Çalışanınıza teşekkür ediyor musunuz?

Momento kendini “Çalışanlara teşekkür etmenin en etkili adresi!” olarak tanımlıyor. Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, “Şirketlerin çalışanlarına ‘Seni görüyorum, emeğinin farkındayım, başarını takdir ediyorum ve şirketimize katkına teşekkür ediyorum’ diyebildikleri sistemleri hem dijital portal hem de fiziksel kartlar aracılığıyla” sunuyoruz” diyor..

Momento, şirketlerin çalışanlarına, bayilerine, iş ortaklarına ödüllendirme ve sadakat çözümleri sunma hedefliyle 2010 senesinde kuruldu. 13 senedir şirketlerin binlerce çalışanına performansları, emekleri ve katkılarından ötürü “teşekkür etmesine” aracılık ediyor.

Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro’nun ifade ettiği gibi, “Şirketlerin çalışanlarına ‘Seni görüyorum, emeğinin farkındayım, başarını takdir ediyorum ve şirketimize katkına teşekkür ediyorum’ diyebildikleri sistemleri hem dijital portal hem de fiziksel kartlar aracılığıyla” sunuyor. Peki bir şirket çalışanına nasıl teşekkür eder? Zeynep Dağlı Kastro anlatıyor:

Yaşamsal ve durumsal ödüller

“Şirket nasıl teşekkür eder diye baktığımızda çözümlerimizi iki kategoride gruplandırıyoruz. Bunların ilki yaşamsal ödüller ya da yaşamsal yan haklar. Bir diğeri de durumsal ödüller.

Yaşamsal ödüller; Anneler Günü, doğum günü ve bayramlar gibi özel günlerde tüm çalışanlara yönelik ‘Biz senin yaşamının ve hayatının bir parçasıyız’ demenin bir alternatif yolu. Durumsal ödüller ise performans, bir projenin tamamlanması ya da kıdem gibi belirli bir kritere bağlı olarak verilen ödülleri kapsıyor. Momento’da odağımıza ‘kutlamak’ kelimesini alıyor ve bunu kullanıyoruz. İşverenler bizler aracılığıyla çalışanlarının hem hayatının bir parçası olmalarını hem de başarılarını kutluyorlar.”

Dijitalleşme ve fintek

“Ödüllendirmeyi nasıl yaptığımızı aktarmam gerekirse; Momento’nun iki farklı çözümü var. Bunlardan ilki bir dijital sistem. Bu dijital portal aracılığıyla işverenler çalışanlarına diledikleri konularda ödül puanları atayabilirken, çalışanlar bu puanı kendi istediği alışveriş noktasında dilediği gibi kullanabiliyor. Eskiden bir kutu çikolata, bir fular ya da gömlek gibi çalışanların tercihlerinden bağımsız, herkes için tek tip ödülün varlığı söz konusuyken, sunduğumuz sistem esnekliği beraberinde getiriyor. Bu da çalışan memnuniyetini artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Özetle; şirketlerin çalışanlarına ‘Ödüllerinizi siz tercih edebilirsiniz, güç sizde’ demelerine aracılık ediyoruz. Öte yandan Momento olarak fintek sektörünün sadakat dikeyinde hizmet veren bir şirketiz. Bu kapsamda sunduğumuz ikinci çözüm ise ön ödemeli kart. Üye iş yerleri ile şirketlerin çalışanlarını bir araya getiriyoruz. Hem şirketler için hem de perakende iş yerleri için kazan kazan ilişkisini değerli kılıyoruz.

Çalışanların ortalama kıdemi 12 seneden 2 seneye geriledi

“İş hayatı son yıllarda ciddi anlamda bir değişim gösterdi. 1960’larda çalışanların ortalama kıdemi 12 seneyken, günümüzde bu 2 seneye geriledi. Günümüzde aidiyet, sadakat farklı bir noktaya taşındı. Bireyler artık daha fazla söz sahibi olmak istiyor ve daha fazla güce sahip olduğunu düşünüyor. Örneğin; eskiden büyük bir şirket kurabilmek için arazi satın almak, fabrika kurmak, makineler almak gerekiyordu ve bu da büyük bir sermaye gerektiriyordu. Bugün, teknolojinin gelişimiyle garajda 1-2 kişilik ekiple başlayıp dünyanın en büyük şirketleri haline gelen başarılara şahit oluyoruz. Bireysel güç, bireysel olarak başarıya ulaşma algısı ciddi anlamda değişmiş durumda ve yeni nesil artık çok farklı taleplerle geliyor.”

Yeni neslin beklentileri 5 başlıkta toplanıyor

“Eskiden şirketler için sadakati sağlamada tek belirleyici unsur ücretken, günümüzde aidiyet duygusu farklı etkenlerle şekilleniyor. Yakın zamanda Deloitte’un Y ve Z kuşağının tüm beklentilerini analiz ettiği rapor çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Rapora göre yeni neslin beklentileri 5 ana başlık etrafında toplanıyor: Şirketin güçlü bir vizyona sahip olması ve bu vizyonun kişinin kendi değerleriyle örtüşmesi, toplumsal fayda sağlaması, öğrenme fırsatları sunması, ilerleyebilecek alanlar sağlaması ve ücret. Bu 5 başlıkta ücretin sadece yüzde 20’lik önem arz ettiği belirtilen raporda, toplumsal sürdürülebilirlik konusu öne çıkıyor. ‘Teknolojinin içine doğan kuşakla sonradan dahil olan kuşağı nasıl bir arada tutabiliriz?’ sorusu bugün şirketlerin İnsan Kaynakları departmanlarının en çok yanıt aradığı sual. Temelde sesinin duyuran, söz sahibi olmak isteyen bir yeni nesil var ve bu jenerasyonu sadece ücretle elde tutmak mümkün değil. Yine raporua göre mevcut konjonktürde dünya genelinde Z kuşağı ev/araba almayı ya da aile kurmayı çok uzak görüyor. Bizler bu noktada hayatın kutlamaya değer yanlarının altını çizebilmek istiyoruz. Çalışanlar arası ödüllendirmeyi mümkün kılmak, globalleşen sistemlerde ülkemiz dışında görev alanlar ekiplere de sistemleri açabilmek üzerine çalışıyoruz.”

İnsan kaynağı çok değerli

''Pandemi şirketleri zorunlu bir dijitalleşmeye iterken, son birkaç yılda çok çarpıcı büyüme elde ettik. 2021’de 2022’ye geçerken 6 kat büyüdük. Bu sene de 2 kat büyüme gerçekleştirdik. Yani son 3 yılda 20 kata yakın bir büyüme elde ettik. 2020 yılında şirketlerin hediye çeki veya erzak kolisi gönderimi gibi operasyonel işlerle uğraşmasına son veren Dijital Erzak uygulamasını başlattık. Bu çözümümüze ilgi 17 kat arttı. Günümüzde insan kaynağı çok değerli ve bunu yenilemek çok masraflı. Bu noktada yan haklar ve esnek ödüllendirme sistemleri büyük önem kazanıyor.