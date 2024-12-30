Çalışanlar yeni yılda işverenden neler bekliyor?

2025 yılına girmemize çok az bir zaman kaldı. Geçen haftaki yazımda şirketlerin yeni yılda bütçelerini nasıl planlamaları gerektiğini 8 ana başlık altında toparlamıştım. Son başlık altında “Çalışan ve Takım Katılımı” başlığı altında çalışanların verimliliği ve etkinliği için bazı önerilerde bulunmuştum.

Ancak çalışan açısından bu başlığı daha derinlemesine irdelediğimizde, çalışanların da işverenden bazı beklentilerinin olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Zira, şirketlerin pazarda rekabet edebilmeleri, sürdürülebilirlik, verimlilik, ortalamanın üzerinde getiri sağlamaları ve gelecekte var olabilmeleri için çalışanları mutlu etmeleri kaçınılmazdır.

Bu nedenle, her iş kolunda veya kitle üretimi yapan ve mavi yakalı çalışanların ağırlıkla olduğu işletmelerde pek mümkün olmasa da özellikle ofislerde çalışan beyaz yakalı çalışanların işverenden beklentilerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

· Adil ve rekabetçi ücret politikalarının uygulanması: Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında çalışanlar, maaşlarının enflasyon karşısında erimemesini bekliyor. Ayrıca performansa dayalı prim ve ek gelir modelleri talep edilmektedir.

· Esnek Çalışma Modelleri: Uzaktan çalışma veya hibrit çalışma modellerinin kalıcı hale getirilmesi beklenmektedir. Ayrıca çalışma saatlerinde esneklik talep edilmektedir.

· Kişisel ve Profesyonel Gelişim Olanakları: Eğitim programları ve kariyer gelişim planları çalışanlar için cazip hale gelmektedir. Ayrıca mentorluk ve koçluk programlarına olan talep ön plana çıkmaktadır.

· Sağlık ve Refah Paketleri: Özel sağlık sigortası ve mental sağlık destek programları büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak spor salonu üyelikleri, sağlıklı yaşam destekleri gibi ek yan haklar talep edilmektedir.

· Pozitif ve Dahil Edici Çalışma Kültürü: Çalışanlar, işyerinde saygı ve şeffaf iletişim beklemektedir. Çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarının uygulanması önemsenmektedir.

· Sosyal ve Çevresel Sorumluluk Projeleri: Şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerine daha fazla yatırım yapması beklenmektedir. Çalışanlar, şirketlerinin topluma katkıda bulunmasını görmek istemektedir.

· Takdir ve Ödüllendirme Sistemleri: Başarıların düzenli olarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi, çalışan bağlılığını artırmaktadır. Yıl sonunda performansa dayalı bonuslar ve ödüller bekleniyor.

· İş-Yaşam Dengesi: Çalışanlar, fazla mesailerin azaltılması ve izin haklarının daha etkin kullanılmasını talep etmektedirler. Ayrıca çalışanlar açısından iş ve özel hayat arasındaki dengenin korunması büyük önem taşımaktadır.

Peki işverenler ne yapmalı?

· Düzenli çalışan memnuniyeti anketleri düzenlenmeli,

· Çalışan geri bildirimleri dikkate alınarak aksiyon planları oluşturulmalı,

· Çalışanların kariyer yolları ve hedefleri netleştirilmelidir.

Özetle, bu beklentilerin karşılanması, çalışan bağlılığı ve verimliliği artırarak şirketlerin uzun vadeli başarısına önemli katkılar sağlayacaktır.