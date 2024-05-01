İntegral ile ne alıp veremediğiniz var?

Bir ülkeyi topla tüfekle yıkmak zordur ama eğitimiyle oynayıp, mağlup etmek kolaydır. Şu anda bunu deniyor ülkemizi Orta-Doğu’ya taşımak isteyen iktidar. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat taslağında, “bilgi aktarımı” odaklı öğretimden “tarihsel düşünme becerilerini” merkeze alan tarih öğretimine geçileceğini ve yeni müfredatın 1 hafta süreyle askıda kalacağını belirtiyor.

Baktığında; “ne güzel işte” diyebilirsiniz ama kazın ayağı öyle değil. Misal matematik müfredatına bakıyoruz; Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır.” Vay be!

DOĞU’DA GEÇERLİ DİPLOMA

İngilizlerin yönetimindeki Hindistan’da “yerel halk”, kendilerinin de doktor, mühendis olmasını talep etmeye başlayınca İngilizler “elbette, size müfredat hazırlayalım” dediler. Ancak Londra’da tıp fakültelerinde 30 sayfa okutulan Darvin, Yeni Delhi’deki tıp fakültesinde 600 sayfa ezberletiliyordu.

Matematik mi? Londra’da logaritma cetvelleri varken, Hindistan’da öğrenciler yüzlerce sayfalık rakamları ezberlemek zorunda idi. Mezunlara ise “pasedoryan” yani doğuda geçerli damgalı doktor diploması veriyor ve ekliyorlardı; “bununla sakın İngiltere’ye gelip doktorluk yapmayın, geçersizdir.”

İKİ SORU İKİ CEVAP / Müfredata dair…

Hangi alanlarda tasarruf edilebilir?

İntegral veya tümlev, toplama işleminin sürekli bir aralıkta alınan hâlidir. Türev ile birlikte kalkülüsün temelini oluşturan iki işlemden birisidir. Bindiğimiz araçlar dinlediğimiz radyo, yayın araçları hep integral bilgisiyle sağlanır. Bir geminin yüzeyi ağırlığı hacmi, dış etkilere mukavemeti ve bunun gibi birçok kuvvetler altındaki farklı tepkileri, hesapları, tasarımı, integral hesabıyla olur.

Pi sayısını müfredattaki gibi ortalama 3 alırsak?

Bırakın uzaya gitmeyi, lavaboya dahi varamazsınız. Yörüngeye çıkmak için virgülden sonra en az 15 hane duyarlılık gerekir. Pi sayısını 3 alanlar, işini savsaklayanlardır. Emniyet şeridini kullanan kurnazlar, ambulansın peşine takılanlar, otobanda kavşağı kaçırıp geri sürenler, emniyet kemeri yerine toka takanlar, teşvik alıp üstüne yatanlar, epistomolojiden kopan heterodokslar…

Not - 4 İŞLEM NEYİNİZE YETMİYOR?

Okuduğunu anlamada ve matematikte OECD’nin sonlarında olmamız yetmiyormuş gibi şimdi müfredat dayatmasıyla cehaleti örgütleyenler, bakanlığın yönetiminde eğitimi sabote etmek istiyor. Sürekli olarak “reform” adı altında cehalet pususu kuran bakanlıktakiler; “cahil bırak biat etsin, aç bırak itaat etsin” formülü ile ülkeyi her geçen gün yeni ortaçağa yönlendiriyor. Sorun; sorgulayan, eğitilmiş insanların kendilerinden kopması… Cehalette eşitlik sayesinde iktidarda kalma gayreti…

Önceki gün Türkiye Zekâ Vakfı’nda müfredatı tartıştık. Netice; cehalet hep vardı ama hiç bu kadar kutsanmamıştı… Yeni müfredatla beraber okullarda integral öğretilmeyecek... Lise mezunlarından 4 işlemi dahi bilmeyenlerin oranı tırmanıyor. Karekök alma, üniversitelilerin de ilgi alanı dışına itildi.

4 işlemle ancak esnaflık yaparsın, mühendislik için integral, kalkülüs gerekir, matematik gerekir. John Nash İstanbul ziyaretinde; “matematik bilmeyen uluslarda adalet olmaz” diyordu. İntegrale kıymayın efendiler; onu çıkarıp yerine çakıl taşı sayma dersi mi koymalı. Ayıptır, ulusa yazıktır.