Borsa İstanbul faiz indirim beklentisi ile dünyadan pozitif ayrışıyor

Trump zaferi sonrası dünya borsalarında yükseliş dalgası jeopolitik risklerin etkisiyle hız keserek devam ediyor. Ukrayna’nın Rusya’ya orta menzilli ABD füzeleri ile saldırması nedeniyle piyasalardaki satışlar sınırlı ve geçici oldu. Yatırımcılar varlık fiyatlarında jeopolitik risk kaynaklı gerilemeleri alış fırsatı olarak kullanma eğiliminde.

Borsa İstanbul, bölgeye coğrafi yakınlığı ve sıcak ilişkileri nedeniyle, Batı ile Rusya arasındaki kavgadan genelde en olumsuz etkilenen piyasalar arasında yer alır. Ama bu defa tarih tekerrür etmedi.

Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’nda ve PPK açıklamasında aralık ayında faiz indirimi için kapıyı aralaması Türkiye hisselerinin ve Türk lirası cinsi tahvillerin dünyadan pozitif ayrışmasını sağladı.

PPK notu, enflasyon öngörülen tahmin patikasına girmese de, dezenflasyon süreci devam ettikçe Merkez Bankası'nın reel faiz seviyesini koruyarak faiz indireceğine işaret ediyor.

Yapılan açıklama Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirmeye başlayacağı, bankalar ve orta vadeli Türk lirası tahvillerin bundan en çok yararlanacak varlık grubu olacağı görüşümüzü destekliyor. Dünya piyasalarında ve Türkiye'de iyimser hava devam eder mi? Yeni dönemde ABD ekonomisinde kilit pozisyonlara piyasanın itibar ettiği isimlerin aday gösterilmesi iktisadi politikalara yönelik korkuları azaltarak yükselişi destekliyor.

Türkiye cephesinde yükselişin devamı kasım ayı enflasyonuna ve aralık ayındaki asgari ücret görüşmelerinin seyrine bağlı olarak belirlenecek.

Kasım ayında negatif bir enflasyon sürprizi veya genişletici bir gelirler politikası sinyali aralık ayında faiz indirim ihtimalini azaltarak yükseliş dalgasını bozabilir.

Biz bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz. Merkez Bankası PPK tarihi itibariyle enflasyon cephesinde yeterli bilgiye sahip. Negatif sürpriz ihtimali düşük. Asgari ücret görüşmelerinde çalışanı ezdirmeyecek, dezenflasyonu devam ettirecek yüzde 30- yüzde 35 bandında bir rakam üzerinde anlaşma sağlanacağına inanıyoruz.