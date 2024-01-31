Cep telefonları için 'döngüsel ekonomi'

Vodafone Grubu, Kasım 2022’de WWF ile birlikte “Gezegen İçin Bir Milyon Telefon” kampanyasını başlattı. Kampanyanın hedefi, toplam 3 yıllık süreçte dünya genelinde 1 milyon telefon toplanması. Bugüne kadar Avrupa ve Afrika’da 210 bin telefon toplandı.

Tüm dünyada amaç odaklı şirket olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone, Dijital Toplum, Kapsayıcılık ve Çevre olarak belirlediği odak alanlarında paydaşları için değer oluşturmayı hedefliyor.

Teknolojinin gücünü kullanarak toplumun dijitalleşmesini hedefleyen, herkes için kapsayıcı olma ve kimseyi geride bırakmadan bir çalışma anlayışını benimseyen şirket, çevresel sürdürülebilirliğe odaklanarak gezegenimizi korumaya yönelik önemli girişimlere imza atıyor.

Vodafone son olarak eski telefonların geri dönüştürülmesine yönelik global bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile yaratılmak istenen faydayı Vodafone Türkiye Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile konuştuk:

Hedef 3 yılda dünya genelinde 1 milyon telefon toplanması

“Bugün maalesef, doğa ve biyolojik çeşitlilik kayıpları, iklim krizi ve plastik kirliliği gibi pek çok sorunla mücadele ediyoruz. İklim krizi ve doğa kayıpları ile mücadelede teknoloji de önemli rol oynuyor. Araştırmalara göre, yenilenmiş bir akıllı telefonun yeni üretilmiş bir akıllı telefona göre iklim değişikliği üzerindeki etkisi yüzde 87 daha az oluyor. Yenilenmiş bir telefon, karbon salımını yaklaşık 50 kilo azaltırken, 77 kiloya yakın hammadde tasarrufu sağlıyor. Dolayısıyla, teknolojiyi nasıl kullandığımızla ilgili hepimizin daha doğa dostu seçimler yapması mümkün. Vodafone Grubu, Kasım 2022’de WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) ile birlikte “Gezegen İçin Bir Milyon Telefon” kampanyasını başlattı. Kullanıcıları eski cep telefonlarını geri dönüşüme kazandırarak doğanın korunmasına katkıda bulunmaya, gezegenimiz için fayda yaratmaya teşvik ediyoruz. Amacımız, elektronik atıkların azaltılması ve kullanılmayan cep telefonları için daha döngüsel bir ekonominin oluşması. Kullanıcılardan topladığımız her cep telefonu için WWF-Türkiye’nin doğa koruma çalışmalarında kullanılmak üzere 35 TL bağışlıyoruz. Kampanyanın hedefi, toplam 3 yıllık süreçte dünya genelinde 1 milyon telefon toplanması. Bugüne kadar Avrupa ve Afrika’da 210 bin telefon toplandı. Vodafone Türkiye olarak, bu kampanyayı sosyal medya üzerinden ‘Doğanın Yanında Duruyoruz’ temasıyla yürüttüğümüz iletişim çalışmalarıyla da destekliyoruz.

Bu çalışmalardan biri de projenin daha geniş kitlelere yayılmasını hedefleyen filtremiz. Bu filtrede proje detaylarına yer veriyoruz. Filtreyi kullandıkları hikâyelerini Instagram hesaplarından paylaşan tüm kullanıcıları ‘Doğanın Yanında Duran Elçi’ ilan ediyoruz.”

Takas, yenileme ve yeniden satış, onarım ve geri dönüşüm

“Gezegen İçin Bir Milyon Telefon” kampanyası, Vodafone’un tüm dünyada hem israfı hem de karbon emisyonunu azaltmak üzere eskiyen telefonları döngüsel ekonomiye kazandırmak amacıyla yaptığı çalışmaların önemli bir ayağını oluşturuyor. Grubumuz, eskiyen cihazlar için ‘takas’, ‘yenileme ve yeniden satış’, ‘onarım’ ve ‘geri dönüşüm’ olmak üzere 4 yöntem içeren bir yaklaşımla döngüsel ekonomiye katkıda bulunuyor. Her türlü elektronik atık geri dönüştürülebiliyor. Bizim topladığımız telefonlar da her türlü geri dönüşüme gidiyor. Eski telefonları takas ve geri dönüşüm yollarıyla alıyoruz. Takas edilen eski telefonları yenileyerek yeniden kullanıcılarımıza sunuyoruz. Tekrar kullanılamayacak durumda olup kullanıcılarımızın geri dönüşüm amaçlı e-atık kutularına bıraktıkları telefonları ise geri dönüştürüyoruz.”

