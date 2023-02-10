Borsayı geç kapattın, bari depremdeki işlemleri iptal et

Göçük altında 380 bin yatırımcın var ama borsanı kapatmak için üç gün bekliyorsun. Ekran başında elemanlarının ruhu sıkılıyor nefes alamıyor; duruyorsun, bekliyorsun. Rakamlar aşağı kayıyor; canları ile uğraşanların, onlara yardıma gidenlerin paraları eriyor; tepki vermiyorsun. Bu nasıl bir vicdandır?

Yatırımcılar borsanın altında kaldık diyor; bir tek feryadı duymuyorsun. Neredesin? Borsa İstanbul üçüncü günde tepki verdi ve 8 Şubat’taki işlemleri iptal ederek 5 iş günü süreyle 14 Şubat 2023 akşamına kadar işlemleri durdurdu. Geç alınmış bir karardır. Ancak hatadan dönmek de önemlidir?

ENKAZ ALTINDAKİ YATIRIMCININ HAKLARI?

Peki, bu yeterli mi? İki günlük işlemler ne olacak. Pazartesi ve Salı günü gerçekleştirilen işlemler de iptal edilmeli. Borsa kapalı kaldıktan sonra da açıldığında düşmez miydi? Borsa iner de çıkarda; ancak unutulmamalı ki borsanın %10’u enkaz bölgesindedir ve onların üzerinden çıkar kovalayabiliyorsun.

Mağduriyet altında olan insanlar işlem yapabilir mi? Bu beklenmedik bir doğal afettir. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra Borsa İstanbul kapatıldı. 26 Ağustos'a kadar kapalı kaldı. Burada aynısı uygulanmalıydı? Borsa fareleri hiç mi vicdan sahibi değildir? Kamu bunu niçin seyretti durdu?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Borsa yatırımcı sayısını görmezden gelmiş olabilir mi?

Gelen tepkilerden birine bakmamız bile yeterli; “canımızın derdine düştük. Yaşadığıma şükrediyorum. Yarım kalan hayatlarımız, yarım kalan hayallerimiz. Parayı söylemiyorum bile. Yine de AFAD’A yardımda bulundum.” Yatırımcı bu duyarlılıkta… Yatırımcı sayıları da şöyle: Kahramanmaraş 29.173, Kilis 4.025, Diyarbakır 34.088, Adana 111.602, Osmaniye 20.341, Gaziantep 49.317, Şanlıurfa 28.598, Adıyaman: 16.394, Malatya: 27.066, Hatay 60.919… 10 il toplam yatırımcı sayısı: 381.523. Dört milyon yatırımcı var ve %10’u deprem bölgesinde…

Görmezden gelinebilir mi?

Borsa’nın başı, SPK ve daha da üst karar merciinde olanlar… Deprem bölgesinde kimi enkaz altında kimi yakınlarını kurtarma gayretinde kimi de ailesini koruma telaşındaki yatırımcının hakları görmezden gelinebildi. Bunu yapan her kimse, ne kadar tepede olursa olsun, hesabını verecek. Belki de çare; Borsa’ya dava açmak ve suçluları cezalandırmaktır. Görmezden gelenlerin isimleri nedir? Acaba enkazda can pazarıyla boğuşurken, kimler, kimin adına ve ne kadar borsa vurgunu yaptı?

NOT

PEKİ, BORSA AÇILDIĞINDA NELER OLMALI?

1-Deprem sürecindeki bütün işlemler iptal edilmeli. Açık olan ilk 2 gün için piyasayı manipüle edenler tespit edilmeli. SPK ve İstanbul Borsası tepe yöneticileri açıklama yapmalı. Bu süreçte birileri mi korunuyor araştırılmalı.

2-Açığa satış yasağı getirilmeli.

3-Şirketler acil geri alımlar açıklamalı.

4-Borsa açıldığında mağduriyet oluşmasına engel olunmalı.

5-Bankaların temettüleri netleştirilmeli.

6-Alınabilecek önlemlerle yerli yatırımcılar desteklenmeli.