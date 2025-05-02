EUR/USD paritesinde yeni hedefler

ABD’nin askeri desteğini çekeceğini söylemesi, Rusya’nın gaz akışını kesmesi, yapay zekâ çalışmalarında geride kalınması gibi nedenlerle, Avrupa’nın bir varoluş krizine girebileceğini düşünen politikacılar büyük paketler açıkladılar. Bu harcamaların büyümeyi destekleyeceği varsayımıyla euro cinsi varlıklar destek buldular. ABD’nin yanlış tasarladığı tarife politikası da dolar cinsi varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.

Yedi ve 19 Mart yazılarında, ‘‘Spekülatörler EUR/USD’da 1,08 ve 1,10 hedeflerine ulaştılar. Sonraki hedef, 1,15’teki bariyer opsiyonu devirmektir’’ vurgusunu yaptım. Parite 21 Nisan’da 1,1572 ile dört yılın zirvesini gördü. Trump göreve başlamadan önce, uygulayacağı ekonomi politikasını anlatırken güçlü dolar istediğini söylüyordu. Bu ekonomik ajanda, zayıf dolarla desteklenebilirdi. İşler yolunda gitmediğinden, Trump artık güçsüz dolara yakın duruyor.

Süper dolar dönemi bitmiş olabilir. Tabii doların büyük düşüş trendinin başlayıp başlamadığı tartışılır. Çünkü döviz piyasasında büyük trendler 5 ila 10 yıl sürüyor. Spekülatörler EUR/USD’da 1,20 bariyerine gözlerini diktiler. Avrupa’dan büyük bir bankanın bu hafta 2,5 milyar euroluk, 9 ay vadeli, 1,25 hedefli opsiyon aldığını belirteyim. İçeride moral bozukluğu var. Finansman maliyetleri yükseldi. Bari küresel göstergelerden destek bulalım. EUR/USD paritesindeki yükselişin ve petrol fiyatındaki düşüşün sürmesi, Türkiye ekonomisi için olumlu olacaktır.