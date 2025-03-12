Borsada bahar mı geliyor? Hisse fonları tekrar yükselişte mi?

Mart ayı dünya piyasalarında pek de iyi başlamadı. Yurt dışı piyasalarda sert satışlar görülürken, yurt içinde tam tersi bir hava hakim. Şubat enflasyonunun beklentilerin altında gelmesi ve TCMB’nin faiz indirimi, özellikle bankacılık hisseleri önderliğinde Borsa İstanbul'da güçlü bir yükselişi beraberinde getirdi. Avrupa’da savunma harcamalarındaki artış ve Euro/Dolar paritesindeki yükseliş, teknoloji ve sanayi hisselerini de destekledi.

Bu yükselişin en büyük yansımasını hisse senedi fonlarında görüyoruz. Uzun süredir zayıf seyreden bu fonlar, nihayet yatırımcılarını sevindirdi. Aylık performans sıralamasında kıymetli maden fonlarından sonra en iyi getiriyi sağlayan ikinci fon grubu hisse fonları oldu. Ancak asıl soru şu: Bu yükseliş kalıcı olacak mı?

Hisse fonlarında para girişi hızlandı mı?

Borsadaki yükselişin devamı için yeni para girişi kritik. Ancak yurt dışı yatırımcı alımları henüz istenen seviyede değil. Bu nedenle, geçen yıl olduğu gibi piyasanın kendi iç dinamikleriyle hareket ettiğini söyleyebiliriz.

2024'te hisse senetlerinde uzun süre getiri yaratamayan yatırımcıların, %4 civarında aylık getiri sunan para piyasası fonlarına yöneldiğini görmüştük. Ancak 2025'te işler değişiyor. Para piyasası fonlarında artan tahvil ağırlığı volatilite yaratınca, yatırımcılar alternatif aramaya başladı. Önce para piyasası serbest fonlarına yönelen yatırımcıların, mart ayı itibarıyla tekrar hisse fonlarını radarına aldığı dikkat çekiyor.

Ancak henüz hisse fonlarına güçlü bir giriş söz konusu değil. Mart ayı başından itibaren hisse senedi fonlarına toplam giriş 850 milyon TL civarında kaldı. Bu rakama hisse senedi fonları, endeks fonlar ve hisse katılım fonları dahil ve performansa rağmen hala büyük bir yönelim göremiyoruz.

Hangi fonlara ilgi daha fazla?

Fon bazında bakıldığında, yatırımcıların BIST30 ve bankacılık ağırlıklı fonları tercih ettiğini görüyoruz. Özellikle Garanti, Ak, İş ve HSBC Portföy gibi banka portföy yönetim şirketlerinin fonlarına girişler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, temettü hisseleri ve Sürdürülebilirlik Endeksi’ne yatırım yapan fonlara da ilgi var. Yatırımcılar hisse fonlarına yönelirken temkinli hareket ediyor ve güçlü şirketlere yatırım yapan fonları tercih ediyor.

Hisse fonlarına girişin sınırlı olmasının bir nedeni de fonların performansı. 128 hisse senedi fonu içinde sadece 55’i son ay BIST100 üzerinde getiri sağlayabilmiş. Yatırımcıların fonlara daha büyük giriş yapması için daha güçlü getiriler görmeyi beklediği açık. En yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında BIST30, bankacılık, sürdürülebilirlik ve temettü fonları öne çıkıyor.

Borsadaki yükseliş devam eder mi?

Hisse senedi fonlarındaki para akışının hızlanması için borsadaki yükselişin istikrarlı olması ve endeksin geneline yayılması önemli. Şu an için yükselişin lokomotifi bankacılık hisseleri, ancak diğer sektörlerin de bu harekete katılması halinde fon getirileri daha da iyileşebilir.

Borsanın güçlenmeye devam etmesi için yeni para girişi şart. Özellikle yurt dışı yatırımcı ilgisinin artması, hisse senedi fonlarına olan güveni destekleyebilir. Ancak piyasalarda her zaman riskler mevcut. Bu nedenle yatırımcıların portföy çeşitlendirmesine dikkat etmesi ve riski iyi yönetmesi gerekiyor.

Sonuç olarak, borsadaki hareketlenme hisse fonlarına ilgiyi artırıyor, ancak yatırımcılar hala temkinli. Önümüzdeki günlerde hisse fonlarındaki girişlerin artması ve piyasada daha geniş çaplı bir yükseliş olması, yatırımcı iştahını güçlendirebilir. Ancak unutmamak lazım ki Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Yani temkinli olmakta ve dengeli yatırım yapmayı ihmal etmemekte fayda var.