Filenin geleceği 41 merkezde “Fabrika Voleybol” ile büyüyor

Beytüşşebap, Erçiş, Derik… Türkiye’nin eğitimde fırsat eşitsizliğinin derin uçurum halinde yaşandığı ilçeler… Trendyol’un destekleriyle Türkiye Voleybol Federasyonu’nun öncülüğünde bu kader değişiyor. Altyapı atılımı olan “Fabrika Voleybol” 41 merkezde yüzde 89’u kız olan öğrencilerle filenin geleceğini şekillendiriyor.

Türkiye’nin voleybol ülkesi olmasını sağlayan önemli bir adım, 12 yıldır sessizce büyüyen altyapı atılımı “Fabrika Voleybol Okulları” oldu. Trendyol’un ana destekçisi olduğu Fabrika Voleybol Okulları, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) önceliğinde 6-15 yaş arası çocuklara sadece spor değil, özgüven, disiplin ve birlikte başarma duygusu kazandırıyor. Proje, bugüne kadar 23 bini aşkın çocuğa ulaştı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin’in deyimiyle bu çaba, “Türkiye’nin geleceğine yapılan bir yatırım.” Projenin 18 Haziran’da oynanan Türkiye – Dominik Cumhuriyeti maçı öncesinde düzenlenen basın buluşmasında dile getirilen veriler, Fabrika Voleybol Okulları’nın sadece bir spor eğitimi değil, aynı zamanda yaşam becerisi kazandırma misyonu taşıdığını ortaya koyuyor. 2013 yılında kurulan Fabrika Voleybol’da 23 bini aşkın çocuğun katıldığı eğitimlerde öğrencilerin yüzde 89’unu kız çocukları oluşturuyor. Türkiye genelinde görev yapan 141 antrenör, sadece sahada değil, çocukların karakter gelişiminde de önemli bir rol üstleniyor.

“A Milli Kadın Voleybol Takımımızın dünya çapında elde ettiği başarılar hepimizi gururlandırıyor. Ama asıl heyecan verici olan, bu başarıların Anadolu’nun dört bir yanındaki çocuklar için bir ‘ben de yapabilirim’ duygusu uyandırması” diyen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, şunları söylüyor: “Biz Trendyol olarak, bu hayalin doğduğu noktada yer almak istiyoruz. Şırnak’ta, Hakkari’de, Van’da, Muş’ta topa ilk kez dokunan bir kız çocuğunun gözlerindeki ışık, bizim en büyük motivasyonumuz. Trendyol bu projenin sadece sponsorluğunu değil, tüm ruhunu sahiplendi. Salonların donanımından antrenörlerin desteklenmesine, deprem bölgelerinde sahaların kurulmasından ekipman teminine kadar her aşamada federasyonla omuz omuza çalışıyoruz. Kahramanmaraş’taki çadır kentlerde çocuklara voleybol oynama şansı sunabilmek, bizim için finansal destekten çok daha anlamlı. Hayalimiz çok net: Bugün Fabrika Voleybol’da forma giyen çocukların, yarının milli formasıyla sahaya çıkmaları. Yarının Hande’leri bu sahalarda yetişiyor. Ama bundan da önemlisi; bu çocukların, iyi bireyler, özgüvenli gençler ve dayanışmaya inanan insanlar olarak hayata katılmaları. Gururla söylüyoruz: Filenin geleceği sahada büyüyor. Ve biz Trendyol olarak bu yolculukta çocuklarımızın yanındayız.”

Türkiye altyapı yatırımı ile voleybol ülkesi oldu

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş’ın vurguladığı gibi, “öncelik iyi insan yetiştirmek.” Fairplay ruhu, takım çalışması, iş birliği gibi değerler çocuklara küçük yaşta kazandırılıyor. Sporcu olmak isteyenler için sağlam bir temel oluşturulurken, profesyonel yolculuğa devam etmeyen öğrenciler de spor kültürünü yaşamlarının bir parçası haline getiriyor. Ayrıca Aslandaş, hepimizin aklındaki “Türkiye nasıl bir voleybol ülkesi oldu sorusunu şöyle yanıtlıyor: “Federasyonlarda hedef altyapı yatırımlarının yüzde 15’in altına düşmesi. Biz bugüne kadar yüzde 25’in altına düşmedik. Türkiye sadece önemli bir voleybol ülkesi değil, sporcu ihraç eden bir merkeze bu sadeye dönüşüyor.”

■ 16 bin nüfuslu Beytüşşebap’ta 200 öğrenci kaydoldu

TVF Fabrika Voleybol Okulları Direktörü Fuat Fırat, okulların sadece sporcu değil; öğretmen, hakem, istatistikçi ya da spor yöneticisi yetiştirme potansiyeli olduğunu belirtiyor. Proje kapsamında son iki yılda Mardin (Derik, Kızıltepe), Şırnak (Beytüşşebap), Van (Erciş), Kars, Ağrı ve Kilis gibi illerde 7 yeni merkez açıldı. Hakkari, Şırnak ve çevresindeki okullarda kız öğrencilerin oranı yüzde 85’in üzerine çıkmış durumda. Örneğin, Hakkari Fabrika Voleybol Okulu İdari Antrenörü Esra Ertuş’un aktardığına göre, kız çocukları sadece spor yapmayı değil, aynı zamanda okul başarılarını da artırmayı başarıyor. Ertuş, Hakkari’de 158’i kız olmak üzere, 172 öğrencileri olduğunu da anlatıyor. Fabrika Voleybol Şırnak Okulu’nda ise 1500’e yakın öğrenciye ulaşıldı. Antrenör Yüksel Bayar, 16 bin nüfuslu Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Fabrika Voleybol’a kayıt olan 200 çocuğun projenin ciddiyetini de ortaya serdiğini anlatıyor.