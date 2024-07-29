Cirosu 9 milyar lirayı aştı, şarj ağı için elektrikli oto ile 150 bin kilometrede yolda bile kaldı

Baba Mehmet Akcan’ın 1942 yılında kuyumculukla temellerini attığı Akcan Holding, Şakir Akcan ve Özcan Akcan’ın da iş hayatına atılmasıyla 1990’larda akaryakıt istasyonları açtı. 1995 yılında da tekstil sektörüne adım atıp, open-end pamuk ipliği fabrikası kurdu.

Akcan Holding çatısı altındaki Gaziantep’teki iplik fabrikası sayısı zamanla ikiye, günlük üretim de 110 tona çıktı. Böylece Türkiye’nin ilk 5’i arasına girdi. Akcan Ailesi zamanla otomotiv bayiliğine ve Gaziantep’teki Grand Otel ve Divan Otel’in mülk sahipliği ile turizm sektörüne de adım attı. Akaryakıt istasyonu işleri de büyüdü, Shell’in ciro bazında Türkiye’deki en büyük bayisi oldu. 3 ilde 5 akaryakıt istasyonuna, 12 ilde de madeni yağ merkezine ulaştı.

Akcan Ailesi’ne ait istasyonlarda taşıt tanıma sistemiyle alışveriş yapan araç sayısı 60 bini bulup, ciroda çıtayı yükseltince müşterilerinden, “elektrikli araçlar için şarj noktası kurmayı düşünmüyor musunuz?” talepleri geldi. Bunun üzerine akaryakıt şirketleri En Yakıt üzerinden başvuru dosyası hazırlandı, EPDK’ya verildi:

· 30 yılı aşkın süredir akaryakıt istasyonları işletiyoruz. 60 bin aracı kapsayan taşıt tanıma sistemimiz başarılı şekilde yürüyor. Elektrikli araçlar için de benzeri bir sistemi “En-Ix” teknolojisiyle oluşturacağız.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2022 yılında En Yakıt’a şarj noktası-şarj istasyonu lisansını verdi:

· EPDK’dan Türkiye’de ilk şarj lisansını “0001” nolu belge ile En Yakıt almış oldu.

En Yakıt, bir taraftan şarj istasyonu- şarj noktası kurulumlarını sürdürürken, Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan, En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses’le elektrikli araç kullanarak tura çıktı.

Amaçları Türkiye’deki elektrikli araç şarj istasyonları ve noktalarını deneyimlemek, yaşanan sıkıntıları, eksikleri yerinde görmekti:

- Elektrikli aracımızla yaptığımız yol 150 bin kilometreyi buldu. Yolda bile kaldık. Ankara yolunda Gölbaşı civarında şarj noktasına 6 kilometre kala elektriğimiz bitti. Çekici çağırdık, şarj noktasına öyle ulaştık. Özcan Akcan ve Tayfun Şenses’le geçenlerde İstanbul’da buluştuk. Küçük bir grup meslektaşımla birlikte başta En Yakıt olmak üzere Akcan Holding ve bağlı şirketlerini konuştuk.

Özcan Akcan, akaryakıt istasyonu deneyiminden yola çıkarak şu saptamayı yaptı:

- EPDK’nın 0001 nolu şarj istasyonu bizim ama şu anda lisans alan şirket sayısı 180’i bulmuş durumda. Akaryakıt dağıtım şirketlerinin sayısı da bir ara 180’i aşmıştı. Konsolidasyon oldu, 34’e düştü. Aynı şey elektrikli araç şarj istasyonu işinde de yaşanacak.

Akaryakıt istasyonları ve madeni yağ tarafında geçen yıl 5 milyar liralık ciroya ulaştıklarını bildirdi:

- Oradaki tecrübemizle elektrikli araç şarj istasyonu ve noktası işinde yol alıyoruz.

Türkiye’de elektrikli araç sayısının hızla 100 bini aştığını vurguladı:

- Ülkemiz genelinde 142 şarj istasyonuyla pazarın iddialı oyuncuları arasında yerimizi aldık. Kurduğumuz ağın hepsi 180 kw olan tek şirketiz. Yani, hızlı şarj söz konusu. Büyümeye devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar istasyon sayımızı 300’e çıkaracağız.

Elektrikli araç şarj istasyonu alanında Türkiye’de ilk 5’te yer almayı hedefl ediklerine dikkat çekti:

- 50 milyon Euro yatırım yapanlar ilk 5’e, 25 milyon Euro yatırım yapanlar da ilk 10’a girebiliyor. Biz şu anda ilk 10’dayız. Sadece cihaz yatırımı yetmiyor. Arkadaki trafolar için de yatırım gerekiyor. Trafo dahil, bir şarj istasyonu maliyeti 65 bin Euro’yu buluyor.

