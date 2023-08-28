Jackson Hole toplantısı açılış konuşmasında Powell “enflasyonda kalıcı düşüş için gerekirse ilave faiz artışı” yapılacağı mesajını tekrarladı.

Dengeli konuşmasında piyasaları korkutacak şahin bir sinyal yoktu. Fed enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı olduğu konusunda emin değil. Belirsizliğin ve oynaklığın yüksek olduğu bir ortamda veriye bağlı olarak “ilave faiz artışı” ile “durup beklemek arasında” bir seçim yapacak.

Powell’ın konuşması sonrası vadeli piyasaların eylül toplantısında artış yok görüşü değişmedi. Kasım toplantısı için yüzde 55 ihtimalle Fed’in faiz artıracağı fiyatlanmaya başlandı. Yazı tura atmaktan biraz daha yüksek bir ihtimal. Sonraki aylarda devam etmediği için istatistiki olarak da pek de bir anlamı yok.

Bizim görüşümüzde bir farklılık yok. Fed’in eylülde durup 2024 ikinci çeyreğine kadar bekleyeceğini öngörüyoruz. Kapanışın son paragrafındaki “bulutlu gökyüzünde yıldızlarla yön bulmak” cümlesi Fed’in bekleyeceği görüşünü destekliyor. Eski dönemlerde denizciler bulutlar nedeniyle güneşin görülmediği bir ortamda, geceyi bekleyip, yıldızlara ve hatta aya bakarak yönünü bulmaya çalışırdı. Her zaman olmasa da genelde işe yarayan bir yöntemdi.

Türkiye piyasaları dünyadan bağımsız yukarı yönlü oynak bir seyir izliyor. MSCI Türkiye ağustos ayında yüzde 7 dolar bazında artışla MSCI Tüm Dünya endeksini (-%5) açık ara yeniyor. Ancak bu artışın büyük kısmı perşembe günü Merkez Bankası’nın güçlü faiz artışı sonrasında oldu.

Merkez Bankası’nın güçlü faiz artışı, pazar günü açıklanan liralaşma adımı ile birleştiğinde daha da fazla anlam kazanıyor. Ekonomi yönetimi Türk lirasına reel olarak değer kazandırmak ve enflasyonu düşürmek için kararlı.

Seçimlere giderken faiz artışları ve ekonomi yönetiminin arkasındaki siyasi destek devam eder mi? Geçen haftaya göre daha iyimseriz. Piyasa ile birlikte bizde sene sonu politika faizi tahminimizi yüzde 30 civarına yükselttik.

Ama tam olarak emin değiliz. Mevcut sıkılaşmanın devamı büyümenin sürmesine ve istihdam yaratılmasına bağlı. Büyüme ve istihdamda aşağı yönlü riskler artarsa, Ankara seçimler öncesi yeniden genişleyici politikalara yönelebilir.

Piyasalarla ilgili görüşlerimizde değişiklik yok. Yüksek enflasyon ortamında hisse senedini serveti korumak için enflasyona endeksli tahvillerden daha iyi bir yatırım aracı olarak görüyoruz. Mevduat faizleri yüzde 45 civarına çıkıp anlamlı bir reel faiz verene kadar borsada dalgalı yukarı yönlü eğilim devam eder. Bankalar için geçen haftaya göre daha iyimseriz.

Seçimler sonrası uzun vadeli Türkiye tahvillerinde alış önermiştik. Sert sermaye kazancına rağmen görüşümüzü koruyoruz.

Türk lirası tahviller için sat önerimiz devam ediyor. Uzun vadeli tahvillerin cazip olması için faizlerin yüzde 25’in üzeri bir seviyeye ulaşmasını bekliyoruz.