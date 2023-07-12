Son bir ayda dolar kurunun yüzde 30 artmasıyla, vergi artışlarının ürün fiyatlarını yükseltmesiyle, memur ve emeklilere yapılan maaş zamları şimdiden eridi. Bunların yaşanacağını biliyorduk.

Yaşanan deprem, kur korumalı mevduat ürünü, seçim vaatleri ve yapılan harcamalar, bütçe üzerinde büyük yük oluşturdu.

Oluşturmaya devam edecek. 2024’te de bütçe açığı yüksek olacak. Sonbaharda kuvvetle muhtemel yeni vergiler gelir. Meclise sunulan ek bütçedeki vergi geliri tahminiyle, açıklanan vergilerin bütçeye gelir etkisi arasında büyük fark var. Ekonomik büyüme, devletin vergi gelirlerini tabii ki artırır. Yine de, ek vergiler kaçınılmaz gibi duruyor. Yerel seçimler için yapılacak harcamaları da unutmayalım.

Mehmet Şimşek’e yüklenilmesi anlamsızdır. Göreve kim gelse bu adımları atacaktı. Türkiye ekonomisinde son yıllarda irrasyonel bir coşkunluk yaşandı. Reel sektörü zor günler bekliyor. Faiz artışları, kaynağa ulaşımı daha da zorlaştıracak. Üzülerek söylüyorum. Çilemiz dolmadı.