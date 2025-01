Büyük çaresizlik!

İnovat, enerji depolama üzerine çalışan genç bir şirket. Ankara merkezli ve Sincan OSB’de fabrikaları var. Mühendislik ve yazılım ekibi, altyapılara entegre edilebilen ‘enerji depolama sistemleri’ tasarlıyor ve üretiyor. Bu alandaki küresel teknolojiyi izliyor, rekabet ediyor.

İklim değişikliği ile başa çıkmak, sürdürülebilir enerji ekosistemi sağlamak için yenilikler peşinde koşan İnovat’ın aslında uzun yıllara dayalı bir teknolojik birikimi var. Çünkü bu şirketin genç kurucularının girişimci ‘DNA’ları, Cumhuriyet’in köklü şirketlerinden Teknik Ticaret Ortaklığı’ndan (Tetico) beslenmiş.

Tetico, 1950’de Vehbi Koç, Enis Fikri Tokcan ve Vecihi Karabayoğlu ortaklığında kurulmuş. Midyat doğumlu, Tarsus Amerikan Koleji Mezunu girişimci Enis Fikri Tokcan, ilk ampul fabrikasını kuran General Electric firmasının temsilcisi olan Tetico’nun tüm hisselerini 1964’te Vehbi Koç’tan devralmış. Koç Holding bünyesindeki Demir Eksport’ta da ortaklık yapan taraflar, özellikle General Electric ile General Motors’un 1960 sonrası yaşanan ‘lokomotif rekabeti’ sonrasında yollarını ayırmış.

Bir aile şirketi olarak Enis Fikri Tokcan yönetiminde varlığını sürdüren Tetico, sağlam adımlarla büyüyen ve gelişen bir kuruluş olmuş. General Electric ile farklı sahalarda çalışmalar sürdüren Tetico, 1950 ile 2020 arasında; NATO boru hattı projelerinden başlayarak dizel lokomotifler, denizaltılar, firkateynler temin ve üretimi gibi devasa projelerde faaliyet göstermiş. Ayrıca hidroelektrik santraller, güneş enerjisi yatırımları yapan kuruluş, son olarak yapay zeka, kuantum bilişimi, artırılmış gerçeklik gibi konuları da faaliyetleri arasına almış.

Enis Fikri Tokcan’ın 1997’de yaşamını yitirmesinin ardından ailenin ikinci ve üçüncü kuşak üyeleri, faaliyetlerini geliştirmeye devam eden şirketin yönetiminde rol almış. İnovat da kendi kulvarında halen faaliyetlerini yürüten Tetico’nun son kuşak yöneticilerinin gelecek vadeden bir alanda kurduğu bir enerji şirketi.

Enerji depolama sistemlerinin üretimi, mühendislik ve yazılım çalışmalarının geliştirilmesi, yüksek katma değerli çözümler üretilmesine yoğunlaşan İnovat, bu genç sektörde ihracatı da başarmıştı. Öncülük ettiği sektörel dernekle, sektörün fikri altyapısına destek vermiş, diğer firmalarla birlikte yeni bir enerji ekosistemi oluşmasına katkıda bulunuyordu. Ülkemizde yenilenebilir enerji altyapısı oluşturulmasına yönelik ciddi çalışmaları vardı.

Ancak ne yazık ki İnovat yönetici ortağı ve aynı zamanda Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanı Can Tokcan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybetti. Can Tokcan ile birlikte kardeşi ve İnovat CSO'su Atıl Enis Tokcan ile her ikisinin de evlatları Kemal Tokcan ile Atlas Kaan Tokcan da hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Oğlum Umutcan Akbay’ın iş arkadaşları olan kıymetli genç girişimciler Can Tokcan ve Atıl Enis Tokcan ile evlatları ‘vadesiz’ken, ‘gencecik’ken kaybedildi.

Nice insanlarımızı, nice değerlerimizi yok eden, nice yürekleri yakan, ‘nasıl olur?’ dedirten, denetlenemeyen vasat iş yapma tarzlarına artık izin verilmemeli.

Bu kadar çaresiz kalınmamalı!