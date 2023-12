Cumhuriyetimizin 100. yılına yüzde 33 kadınsız şirket hiç yakışmıyor!

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil, “Yetişmiş, hazır hatta artık tecrübeli çok üyemiz var. Türkiye Cumhuriyetin yüzüncü yılına ise hiç yakıştırmıyorum yüzde 33 kadınsız şirketi. Rahmetli mentorumuz Mustafa Koç’un dediği gibi ‘kadınsız toplum yarınsız toplumdur.’ Bu vatanda okumuş yetişmiş her kadın gibi her erkeğin de cumhuriyete borcudur kadınları desteklemek” diyor.

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği tarafından düzenlenen “Gelecek İçin Kadın Gücü Zirvesi” 19 Aralık’te gerçekleşti. Kadının gücünü vurgulamak, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık konularında topluma ve gelecek nesillere ilham vermek amacıyla düzenlenen zirveye, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil’in şu sözleri damga vurdu: “Varız, hazırız, buradayız ve en güzeli beraberiz”

Bugün, kadınların iş dünyasında ve yönetim seviyelerinde yetersiz temsiliyeti sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın sorunu. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD); gerek yönetim kurullarında kadın temsil oranının artırılması gerekse bu role aday gösterilecek “hazır” kadın havuzunun genişletilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hande Yaşargil ile, bu çalışmaları konuştuk:

Ülke olarak sorunumuz seçme, atama, yerleştirme alanında

“Yönetim kurullarına aday gösterilecek hazır kadın yönetici konusunda çok yol katettik, yani arz problemini çözdük. Şu anda hali hazırda üst yönetimde görev yapan ya da yapmış, bir YK başkanından ya da tecrübeli bir YK üyesinden 18 ay mentorluk almı, ş ayrıca 90 saati zorunlu olan bağımsız yönetim kurulu üyeliği sertifika programından geçmiş, bağımsız bir değerlendirme şirketi tarafından değerlendirilmiş 265 mezunumuz var. Bu sayı yönetim kurulunda kadın olmayan halka açık şirket sayısından fazla. Bizim ülke olarak sorunumuz birinci konuda yani seçme, atama, yerleştirme alanında. Bu sorunun çözümü bir sır değil göreceli de değil. Normal şartlarda artışa bırakıldığında 100 senede eşitlenmiyor.”

Hükümet politikası olması gerekiyor

“Önce Kuzey Avrupa ülkeleri sonra bazı Avrupa ülkeleri son olarak da AB kota getirdi ve rakamlar hızla değişiyor. Kotasız sayıları artan örnek ülke İngiltere de iş dünyasına ‘kendi kendinize yapamazsanız kota getiririz’ diyerek hedef verdi ve öyle çözdü. Biz YKKD’yi başlattığımız 2011 yılında, İngiltere de biz de yüzde 12 idik, bugün onlar yüzde 33 biz ise yüzde 17. Bize hiç yakışmayan bir rakam. Bunun bir hükümet politikası olması gerekiyor. Bundan 100 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti bu vizyonu koyduğu için, her alanda özellikle erkekler tarafından desteklenen kadınlar, Cumhuriyet kadınları her mesleğe girip büyük başarılar elde ettiler. Astro fizik profesöründen, avukata, sanatçıdan mimara her alana girmiş ve yolumuzu açmış bu kadınlar bir devlet politikası ile bunu yapabilmişler, dünyadaki bu sorun böyle çözülüyor, bizde de böyle çözülecek. Bu konunun artık bir yetkinlik konusu değil bilinçaltı ön yargı konusu olduğu bir görüş değil gerçek.”

Yönetim kurullarına kadın kotası hatta erkek çıtası konmalı

“Kesinlikle kota olmalı ve hatta dediğim gibi kotadan ziyade çıta olmalı. Yani eğer müdahale edilmezse şirket karar mekanizmasını sağlıksız hale getirecek kadar sadece erkek üyelerden oluşuyor YK’lar. Dolayısıyla erkek üyelerin yüzde 70’i geçmemesi için önlem alınmalı diyorum. Bu bir bakış açısı farkı bence. Kadın kotası konduğunda sanki yeterince ehil kadın yokmuş gibi ‘ehil olmayanlar YK’lara gelecek“’ kaygısı doğuyor oysa yeterince kadın var.

Kadınsız toplum, yarınsız toplumdur

Biz defalarca çağrıda bulunduk buradan gene bulunuyorum. Bize başvurun her sektör ve uzmanlık alanında bağımsız YK kadın üye önerelim size diyoruz ve bunu ücretsiz yapıyoruz. Head hunter’ların ekmeğini almak değil amacımız aksine teşvik etmek. Yetişmiş hazır hatta artık tecrübeli çok üyemiz var. Türkiye Cumhuriyetin yüzüncü yılına ise hiç yakıştırmıyorum yüzde 33 kadınsız şirketi. Rahmetli mentorumuz Mustafa Koç’un dediği gibi ‘kadınsız toplum yarınsız toplumdur.’ Bu vatanda okumuş yetişmiş her kadın gibi her erkeğin de cumhuriyete borcudur kadınları desteklemek.”

Kadınlar, “varız, hazırız, buradayız” diyorlar

Yarısı en az bir YK da görev almış 265 hazır kadın var. ‘Varız, hazırız, buradayız’ diyorlar. Evet, erkek egemen bakış açısını değiştirmek çok zor, çünkü çoğunlukla bilinçaltı önyargılardan bahsediyoruz. Bir işin kadın işi olup olmadığına erkek karar veriyor, liderlik literatürü erkeklerin liderliğini araştırmış tanımlamış, kadınlar farklı yönetiyor yerine, kadınlar yönetemiyor oluyor. Yıllarca ‘kadınlar çok duygusal’ dendi şimdi erkekler duygusal zeka geliştirmeye çalışıyor, yıllarca ‘kadınlar kırılgan’ dendi oysa şimdi erkeklere kırılganlığını gösteremiyor deniyor. Dünya ve dünyanın liderlik ihtiyacı değişiyor, sürdürülebilirlik için, etik için, kadınların liderliğine ihtiyaç var, bunu erken anlayan ve harekete geçen kazanacak. Zaten yeni nesil bambaşka. Bunun değişmesi için tek ihtiyaç daha çok kadın yönetici örneği, azınlık olduğumuz sürece hep ışık altındayız, azınlık olmaktan çıktığımız anda değişecek. Eskiye göre çok daha fazla ama hala yolumuz var. Biz kurulduğumuz günden bu yana bunu ilke edindik, tüm kadın derneklerini destekleriz, organizasyonlarımızda yer veririz, iş birliği yaparız. İnanıyorum ki gelecekte bunu yapmayanlar da yapacaktır. Global bir kız kardeşlik ruhu gelişiyor biz de buna inanıyoruz.