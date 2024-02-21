Çin'in enerji liderliği

Naci İris

Elektrik Yüksek Müh. & İşletme Bilim Uzmanı

Çin 2023 yılında, dünyadaki diğer ülkelerin kurduğu tüm güneş panellerinden daha fazla güneş paneli kurdu. Çin'in 2023 yılında sisteme eklediği güneş enerjisi kapasitesi Amerika Birleşik Devletleri’nin şu ana kadar kurduğu tüm güneş enerjisi kapasitesinin %20 fazlası. 2022 yılında 87,4 GB'lik enerji kapasitesi ekleyen Çin, 2023 yılında 216,9 GB enerji kapasitesi ekleyerek kendi rekorunu da açık ara farkla kırmış oldu.

2020 yılında belirlediği enerji hedefleri açıklandığında, sektörle ilgilenenler bu hedefleri çok iddialı bulmuştu. Ancak Çin kendi koyduğu bu hedefleri planlanandan daha önce bitirme yolunda ilerliyor. Gerek Güneş enerjisindeki yatırımları, gerekse rüzgâr enerjisi üretimi kapasitesindeki %20'nin üzerindeki artışlarla aslında temiz enerjiye geçiş kararlılığını en üst seviyede ortaya koyuyor. Bu ilerlemeye rağmen için hala ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin %60'a yakınını kömür kullanarak elde ediyor.

Çin'deki güneş ve rüzgâr tesislerinin hızla artış göstermesi bu sektörün üreticileri ile ilgili çok üst seviyede bir rekabete sahne oluyor. Birim maliyetler düştükçe yatırımlar artıyor.

Güneş ve rüzgâr enerji santrallerinin yapıldığı bölgelerdeki şebeke altyapısı sorunu, Çin içinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu sorun aslında sadece Çinin değil, yenilenebilir enerjide mesafe kat eden tüm ülkeler için geçerli, bu ülkelerin şebeke altyapısına yatırım ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Çin, 2024 yılında güneş enerjisi kurulumlarında yüzde 7'lik artış ve yeni rüzgâr kapasitesinde yüzde 11'lik bir artış planlıyor. Bu çabalar, hem ülkenin hedefleri, hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadele açısından büyük önem arz ediyor.

Güneş enerjisindeki yüzde 7’lki artış gözünüze küçük görünmesin. 2024 te yapacağı güneş yatırımı, konuyu önemseyen Almanya gibi bir ülkenin bu güne kadar yaptığı tüm güneş yatırımının yarısından fazla.

Darısı ülkemizin başına.