OSB’lerde kırmızı kazık

Yatırım kolay iş değil. Paranız olacak, moraliniz yerinde olacak, yatırım iklimi sizi destekleyecek. Rekabet avantajı sağlayacak koşullara sahip, uygun büyüklükte yatırım yeri arayacak ve nihayet bulacaksınız. Sıra inşaata gelecek. Artık kazmayı vuracaksınız. Yanınızda da bir komşu var. O da yatırıma başlayacak. Doğal olarak aranızda bugün kırmızı kazıklarla işaretli bir sınır ve yapılması gereken bir duvar var. Peki duvarı kim yapacak? Denizi geçip derede boğulmak gibi. Sakarya’da kurulma aşamasında bir OSB ziyaretinde bölge müdürü “İşimiz biraz daha uzun sürecek. Çünkü duvarları da biz yapıyoruz” demişti. Üstelik bölge engebeliydi. Bir yandan maliyet artışı, bir yandan geçen süre... “Neden?” diye sorduğumuzda “En büyük kavga nedeni, sınır ve istinat duvarları... Tüm OSB’lerde yaşanıyor.” diye eklemişti.

OSB hukuku uzmanı Avukat Ilgın Güler sorunu işlediği makalesinde; “İki parselin projeleri gereği farklı nitelik ve büyüklüklerde istinat duvarına ihtiyaç duyması, tarafl arın bu konuda uzlaşamadan kendi ihtiyaçlarına göre yapı ruhsatı talep etmeleri halinde” diyerek izlenmesi gereken yola açıklık kazandırmış. Buna göre; Uygulama Yönetmeliği’nin 43. Maddesi’nin birinci fıkrasının (f) bendinde bu konuda “… önerilen projenin uygunluğuna…. OSB karar verir.” deniliyor. Ayrıca “… şev düzenlemesi için… istinat duvarı yapılması yükümlülüğü ilgili katılımcılara aittir.” hükmü yer alıyor.

Uyuşmazlık durumunda ise bu konudaki tespitler OSB yönetim kurulunca yapılarak tarafl arın duvar inşa bedeline katkı payı belirleniyor. Bedelin tahsilinde tarafl arın birinin tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmıyor. OSB yönetimi bu amaçla karar vermek için teknik incelemeleri ‘teknik personel’ aracılığıyla yaptırabileceği gibi ‘akademisyenlerden rapor alınması’ ya da açılacak bir tespit davası ile mahkeme kanalıyla görevlendirilecek ‘bilirkişiden rapor alınması’ yoluyla da yaptırabiliyor.

Bu arada “İnşa edilecek istinat duvarının büyüklük ve niteliğinin her iki parselin ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmesi ve yapı ruhsatının bu şekilde düzenlenmesi” bir başka ön koşul olarak ortaya çıkıyor. Ilgın Güler’in makalesinde istinat duvarı yapılmadan yapı kullanma izni ve dolayısıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine olanak olamayacağı için bu sürecin olabildiğince kısa tutulmasının gecikme ve hak kaybını önlemesi bakımından önemli olduğunun altı da çiziliyor.

Aslında mevzuatta bu ve benzeri konularda düşünülemeyecek kadar detaylı düzenlemeler var. Örneğin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ni açtığınızda bu detayları görebilirsiniz. Son olarak 11 Mart 2025 tarihinde bu yönetmelikte, “sektör ilgililerinin önümüzdeki süreçte mutlaka yüz yüze geleceği” çok ayrıntılı değişiklikler yapıldı:

“Rüzgar enerji sistemlerinin yapı alanı hesabının nasıl yapılacağı”, “Özellik arz eden binalarda kat aralarında güvenlik ağı kurulması”, “Park alanlarındaki kadın erkek genel tuvaletlerin yürüyüş yolları dâhil peyzajının TSE standartlarına uygun yapılması koşulları”, “Parklarda engelli çocuk oyun alanları yapılması koşulları”, “Patlayıcı madde bulunan yerlerde paratoner konulması koşulları”, “Tersaneler ve OSB’ler dahil toplu yapılarda kadın ve erkekler için ayrı ayrı yapılacak mescitlerin büyüklüklerine ilişkin koşullar ve bunların faaliyet ruhsatı ön koşulu haline getirilmesi”, “Binalarda yağmur suyu ve gri su için toplama sistemleri kurulması zorunlulukları ve uyulması gerekli standartlar”, “Hangi binalarda bu su sistemlerin kurulmasının zorunlu tutulduğu”, “Site apartman ortak alanlarında elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulması koşulları”, “Yeni yapı ruhsatı alma koşulları”.

Görüldüğü kadarıyla, ortak sosyal yaşama alanlarında eski mevzuat çerçevesinde iş yaparken sürpriz sorunlarla karşılaştıkça, yeni kurallarla tanışacak, yeni bedeller ödeyerek, bazen de duvar örneğindeki gibi hukuka giderek bunlara nasıl uyulacağını da öğrenmiş olacağız.

OSB’lerdeki sanayiciler kimyasal tehditlere karşı eğitim alacak

Konya’daki Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) arasında Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. İmzaları OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanı Piyade Albay Yusuf Uysal tarafından atıldı. Protokol kapsamında; 410 organize sanayi bölgesi ve OSB’lerde üretim yapan 68 binden fazla katılımcı firma kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gelişmelere karşı KBRN Sivil Savunma Farkındalık Eğitimi alabilecek.