Güney Kore’de arazilerin yüzde 16’sı tarıma uygun. Yani, tarım ürünleri ihracatımızın daha da artma şansı var. Ancak, kendi çiftçilerini koruyorlar. Gördüğümüz kadarıyla tarım ürünleri konusunda ABD’ye bazı kolaylıklar sağlıyorlar. Biz de benzer kolaylıklar bekliyoruz.

STA’nın güncellenmesi konusunu gündeme getirdiğinde muhataplarından aldığı yanıtı paylaştı:

- Güney Koreli muhataplarımız, “Güney Kore olarak bizim de Japonya ile dış ticaret açığımız oldukça yüksekti. Biz teknolojiye yüklenip o açığı kapattık. Türkiye de teknoloji ile açığı kapatabilir” diyorlar.

Bu konuda ortaya koydukları önerileri de aktardı:

- “Biz Türkiye’ye yatırıma gelelim. Know how getirelim, teknoloji getirelim. 5-10 yıl kalıp, o tesisleri size bırakıp dönelim” şeklinde önerilerde bulunan bazı kurumlar var.

Güney Koreli aile şirketlerinin bir ara Vietnam’da yatırıma yöneldiğinin altını çizdi:

- İzlediğimiz kadarıyla Vietnam’da aradıklarını bulamadılar. Güney Kore dışında yatırım yapma istekleri de var. O nedenle Türkiye’ye yatırıma gelmeleri söz konusu. Türkiye’ye gelmek isteyenler arasında orta ölçekli aile şirketlerini de görüyoruz.

Seul Büyükelçimizle sohbetimiz, Güney Kore ile STA’nın güncellenmesinden ülkemize çekilebilecek yatırımlara kadar her konunun bir an önce gündeme getirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor…

200 bin Güney Koreli turist hiçbir şey değil

TÜRKİYE’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Güney Kore’den ülkemize geçen yıl 200 bin turist geldiğini belirtti:

- Yılda 35 milyon Güney Koreli turist olarak dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyor. 35 milyonun içinde Türkiye’ye gelen 200 bin Güney Koreli turist çok düşük kalıyor.

İşin turizm tarafını İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu ile sohbetinde de dile getirdiğini kaydetti:

- Buradaki en önemli sorun, Güneydoğu Anadolu bölgemiz aynı Japonya’da olduğu gibi “kırmızı seyahat listesi”nde. En azından “sarı listeye alın” diye kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Hatta Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi’ne, “Siz de gidin, durumu kendiniz görün” dedik.

Güney Koreli turistlerin kişi başına harcamalarının yüksek olduğunun altını çizdi:

- Güney Kore’den gelen turist sayısı artarsa, dış ticarette verdiğimiz açığı biraz olsun kapatabiliriz.

Hyundai Türkiye’de elektrikli otomobil üretmeyi gündeme aldı

TÜRKİYE’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer’den ülkemize yatırıma gelebilecek Güney Koreli şirketlerle ilgili ipuçları almaya çalıştık. LG’yi örnek gösterdi:

- LG, bildiğiniz gibi Koç Grubu’yla 4 milyar doları bulacak bir yatırıma soyundu.

Hyundai’nin global CEO’sunun kısa süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü anımsattı:

- Hyundai’nin ülkemizde elektrikli otomobil üretme konusunda ilgisinin olduğunu biliyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- İki ülkenin gündeminde ayrıca çoklu enerji işbirliği projesi de bulunuyor.

Güney Kore alırsa İHA-SİHA’lara Asya Pasifik kapısı açılır

TÜRKİYE’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Kuzey Kore’den tehditler konusunda Güney Kore’nin tedirginliğine işaret etti:

- Güney Kore’nin hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Başta Baykar’ın ürettikleri olmak üzere ülkemizdeki İHA-SİHA üretme, geliştirme gücü bir fırsat olabilir. Güney Kore’ye ihracat gündeme gelebilir. Bu yönde görüşmeler de yapılıyor sanıyorum.

Şu noktanın altını çizdi:

- Türkiye’deki hava savunma sistemlerini Güney Kore gibi gelişmiş bir ülke satın alırsa bu konuda Asya Pasifik ülkeleri kapısı da açılmış olur.

Güney Kore ile Altay Tankı konusundaki işbirliğine işaret etti:

- Altay Tankı için Güney Kore’den alınan motor bir çözüm oldu. Yani, Güney Kore ile savunma sanayi konusunda işbirliklerimiz söz konusu.

TSK Mehter Takımı Güney Kore’ye konsere gidiyor

TÜRKİYE’nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, aklındaki projelerden birinin Güney Kore’de mehter takımı konseri olduğunu belirtti:

- Aklımdan geçen ile Güney Kore’deki bir belediyenin daveti örtüştü. 6-11 Ekim 2023’te askeri bandolar festivali yapıyorlar. Bizden de mehter takımı istediler.

TSK Mehter Takımı’nın söz konusu konser için Güney Kore’ye gideceğini bildirdi:

- 50 kişilik TSK Mehter Takımı, Busan’da şehitlerimizin bulunduğu yerde marşlar çalacak. Daha sonra Seul’de de bir konser verecek.