Çimsa, çimentoya teknoloji kattı, dünyada ilk 3’e girdi

Çimentoda dünyanın ilk ‘sofistike’ tesisi Mersin’de tamamlandı. Hem gri, hem beyaz, hem sınırda karbon vergisine takılmayan kalsiyum alüminat (CAC) üreten tek tesis Çimsa’nın Mersin Fabrikası’nda 1,5 milyar liralık yatırımla 16 ayda devreye alınmış oldu. Çimsa’nın küresel anlamda en büyük fabrikası olan tesis, atık ısıdan da elektrik üretiyor. Tesisin devreye girmesi nedeniyle Sabancı Topluluğu’nun üst düzey çıkarma yaptığı Çimsa Mersin Fabrikası, CAC alanında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri haline geldi. Çimsa’nın hedefi geleneksel çimento üretmekten çok dünyadaki malzeme devriminin öncülerinden biri olmak. CAC da bu alanda önemli katma değer yaratıyor. CAC, bir torba gri çimentonun 8 katı, beyaz çimento üç katı fiyatla satılıyor.

“Dünyadaki malzeme devriminin öncülerinden biri olacağız” diyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak sıçramayı yapacaksak, dünyadaki malzeme devrimine seyirci kalamayız. Bu devrimin ateşini biz yakmalıyız. Teknoloji gücümüzü, geleceğin malzemelerini yaratmak için kullanmalıyız. Yeni ekonominin tüm kurallarına göre topluluğumuz yeniden yapılandırıldı” şeklinde konuştu. Çimsa’nın bu alanda önemli bir rol üstlendiğinin altını çizen Alper, şunları söyledi: “Yapı malzemeleri, dünyanın sürdürülebilirlik hedefleri için sorumluluğu en yüksek iş kollarından biri. Bu kapsamda Çimsa’yı, Akçansa’yı ya da Sabancı Building Solutions’ı, sadece çimento üreticisi olarak konumlamıyoruz. Şirketlerimiz, ileri malzeme teknolojileri alanında aktif araştırmalar yapan multidisipliner yapılar. CAC tesisimiz de bu yaklaşımın uzantısı. Çimsa’nın ilk önceliği ana işlerini daha küresel ve kârlı hale getirmek. İkincisi ise çimentodan yapı malzemelerine dönüşümü ve ürün çeşitlendirmesini başarıyla sürdürmek. Bu dönüşümde, CAC bir köprü görevi görüyor.”

“BİST’TE HEM TAŞ TOPRAKTAYIZ HEM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE”

Çimentonun Borsa İstanbul’da (BİST) ‘Taş Toprak Endeksi’nde yer aldığını ancak Çimsa ile hem bu endekste hem de Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldıklarını anlatan Alper, “Çimento sektörü, bölgeseldir. Bırakın dünyayı; bir bölgeden başka bir bölgeye transfer edilemez, rekabetçi olamaz deniliyordu. Çimsa, bugün dünyanın dört yanına ürün ihraç ediyor. Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlıyor. Çimento teknolojik ürün değil deniyordu. Biz Türkiye’nin sektöründeki ilk teknoloji Ar- Ge merkezi olan Formülhane ile Mersin’den Münih’e teknoloji üssü kurmuş durumdayız. Çimento, karbon ayak izi en yüksek sektörlerden deniyordu. Ama karbonsuzlaşma yolculuğunda ülkemizde en hızlı ilerleyen şirketlerden ikisi Çimsa ve Akçansa. Özetle yapı malzemeleri sektörü teknolojiktir, sürdürülebilirdir, kadınların çalışabileceği ve global bir sektördür” şeklinde konuştu.

GEÇEN YILKİ YATIRIMLAR 51 MİLYAR TL TUTARINDA

Sabancı Topluluğu’nun, 2021- 2023 döneminde 89 milyar TL yatırım yaptığını kaydeden Alper, “Geçen yıl, toplam yatırımlarımız 2022’ye göre yüzde 70 artışla 51 milyar TL seviyesini aştı. Yatırımcılarımızla paylaştığımız önemli verilerden biri de banka dışı yatırımlarımızın gelirimize oranı. Geçen yıl bu oranı yüzde 11,4 seviyesine yükselttik. Daha önce açıkladığımız yatırım stratejimize paralel olarak, banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’lik bölümünü mevcut iş kollarımıza, yüzde 75’ini ise ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına yönlendiriyoruz” diye konuştu.

Çimsa, ABD’de pazarın %20’sine İspanya’da yarısına hakim

6 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yapan Çimsa’nın CEO’su Umut Zenar, “Türkiye’de 3 entegre fabrikamız, ABD’de öğütme tesisimiz, 4 farklı uluslararası terminalimiz var. ABD’de yüzde 20, İspanya’da yüzde 50’ye yakın pazar payına sahibiz. Başarımızı katma değerli ürünlere borçluyuz. İspanya’da 2021’de Bunol’de satın alma yaptık ve bu sayede beyaz çimentoda liderliğe oynuyoruz. Şimdi aynı başarıyı CAC ile yakalayacağız. Mersin yatırımımızla Çimsa’nın CAC klinkeri üretim kapasitesini yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselttik. Artık küresel CAC pazarında üçüncü büyük üreticiyiz. Başlıca pazarlarımız Avrupa, Kuzey Amerika, Çin ve Hindistan” diye konuştu. Mersin’de devreye aldıkları tesisle ilgili de bilgi veren Zenar, “Burası çimentoda sofistike bir tesis. İş ortağımızla geliştirdiğimiz bu yeni fırın, mevcut 3 fırının kapasitesini tek başına üretebiliyor. Dünyadaki en büyük dikey fırınlardan biri. Ayrıca alternatif yakıtlarda rakiplerimizden çok ayrıştık. Sektör ortalaması yüzde 8, biz enerjinin yüzde 30’unu alternatif yakıttan sağlıyoruz” dedi.

ABD’de 82 milyon dolarlık yatırım

Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Grup Başkanı Burak Orhun, grup şirketlerinin küresel ayakizini artıracaklarını anlatarak, şunları söyledi: “Mersin’deki CAC tesisimizin üretiminin yüzde 90’ını ihraç edeceğiz. Münih Teknik Üniversitesi’nde açtığımız Sabancı Teknoloji Merkezi ile Mersin’deki Formülhane ileri malzeme alanında köprü olacak. ABD’de yatırımına devam ettiğimiz gri çimento öğütme tesisimizle, bölgede beyaz çimentonun yanı sıra gri çimento pazarında da aktif şekilde yer alacağız. 82 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceğimiz tesisimizi gelecek yılın son çeyreğinde devreye alacağız.”

CAC NEDİR?

Kalsiyum alüminat çimento (CAC) ısıya dayanıklı, yüksek performans ve dayanım gösteren özel bir çimento. ABD’de kanalizasyonlarda kullanılıyor. Normal çimentonun buradaki ömrü 20 yılken, CAC’ın ömrü 100 yıl. Maden sahalarının duvarlarında da kullanılan CAC, yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğu için 1500 dereceye kadar bozulmuyor. Japonya’da dünyanın en kaliteli çeliği, yüzde 99,99 safl ıkta fırınlarında CAC kullanıldığı için üretilebiliyor.