Dijital teknolojiler küresel karbon emisyonlarının %20’sini önleyebilir

“Dünya hızla yeşil ve dijital dönüşüme hazırlanıyor. Yapay zekâ, 5G, nesnelerin interneti gibi dijital teknolojilerin kullanımı pek çok sektörde verimliliği artırırken emisyonların azaltılmasına da önemli katkı yapıyor. Dijitalleşme, sürdürülebilir kalkınma modelinin hayata geçmesinde vazgeçilmez bir unsur ve ikiz dönüşüm önümüzdeki döneme ışık tutacak. Digital Europe’un yaptığı araştırmaya göre, dijital teknolojiler 2030 yılına kadar diğer endüstrilerin küresel karbon emisyonlarının yüzde 20’sini önlemesine yardımcı olma potansiyeline sahip. Bu dönüşüm için ayrılacak kaynak ve yapılacak yatırımlarla bağlantıyı artırmak, dijitalleşme ile değer yaratmak ve sürdürülebilir geçişi kapsayıcı kılmak mümkün. Bu süreçte sektörümüze hem kendi karbon ayak izini azaltmak hem de ekonominin her alanında ihtiyaç duyulan sürdürülebilir çözümleri sağlamak açısından önemli roller düşüyor. Biz de ‘Gezegen İçin Bir Milyon Telefon’, ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’, Eko-SIM kart gibi projelerle ikiz dönüşüme katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

"Yeni nesil perakende dönüşümü için 110 milyon TL yatırım yapıldı"

“Teknolojik gelişmelerle birlikte perakende sektöründe önemli gelişmeler oldu. Biz de yeni nesil perakende dönüşümümüzü başlattık. Bu dönüşümle temel hedefimiz, mağazalarımızı müşterilerimiz için yeşil dönüşüme duyarlı, teknoloji ve deneyim merkezleri haline getirmek. Mağazalarımızı operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin de sergilenebileceği alanlara dönüştürdük. Mağazalarımızda cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünleri de sunuyoruz. Yeni nesil ürünlerimizi operatör bağımsız tüm müşteriler özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor. Yeni nesil perakende anlayışıyla temel olarak müşterilerimiz ‘Teknolojide yeni ne var” diye mağazalarımıza gelsin istiyoruz. Sonrasında da müşterimizin istediği ürünü Türkiye’nin herhangi bir yerindeki evine gönderebileceğimiz bir yapı kurduk. Müşterilerimiz, dijital asistanımız TOBi üzerinden mağaza çalışanımıza özel QR kod ile buluşuyor ve evine istediği cihazın gönderilmesi gibi, daha önce mağazalarımızda bulunmayan birçok hizmeti alabiliyor. Yeni nesil perakende anlayışıyla dijital ve fiziksel mağazaları birbirine rakip değil birbirini tamamlayan unsurlar olarak konumlayıp müşterimize en iyi deneyimi sağlamayı hedefliyoruz. Yeni nesil mağazalarımızda kullanılan malzemelerin yüzde 95’i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemelerden oluşuyor. Ayrıca, mağazalarımızda hem elektronik atık hem de ikinci el cihazların toplanmasına yönelik geri dönüşüm alanlarımız var. Bugün 110 mağazamız yeni konseptimizde hizmet veriyor. Bu dönüşüm için bugüne kadar 110 milyon TL’yi aşkın yatırım yaptık. Tüm Türkiye’de hizmet veren 860 mağazamızın yeni nesil perakende dönüşümünü fazlara bölüp tamamlamayı hedefliyoruz.”

"Eko-SIM kartlarla Türkiye’de 20 ton yeni plastik kullanımı önlenecek"

“Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik sürdürülebilir proje ve programlar hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, plastik SIM tedariki ihtiyacını da tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bir SIM kart çok küçük görünse de büyük bir atık potansiyeli yaratıyor. Bu farkındalıkla 2014’te yarı boyutlu SIM kartlara geçiş yaptık ve müşterilerimizin plastik kullanım miktarını yarı yarıya azalttık. Geçen yılın başında da geri dönüştürülmüş plastikten üretilen Eko-SIM kartları çevresel taahhütlerimizin bir parçası olarak kullanıma sunduk. Müşterilerimiz, kendilerine en yakın Vodafone mağazasında SIM kart değişimi yapabiliyor. Eko-SIM kart kullanımıyla dünyada yıllık 320 ton, Türkiye’de ise yaklaşık 20 ton yeni plastik kullanımını önlemeyi hedefliyoruz.”

"Geri dönüşümde farkındalık yaratıyoruz"

“Elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 5 yıl önce ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini başlattık. Bu projeyle çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin evlerinden getirdiği e-atıkları topluyoruz. Daha sonra, bu atıkların lisanslı bir firma tarafından geri dönüştürülmesini sağlıyoruz. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle de Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında okullarda kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar 8 ilde kodlama sınıfları açarak yaklaşık 10 bin çocuğun hayatına dokunduk. Proje kapsamında 53 iş ortağımızın da desteğiyle 20 tonu aşkın e-atık geri dönüştürüldü. Bir diğer projemiz ise ‘Yeşil Gezegen’. 3 yıl önce Habitat Derneği ile birlikte başlattığımız proje ile amacımız, çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik farkındalığına sahip nesiller yetiştirmek. Proje kapsamında, Türkiye’nin farklı illerinde 7-14 yaş arası çocuklara iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında online eğitimler veriyoruz. Bugüne kadar 20 ilde 7 bini aşkın çocuğa ulaştık.”