İlk 10’daki yerlerini sağlamlaştırmaları için yatırımlarının 30 milyon Euro’yu bulması gerektiğinin altını çizdi:

- İlk 10’daki yeri sağlamlaştırmak için 450 istasyona, ilk 5’e girmek için de 800 istasyona ulaşmak gerekiyor. Müşteri ağını genişletmek için de bazı adımlar atıyoruz. Bunlardan biri de THY ile Miles & Miles işbirliği oldu. Bizim şarj istasyonuna gelen THY’den mil kazanıyor. Özcan, grubun iplik tarafında da yatırımı sürdürdüklerinin altını çizdi:

- İplikte 42 milyon dolarlık daha yatırım yapıyoruz. Böylece günlük üretimimiz 140 tona çıkacak.

Yeri gelmişken bütün grubun bu yılki ciro beklentisini paylaştı:

- Bu yıl toplam ciromuzun 9.6 milyar lirayı bulmasını bekliyoruz. Baba Mehmet Akcan’ın 1942 yılında kuyumculukla temellerini attığı Akcan Holding, tekstil ve akaryakıt bayiliği ile büyüdü, turizm sektörü ve otomotiv pazarlamasında da yerini aldı. Cirosu 10 milyar liraya yaklaşan Akcan Holding, En Yakıt’la girdiği elektrikli araç şarj istasyonunda da ilk 5’e doğru yol almak üzere kolları sıvamış görünüyor…

Elektriği GES’ten sağlamayı planlıyor, şarj noktası aracı kablodan tanıyor

EN Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan, grubun güneş enerjisi yatırımlarına işaret etti:

- Şu anda çatı ve saha toplam kurulu gücümüz 15 MW. Yıl sonuna kadar 20 MW’a çıkacak. 5 yılda 50 MW’ı bulmayı planlıyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Biz En Yakıt’ın elektriğini tümüyle GES’ten sağlamayı hedefl iyoruz. Böylece şarj için bize gelen elektrikli araçların karbon ayak izinde sıfıra doğru ilerleme şansı olacak.

Akcan, şarj istasyonu ve noktalarında “en-ix” teknolojisini kullandıklarını bildirdi:

- Bu teknoloji daha pratik ve güvenli. Uygulama indirilip araç bilgileri giriliyor. Şark kablomuz aracı tanır hale geliyor. Otomatik şarjı başlatıyor. Bu sistemde taşıt tanıma da geçerli. Yani, başka araca yükleme yapılamıyor.

İstese ciğerimi bile verecektim

Geçen Çarşamba günü Handan Sema Ceylan aradı: - Kahramanmaraş Temsilcimiz Ali Eskalen haber verdi. Karacasu Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Arifi oğlu vefat etmiş. Handan Sema Ceylan’la konuşurken 2022 yılı Eylül ayı sonlarını anımsadım.

Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (KASİAD) genç ekibi ile birlikte düzenlediğimiz “Ekonomi Zirvesi” için kente gittiğimizde Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Ali Ağaoğlu ile fabrika turu yapmıştık. Tur sırasında Karacasu Tekstil’e de uğramış, Mehmet Arifioğlu, şirketin Genel Müdürü Fatih Işık ve Burak Orhan Arifi oğlu ile sohbet etmiştik.

Burak Orhan Arifi oğlu ve Fatih Işık, geliştirdikleri iplik boyama makinesini gösterip anlatmış, ben şu yazıya şu başlığı atmıştım:

· Pamuk ipliğini boyamada suyu 3’te bire indiriyor, yüzde 95 temizliyor…

Ardından Mehmet Arifi oğlu ve Karacasu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Burak Orhan Arifi oğlu ile birlikte Bebiller Medikal’e uğramış, Dr. Mehmet Tokur ile konuşmuştuk:

- 2018 yılında Bebiller Medikal olarak Karacasu Tekstil’den yatırım desteği aldık. Mehmet Bey’e teşekkür ediyorum. Burada tek kullanımlık solunum cihazları, kalp tamir kiti başta olmak üzere 24 kalem plastik tıbbi sarf malzemesi üretiyoruz.

Burak Orhan Arifioğlu’nu aradım, yoğunluktan ulaşamayınca başsağlığı mesajı yazdım.

Burak Orhan, önceki gece 01.14’te şu yanıtı verdi:

- Abi, çok uğraştım. İstese ciğerimi bile verecektim. Olmadı… Dün sabah da Nazar Tekstil’in ortağı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’un sosyal medyadaki paylaşımını okudum:

- Ah be Mehmet Amcam… Babamın (Mehmet Balduk) dostu, yol arkadaşı, abisi… Babamın vefatı sonrası yol göstermelerini hiç unutmayacağım… Biz gençler için hayatını ilham alacak o kadar çok sebep var ki…

Burak Orhan Arifioğlu ile yazıştık. İlk aşamada babasının Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekilliği döneminde başlattığı burs programı aklına geldi…

Mehmet Arifioğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum…

Mekanı cennet olsun…